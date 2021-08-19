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20 домашних огородов, на которые стоит взглянуть

20 домашних огородов, на которые стоит взглянуть

Чтобы иметь собственный огород, не обязательно покупать дачу.

Зелень и пряные травы можно выращивать прямо на кухне.

Сегодня мы расскажем, как правильно организовать зелёный декор и сделать его стильной частью интерьера кухни.

20 домашних огородов, на которые стоит взглянуть

Что посадить на кухне?

Зелёный декор

Зелёный декор

Для зелёного декора подойдут травы, которые можно встретить на любом огороде в деревне. Самыми неприхотливыми растениями являются петрушка, укроп и зелёный лук. Они не страдают от недостатка света и устойчивы к перепадам температур. Также для выращивания в домашних условиях подходят: сельдерей, базилик, кресс-салат, майоран, розмарин, тимьян, огуречная трава и ростки пшеницы. Эта зелень обладает хорошим ароматом и имеет привлекательный внешний вид, а ещё придаёт блюдам интересные вкусовые оттенки.

Необычный декор кухни

Необычный декор кухни

На кухне можно выращивать зелень и пряные травы

На кухне можно выращивать зелень и пряные травы

В чём выращивать зелёный декор?

Зелёный декор на кухне

Зелёный декор на кухне

Посеять семена или высадить корни можно в керамических, пластиковых или металлических горшках. В деревянных не рекомендуется, так как со временем они испортятся от влаги. Креативно смотрится зелень в чашках и стаканах, жестяных банках из-под чая или консервированных фруктов, в стеклянных банках и гранённых стаканах.

Актуально использовать для рассады небольшие декоративные ведёрки, которые сегодня можно купить в любом магазине для творчества и декора.

Вместо горшков можно использовать чашки и бокалы

Вместо горшков можно использовать чашки и бокалы

Зелень в стаканах

Зелень в стаканах

Зелень в жестяных банках

Зелень в жестяных банках

Обычные гранёные стаканы вместо горшков

Обычные гранёные стаканы вместо горшков

Необычные горшки для зелени

Необычные горшки для зелени

Зелень в чашке

Зелень в чашке

Зелень на стене

Зелень на стене

Где расположить?

Один из самых распространённых вариантов – поставить горшки с растениями на подоконник. Для зелени можно соорудить несколько навесных открытых полок, главное, чтобы естественный свет попадал на них. Если горшков не много, их удобно расположить на кухонном столе. Функционально и стильно расположить ведёрки с зеленью на обычных рейлингах или крючках. Можно закрепить на деревянной доске горшки или банки с растениями и подписать их.

Горшки с зеленью на подоконнике

Горшки с зеленью на подоконнике

Горшки с пряными травами на стене

Горшки с пряными травами на стене

Зелень можно поставить на кухонном столе

Зелень можно поставить на кухонном столе

Ведёрки с зеленью на рейлинге

Ведёрки с зеленью на рейлинге

Зелёная композиция

Зелёная композиция

Декор кухни из зелени

Декор кухни из зелени

Каждому – своё имя

Для удобства необходимо подписать горшочки с травами. Некоторые из них похожи, да и не все умеют различать пряности по форме листьев. Для этого пригодятся стики, грифельные наклейки, мел, маркеры. С милыми подписями зелёный декор смотрится ещё привлекательнее.

Каждое растение можно подписать

Каждое растение можно подписать

С такими надписями растения точно не спутать

С такими надписями растения точно не спутать

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