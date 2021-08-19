20 домашних огородов, на которые стоит взглянуть

Чтобы иметь собственный огород, не обязательно покупать дачу.
Зелень и пряные травы можно выращивать прямо на кухне.
Сегодня мы расскажем, как правильно организовать зелёный декор и сделать его стильной частью интерьера кухни.
Что посадить на кухне?
Зелёный декор
Для зелёного декора подойдут травы, которые можно встретить на любом огороде в деревне. Самыми неприхотливыми растениями являются петрушка, укроп и зелёный лук. Они не страдают от недостатка света и устойчивы к перепадам температур. Также для выращивания в домашних условиях подходят: сельдерей, базилик, кресс-салат, майоран, розмарин, тимьян, огуречная трава и ростки пшеницы. Эта зелень обладает хорошим ароматом и имеет привлекательный внешний вид, а ещё придаёт блюдам интересные вкусовые оттенки.
Необычный декор кухни
На кухне можно выращивать зелень и пряные травы
В чём выращивать зелёный декор?
Зелёный декор на кухне
Посеять семена или высадить корни можно в керамических, пластиковых или металлических горшках. В деревянных не рекомендуется, так как со временем они испортятся от влаги. Креативно смотрится зелень в чашках и стаканах, жестяных банках из-под чая или консервированных фруктов, в стеклянных банках и гранённых стаканах.Актуально использовать для рассады небольшие декоративные ведёрки, которые сегодня можно купить в любом магазине для творчества и декора.
Вместо горшков можно использовать чашки и бокалы
Зелень в стаканах
Зелень в жестяных банках
Обычные гранёные стаканы вместо горшков
Необычные горшки для зелени
Зелень в чашке
Зелень на стене
Где расположить?
Один из самых распространённых вариантов – поставить горшки с растениями на подоконник. Для зелени можно соорудить несколько навесных открытых полок, главное, чтобы естественный свет попадал на них. Если горшков не много, их удобно расположить на кухонном столе. Функционально и стильно расположить ведёрки с зеленью на обычных рейлингах или крючках. Можно закрепить на деревянной доске горшки или банки с растениями и подписать их.
Горшки с зеленью на подоконнике
Горшки с пряными травами на стене
Зелень можно поставить на кухонном столе
Ведёрки с зеленью на рейлинге
Зелёная композиция
Декор кухни из зелени
Каждому – своё имя
Для удобства необходимо подписать горшочки с травами. Некоторые из них похожи, да и не все умеют различать пряности по форме листьев. Для этого пригодятся стики, грифельные наклейки, мел, маркеры. С милыми подписями зелёный декор смотрится ещё привлекательнее.
Каждое растение можно подписать
С такими надписями растения точно не спутать
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