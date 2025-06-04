Какими были рок-звёзды в молодости

Все когда то были молодыми, и рок звёзды "золотой эпохи рока" не исключение. В виду своего возраста, молодыми я многих из них не застал. Сегодня решил сделать небольшую подборку знаковых фигур рок музыки на свой вкус и небольшой ликбез к фотографиям. Всех охватить, конечно, физически невозможно, поэтому лишь небольшая их часть.
Джимми Пейдж
9 января 1944,Хестон, Лондон
Английский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз, стоявший у истоков Led Zeppelin и до самого конца остававшийся музыкальным «мозгом» группы.
Брайан Джонсон
5 октября 1947, Данстон, Англия
Рок-музыкант и поэт, бывший вокалист группы Geordie и нынешний участник австралийской рок-группы AC/DC.
Ангус Янг
31 марта 1955 г., Глазго, Шотландия
Бессменный соло-гитарист и автор песен австралийской рок-группы AC/DC. Янг известен своим мастерством игры на гитаре, дикой энергией на сцене и школьной униформой.
Брайан Мэй
19 июля 1947, Лондон
Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи, учёный-астрофизик
Брюс Дикинсон
7 августа 1958, Уорксоп, Великобритания
Британский рок-музыкант, прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden по версии журналаClassic Rock он занимает 12 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки.
Джеймс Хетфилд
3 августа 1963 года, Дауни, Калифорния, США
Вокалист, ритм-гитарист и бессменный лидер американской метал-группы Metallica. C 2011 года занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Джон Пол Джонс
3 января1946 года, Сидкап Кент, Англия
Английский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик. Наиболее известен как басист и клавишник группы Led Zeppelin. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone.
Дэвид Гилмор
6 марта 1946 года в Кембридже, Великобритания
Британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. В 2011 году Гилмор занял 14-е место в рейтинге журнала Rolling Stone «100 самых лучших гитаристов всех времен». В 2009 году британский журнал Classic Rock включил Гилмора в свой список величайших гитаристов мира.
Кит Ричардс
18 декабря 1943, Дартфорд
Английский гитарист и автор песен, вместе с Миком Джаггером составляющий неизменный костяк рок-группы The Rolling Stones.
Ларс Ульрих
26 декабря 1963, Гентофт, Дания
Американский барабанщик, продюсер и актёр датского происхождения. Один из основателей группы Metallica.
Лемми Килмистер
24 декабря 1945 Сток-он-Трент, Англия
Британский бас-гитарист и вокалист, основатель и бессменный участник рок-группы Motörhead. Его сценические имиджи, фибромы на лице и грубый голос сделали его одной из самых узнаваемых культовых личностей рока.
Мик Джаггер
26 июля 1943 года Дартфорд графство Кент
Английский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones.
Оззи Осборн
3 декабря 1948, Бирмингем
Британский музыкант, один из основателей и участник «золотого состава» группы Black Sabbath.После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн его пластинок.
Ричи Блэкмор
14 апреля 1945, Уэстон-сьюпер-Мэр,Англия
Выдающийся английский рок-музыкант, известный как один из первых гитаристов, соединивший элементы классической музыки с роком. Один из основателей группы Deep Purple, после ухода из которой создал группу Rainbow. Один из наиболее уважаемых и влиятельных гитаристов в мире.
Роберт Плант
20 августа 1948, Уэст-Бромидж, Стаффордшир, Англия
Британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. Искусство Планта-вокалиста оказало влияние на целую плеяду выдающихся рок-исполнителей. Об этом впоследствии говорили такие разные артисты, как Стивен Тайлер, Пол Стенли, Фредди Меркьюри, Джефф Бакли, Эксл Роуз
РоджерТэйлор
26 июля 1949, Дерсингем , Норфолк
Британский барабанщик, мульти-инструменталист, автор песен, композитор, певец. Наиболее знаменит как участник группы Queen. Как барабанщик широко известен своим «объёмным» уникальным звучанием и считается одним из самых влиятельных рок-ударников 1970-х и 80-х годов.
Ронни Джеймс Дио
10 июля 1942 — 16 мая 2010
Американский рок-музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как фронтмен групп Rainbow, Black Sabbath и лидер собственного проекта Dio. На протяжении своей длительной карьеры в рок-музыке Ронни Джеймс Дио принял участие в записи около 50 альбомов. Музыканта признают одним из лучших в своём деле как ведущие журналисты (по версии журнала Classic Rock он занимает 7 место в рейтинге лучших вокалистов рок-музыки), так и его коллеги.
Слэш
(Сол Хадсон)
23 июля 1965 года Хампстед
Британо-американский музыкант и автор песен. Наиболее известен как бывший лид-гитарист американской хард-рок-группы Guns N' Roses, с которой он добился всемирного успеха в конце 80-х и начале 90-х.
Стивен Тайлер
26 марта 1948, Йонкерс, Нью-Йорк, США
Американский музыкант, автор песен, более известен как лидер группы Aerosmith. В течение его ярких и динамичных выступлений, он обычно выходил на сцену в яркой и красочной одежде, и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке Величайших Вокалистов журнала Rolling Stone
Стив Харрис
12 марта 1956, Лондон
Английский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен (как музыки, так и текстов) группы Iron Maiden
Тони Айомми
19 февраля 1948, Бирмингем
Английский гитарист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как основатель, композитор и бессменный участник группы Black Sabbath.
Вместе с остальными членами группы оказал определяющее влияние на развитие тяжёлого рока и метала как стиля
Фли
(Майкл Бэлзари)
16 октября 1962 Маунт Вейверли, Мельбурн
Бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers. Известен в музыкальных кругах из-за уникальной манеры игры на бас-гитаре — быстрой, агрессивной, мелодичной и в то же время довольно оригинальной. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone
Эксл Роуз
6 февраля1962
Американский музыкант, фронтмен группы Guns N' Roses. Из-за своего мощного и широкого вокального диапазона и энергичных концертных выступлений Роуз был назван одним из величайших вокалистов всех времен различными средствами массовой информации, включая Rolling Stone.
Энтони Кидис
1 ноября 1962, Гранд-Рапидс, Мичиган
Американский рок-музыкант литовского происхождения. Вокалист и один из основателей рок-группы Red Hot Chili Peppers c 1983 года по настоящее время.
Фредди Меркьюри
5 сентября1946, Каменный город, Занзибар — 24 ноября 1991, Лондон, Великобритания
Британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen. Фредди Меркьюри был и до сих пор остается одним из самых популярных исполнителей во всем мире. Его невероятные сценические образы и эксцентричная манера поведения на сцене известны даже людям, далёким от музыки. Имя Фредди Меркьюри стало своеобразной маркой в музыке, синонимом рока 80-х. Многие современные певцы берут имидж, исполнительскую манеру и образ Фредди за образец, однако ещё никому не удалось добиться такого же успеха, какого смогли достичь Фредди Меркьюри и Queen за 20 лет совместной работы.
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