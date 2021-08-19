20 домашних огородов, на которые стоит взглянуть

Чтобы иметь собственный огород, не обязательно покупать дачу.

Зелень и пряные травы можно выращивать прямо на кухне.

Сегодня мы расскажем, как правильно организовать зелёный декор и сделать его стильной частью интерьера кухни.

Что посадить на кухне?

Зелёный декор

Для зелёного декора подойдут травы, которые можно встретить на любом огороде в деревне. Самыми неприхотливыми растениями являются петрушка, укроп и зелёный лук. Они не страдают от недостатка света и устойчивы к перепадам температур. Также для выращивания в домашних условиях подходят: сельдерей, базилик, кресс-салат, майоран, розмарин, тимьян, огуречная трава и ростки пшеницы. Эта зелень обладает хорошим ароматом и имеет привлекательный внешний вид, а ещё придаёт блюдам интересные вкусовые оттенки.

Необычный декор кухни

На кухне можно выращивать зелень и пряные травы

В чём выращивать зелёный декор?

Зелёный декор на кухне

Посеять семена или высадить корни можно в керамических, пластиковых или металлических горшках. В деревянных не рекомендуется, так как со временем они испортятся от влаги. Креативно смотрится зелень в чашках и стаканах, жестяных банках из-под чая или консервированных фруктов, в стеклянных банках и гранённых стаканах.

Актуально использовать для рассады небольшие декоративные ведёрки, которые сегодня можно купить в любом магазине для творчества и декора.

Вместо горшков можно использовать чашки и бокалы

Зелень в стаканах

Зелень в жестяных банках

Обычные гранёные стаканы вместо горшков

Необычные горшки для зелени

Зелень в чашке

Зелень на стене

Где расположить?

Один из самых распространённых вариантов – поставить горшки с растениями на подоконник. Для зелени можно соорудить несколько навесных открытых полок, главное, чтобы естественный свет попадал на них. Если горшков не много, их удобно расположить на кухонном столе. Функционально и стильно расположить ведёрки с зеленью на обычных рейлингах или крючках. Можно закрепить на деревянной доске горшки или банки с растениями и подписать их.

Горшки с зеленью на подоконнике

Горшки с пряными травами на стене

Зелень можно поставить на кухонном столе

Ведёрки с зеленью на рейлинге

Зелёная композиция

Декор кухни из зелени

Каждому – своё имя

Для удобства необходимо подписать горшочки с травами. Некоторые из них похожи, да и не все умеют различать пряности по форме листьев. Для этого пригодятся стики, грифельные наклейки, мел, маркеры. С милыми подписями зелёный декор смотрится ещё привлекательнее.

Каждое растение можно подписать

С такими надписями растения точно не спутать

Источник