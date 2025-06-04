Какими были рок-звёзды в молодости

С нами не соскучишься!

Все когда то были молодыми, и рок звёзды "золотой эпохи рока" не исключение. В виду своего возраста, молодыми я многих из них не застал. Сегодня решил сделать небольшую подборку знаковых фигур рок музыки на свой вкус и небольшой ликбез к фотографиям. Всех охватить, конечно, физически невозможно, поэтому лишь небольшая их часть.



Джимми Пейдж







9 января 1944,Хестон, Лондон

Английский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз, стоявший у истоков Led Zeppelin и до самого конца остававшийся музыкальным «мозгом» группы.











9 января 1944,Хестон, ЛондонАнглийский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз, стоявший у истоков Led Zeppelin и до самого конца остававшийся музыкальным «мозгом» группы.







Брайан Джонсон







5 октября 1947, Данстон, Англия

Рок-музыкант и поэт, бывший вокалист группы Geordie и нынешний участник австралийской рок-группы AC/DC.







5 октября 1947, Данстон, АнглияРок-музыкант и поэт, бывший вокалист группы Geordie и нынешний участник австралийской рок-группы AC/DC.





Ангус Янг







31 марта 1955 г., Глазго, Шотландия

Бессменный соло-гитарист и автор песен австралийской







31 марта 1955 г., Глазго, ШотландияБессменный соло-гитарист и автор песен австралийской рок-группы AC/DC . Янг известен своим мастерством игры на гитаре, дикой энергией на сцене и школьной униформой.





Брайан Мэй







19 июля 1947, Лондон

Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи, учёный-астрофизик







19 июля 1947, ЛондонБританский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи, учёный-астрофизик





Брюс Дикинсон







7 августа 1958, Уорксоп, Великобритания

Британский рок-музыкант, прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden по версии журналаClassic Rock он занимает 12 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки.







7 августа 1958, Уорксоп, ВеликобританияБританский рок-музыкант, прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden по версии журналаClassic Rock он занимает 12 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки.





Джеймс Хетфилд







3 августа 1963 года, Дауни, Калифорния, США

Вокалист, ритм-гитарист и бессменный







3 августа 1963 года, Дауни, Калифорния, СШАВокалист, ритм-гитарист и бессменный лидер американской метал-группы Metallica. C 2011 года занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.





Джон Пол Джонс







3 января1946 года, Сидкап Кент, Англия

Английский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик. Наиболее известен как басист и клавишник группы Led Zeppelin. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone.







3 января1946 года, Сидкап Кент, АнглияАнглийский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик. Наиболее известен как басист и клавишник группы Led Zeppelin. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone.





Дэвид Гилмор







6 марта 1946 года в Кембридже, Великобритания

Британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. В 2011 году Гилмор занял 14-е место в рейтинге журнала Rolling Stone «100 самых лучших гитаристов всех времен». В 2009 году британский журнал Classic Rock включил Гилмора в свой список величайших гитаристов мира.







6 марта 1946 года в Кембридже, ВеликобританияБританский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. В 2011 году Гилмор занял 14-е место в рейтинге журнала Rolling Stone «100 самых лучших гитаристов всех времен». В 2009 году британский журнал Classic Rock включил Гилмора в свой список величайших гитаристов мира.





Кит Ричардс







18 декабря 1943, Дартфорд

Английский гитарист и автор песен, вместе с Миком Джаггером составляющий неизменный костяк рок-группы The Rolling Stones.







18 декабря 1943, ДартфордАнглийский гитарист и автор песен, вместе с Миком Джаггером составляющий неизменный костяк рок-группы The Rolling Stones.





Ларс Ульрих







26 декабря 1963, Гентофт, Дания

Американский барабанщик, продюсер и актёр







26 декабря 1963, Гентофт, ДанияАмериканский барабанщик, продюсер и актёр датского происхождения. Один из основателей группы Metallica.





Лемми Килмистер







24 декабря 1945 Сток-он-Трент, Англия

Британский бас-гитарист и вокалист, основатель и бессменный участник рок-группы Motörhead. Его сценические имиджи, фибромы на лице и грубый голос сделали его одной из самых узнаваемых культовых личностей рока.







24 декабря 1945 Сток-он-Трент, АнглияБританский бас-гитарист и вокалист, основатель и бессменный участник рок-группы Motörhead. Его сценические имиджи, фибромы на лице и грубый голос сделали его одной из самых узнаваемых культовых личностей рока.





Мик Джаггер







26 июля 1943 года Дартфорд графство Кент

Английский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones.







26 июля 1943 года Дартфорд графство КентАнглийский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones.





Оззи Осборн







3 декабря 1948, Бирмингем

Британский музыкант, один из основателей и участник «золотого состава» группы Black Sabbath.







3 декабря 1948, БирмингемБританский музыкант, один из основателей и участник «золотого состава» группы Black Sabbath. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн его пластинок.





Ричи Блэкмор







14 апреля 1945, Уэстон-сьюпер-Мэр,Англия

Выдающийся английский рок-музыкант, известный как один из первых гитаристов, соединивший элементы классической музыки с роком. Один из основателей группы Deep Purple, после ухода из которой создал группу Rainbow. Один из наиболее уважаемых и влиятельных гитаристов в мире.







14 апреля 1945, Уэстон-сьюпер-Мэр,АнглияВыдающийся английский рок-музыкант, известный как один из первых гитаристов, соединивший элементы классической музыки с роком. Один из основателей группы Deep Purple, после ухода из которой создал группу Rainbow. Один из наиболее уважаемых и влиятельных гитаристов в мире.





Роберт Плант







20 августа 1948, Уэст-Бромидж, Стаффордшир, Англия

Британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. Искусство Планта-вокалиста оказало влияние на целую плеяду выдающихся рок-исполнителей. Об этом впоследствии говорили такие разные артисты, как Стивен Тайлер, Пол Стенли, Фредди Меркьюри, Джефф Бакли, Эксл Роуз







20 августа 1948, Уэст-Бромидж, Стаффордшир, АнглияБританский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. Искусство Планта-вокалиста оказало влияние на целую плеяду выдающихся рок-исполнителей. Об этом впоследствии говорили такие разные артисты, как Стивен Тайлер, Пол Стенли, Фредди Меркьюри, Джефф Бакли, Эксл Роуз





РоджерТэйлор







26 июля 1949, Дерсингем , Норфолк

Британский барабанщик, мульти-инструменталист, автор песен, композитор, певец. Наиболее знаменит как участник группы Queen. Как барабанщик широко известен своим «объёмным» уникальным звучанием и считается одним из самых влиятельных рок-ударников 1970-х и 80-х годов.







26 июля 1949, Дерсингем , НорфолкБританский барабанщик, мульти-инструменталист, автор песен, композитор, певец. Наиболее знаменит как участник группы Queen. Как барабанщик широко известен своим «объёмным» уникальным звучанием и считается одним из самых влиятельных рок-ударников 1970-х и 80-х годов.





Ронни Джеймс Дио







10 июля 1942 — 16 мая 2010

Американский рок-музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как фронтмен групп Rainbow, Black Sabbath и лидер собственного проекта Dio. На протяжении своей длительной карьеры в рок-музыке Ронни Джеймс Дио принял участие в записи около 50 альбомов. Музыканта признают одним из лучших в своём деле как ведущие журналисты (по версии журнала Classic Rock он занимает 7 место в рейтинге лучших вокалистов рок-музыки), так и его коллеги.







10 июля 1942 — 16 мая 2010Американский рок-музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как фронтмен групп Rainbow, Black Sabbath и лидер собственного проекта Dio. На протяжении своей длительной карьеры в рок-музыке Ронни Джеймс Дио принял участие в записи около 50 альбомов. Музыканта признают одним из лучших в своём деле как ведущие журналисты (по версии журнала Classic Rock он занимает 7 место в рейтинге лучших вокалистов рок-музыки), так и его коллеги.





Слэш







(Сол Хадсон)

23 июля 1965 года Хампстед

Британо-американский музыкант и автор песен. Наиболее известен как бывший лид-гитарист американской хард-рок-группы Guns N' Roses, с которой он добился всемирного успеха в конце 80-х и начале 90-х.







(Сол Хадсон)23 июля 1965 года ХампстедБритано-американский музыкант и автор песен. Наиболее известен как бывший лид-гитарист американской хард-рок-группы Guns N' Roses, с которой он добился всемирного успеха в конце 80-х и начале 90-х.





Стивен Тайлер







26 марта 1948, Йонкерс, Нью-Йорк, США

Американский музыкант, автор песен, более известен как лидер группы Aerosmith. В течение его ярких и динамичных выступлений, он обычно выходил на сцену в яркой и красочной одежде, и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке Величайших Вокалистов журнала Rolling Stone







26 марта 1948, Йонкерс, Нью-Йорк, СШААмериканский музыкант, автор песен, более известен как лидер группы Aerosmith. В течение его ярких и динамичных выступлений, он обычно выходил на сцену в яркой и красочной одежде, и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке Величайших Вокалистов журнала Rolling Stone





Стив Харрис







12 марта 1956, Лондон

Английский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен (как музыки, так и текстов) группы Iron Maiden







12 марта 1956, ЛондонАнглийский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен (как музыки, так и текстов) группы Iron Maiden





Тони Айомми







19 февраля 1948, Бирмингем

Английский гитарист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как основатель, композитор и бессменный участник группы Black Sabbath.

Вместе с остальными членами группы оказал определяющее влияние на развитие тяжёлого рока и метала как стиля







19 февраля 1948, БирмингемАнглийский гитарист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как основатель, композитор и бессменный участник группы Black Sabbath.Вместе с остальными членами группы оказал определяющее влияние на развитие тяжёлого рока и метала как стиля





Фли







(Майкл Бэлзари)

16 октября 1962 Маунт Вейверли, Мельбурн

Бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers. Известен в музыкальных кругах из-за уникальной манеры игры на бас-гитаре — быстрой, агрессивной, мелодичной и в то же время довольно оригинальной. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone







(Майкл Бэлзари)16 октября 1962 Маунт Вейверли, МельбурнБас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers. Известен в музыкальных кругах из-за уникальной манеры игры на бас-гитаре — быстрой, агрессивной, мелодичной и в то же время довольно оригинальной. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone





Эксл Роуз







6 февраля1962

Американский музыкант, фронтмен группы Guns N' Roses. Из-за своего мощного и широкого вокального диапазона и энергичных концертных выступлений Роуз был назван одним из величайших вокалистов всех времен различными средствами массовой информации, включая Rolling Stone.







6 февраля1962Американский музыкант, фронтмен группы Guns N' Roses. Из-за своего мощного и широкого вокального диапазона и энергичных концертных выступлений Роуз был назван одним из величайших вокалистов всех времен различными средствами массовой информации, включая Rolling Stone.





Энтони Кидис







1 ноября 1962, Гранд-Рапидс, Мичиган

Американский рок-музыкант литовского происхождения. Вокалист и один из основателей рок-группы Red Hot Chili Peppers c 1983 года по настоящее время.







1 ноября 1962, Гранд-Рапидс, МичиганАмериканский рок-музыкант литовского происхождения. Вокалист и один из основателей рок-группы Red Hot Chili Peppers c 1983 года по настоящее время.





Фредди Меркьюри







5 сентября1946, Каменный город, Занзибар — 24 ноября 1991, Лондон, Великобритания



Британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы







5 сентября1946, Каменный город, Занзибар — 24 ноября 1991, Лондон, ВеликобританияБританский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen . Фредди Меркьюри был и до сих пор остается одним из самых популярных исполнителей во всем мире. Его невероятные сценические образы и эксцентричная манера поведения на сцене известны даже людям, далёким от музыки. Имя Фредди Меркьюри стало своеобразной маркой в музыке, синонимом рока 80-х. Многие современные певцы берут имидж, исполнительскую манеру и образ Фредди за образец, однако ещё никому не удалось добиться такого же успеха, какого смогли достичь Фредди Меркьюри и Queen за 20 лет совместной работы.







