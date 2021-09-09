Патриотический стрит-арт в Варшаве: Как столица европейского граффити напомнила миру о великих поляк

Такие здания в Варшаве не редкость./Фото:34travel.me
Польша необычайно богата на выдающиеся личности, и жители страны очень этим гордятся. Мастера граффити – не исключение. Пожалуй, в Варшаве, как нигде больше, любят рисовать на стенах домов портреты соотечественников, внесших вклад в мировую науку и искусство. Городские здания для представителей варшавского стрит-арта стали самым настоящим полем для ведения своеобразной летописи. Исторические события, великие открытия, сделанные поляками – все это можно увидеть на городских стенах.
На самом деле граффити существовало в Варшаве еще в эпоху социализма, но это была в основном реклама (например, косметики или каких-то услуг), а также агитационные лозунги.
После падения в Европе социализма граффити в городе стало появляться повсеместно и поначалу оно либо не было привязано к какой-то конкретной идее, либо опять же носило рекламный характер.
Сегодня Варшаву считают европейской столицей стрит-арта, однако в последние годы муралы (очень масштабные по размеру произведения арт-живописи) на стенах главного польского города все больше приобретают политическую и патриотическую окраску. Это уже не просто способ самовыражения, а попытка (и весьма удачная) донести до горожан и гостей города информацию о величии польского народа и истории страны. По этим картинам можно узнать и о польском восстании, и о войне с фашистами, и о выдающихся поляках.
Граффити, посвященное Варшавскому восстанию 1944 года. /Фото:sppw1944.org
Кого можно увидеть на стенах домов
Например, на улице Новолипки изображено граффити в память о Людвике Заменгофе – польском враче, придумавшем международный язык эсперанто и также известном под псевдонимом Доктор Эсперанто.
Язык эсперанто почти забыт, но о создателе его помнят. /Фото:advisor.travel
А недалеко от Вислы есть очень оригинальное изображение нобелевского лауреата Марии Складовской-Кюри. На руках у нее красуются татуировки – «Радий» и «Полоний». Ученая победоносно держит над головой яркие колбы.
Мария Кюри. /Фото:1but.pl
Правда, в реальной жизни Скалдовская-Кюри выглядела явно скромнее, но такой современный и даже чем-то «панковский» образ ученой, видимо, должен показать, насколько велики и актуальны для современного человека открытия Марии и ее мужа.
Так выглядела Кюри в жизни. /Фото:cdn.quizzclub.com
На стене одного из домов изображен любимый жителями польской столицы писатель, бард и музыкант Станислав Гжесюк. Он известен как популяризатор городского песенного фольклора и автор художественных произведений о жизни варшавской бедноты. Гжесюк был для варшавцев человеком-легендой, поэтому в городе его почитают не меньше, чем мировых знаменитостей. На стене дома его изобразили играющим на банджо.
Известный варшавский писатель и бард Гжесюк. /Фото:rozmovlai.kiev.ua
Он рассказывал о Варшаве, а теперь Варшава рассказывает о нем. /Фото:streetartdoping.org
Еще одна весьма уважаемая в Варшаве личность – Марек Эдельман – польский общественный деятель еврейского происхождения, выдающийся врач-кардиолог, руководитель восстания в Варшавском гетто. Всю жизнь он был патриотом Польши и не покинул страну даже после знаменитых еврейских гонений 1968 года. Марек Эдельман защищал права рабочих, активно рассказывал общественности о вкладе еврейского сопротивления в борьбу с фашистами.
Под портретом Эдельмана можно прочитать его известное изречение: «Важнее всего жизнь, а когда жизнь уже есть, важнее всего свобода. А потом отдаешь жизнь за свободу…».
Марек Эдельман - часть польской истории. /Фото:1but.pl
Ну и, конечно же, польские уличные художники не могли обойти своим вниманием великого Фредерика Шопена. Так выглядит мурал, недавно появившийся напротив дома-музея композитора.
Мурал в память о Шопене. /Фото:minube.sg
Актуальные проблемы города
Не забывают мастера стрит-арта и о своих корнях. Например, очень известная польская художница Не Спун (Ne Spoon) уже давно популяризирует народное искусство вязания старинных кружев, но не с помощью крючка и ниток, а вооружившись кисточкой. Она вписывает кружева в любой кусочек городской среды, и, прежде всего, конечно же, украшая ими стены домов.
Кружева польской художницы на стене варшавского здания. /Фото:behance.ne
А еще эта креативная женщина вместе со своими единомышленниками озаботилась слишком большим количеством рекламы в Варшаве, которая в последние пару десятилетий была практически бесконтрольной, обезображивая, по ее мнению, улицы города.
Не Спун уже добилась того, что был принят городской закон, регулирующий размещение рекламы на улицах. А чтобы донести свою идею до каждого поляка, она вместе с коллегами стала заполнять своими кружевными работами стены автобусных остановок. Теперь вместо рекламы горожане любуются милыми арт-завитушками.
Автобусная остановка в понимании Ne Spoon. /Фото:behance.ne
Так ведь намного лучше. /Фото:behance.ne
А это изображение играющих детей, выполненное в рамках фестиваля стрит-арта три года назад, напоминает прохожим о проблемах любого современного мегаполиса. Похоже, что художники говорят нам от лица детей: «Дорогие взрослые, возводя современные здания, не забывайте и про детские площадки, иначе нам негде будет гулять!».
Дети лезут по городской стене в надежде, чтоб их услышали. /Фото:Maciej Kruger
Текст: Анна Белова
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