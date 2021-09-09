Патриотический стрит-арт в Варшаве: Как столица европейского граффити напомнила миру о великих поляк

Такие здания в Варшаве не редкость./Фото:34travel.me

Граффити, посвященное Варшавскому восстанию 1944 года. /Фото:sppw1944.org

Кого можно увидеть на стенах домов

Язык эсперанто почти забыт, но о создателе его помнят. /Фото:advisor.travel

Мария Кюри. /Фото:1but.pl

Так выглядела Кюри в жизни. /Фото:cdn.quizzclub.com

Известный варшавский писатель и бард Гжесюк. /Фото:rozmovlai.kiev.ua

Он рассказывал о Варшаве, а теперь Варшава рассказывает о нем. /Фото:streetartdoping.org

Марек Эдельман - часть польской истории. /Фото:1but.pl

Мурал в память о Шопене. /Фото:minube.sg

Актуальные проблемы города

Кружева польской художницы на стене варшавского здания. /Фото:behance.ne

Автобусная остановка в понимании Ne Spoon. /Фото:behance.ne

Так ведь намного лучше. /Фото:behance.ne

Дети лезут по городской стене в надежде , чтоб их услышали. /Фото:Maciej Kruger