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Защита от пыли на долгие месяцы

Бывает, ты проводишь тщательную уборку, вымываешь от пыли каждый уголок. Наслаждаешься результатами своего труда, но уже через пару дней на полках снова появляется слой пыли.

Он предательски проступает на самых видных местах. Думаю, это разочарование знакомо каждой хозяйке. А что если мы скажем, что существует надежная защита от пыли на долгие месяцы?



Защита от пыли на долгие месяцы

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Пыль — это проблема каждой хозяйки. Как бы ты с ней не боролся, но она появляется вновь. Просто есть источники пыли, которые невозможно устранить. Например, мы сами, наши животные. Мы уже рассказывали, что тщательная уборка и правильная организация вещей внутри помещения значительно улучшит ситуацию.

Защита от пыли на долгие месяцы

Все эти советы помогут немного сократить количество пыли. Также мы предлагаем средство, которое поможет пыли не оседать на мебель. Помыл один раз в месяц — и свободен!

Защита от пыли на долгие месяцы

Поговаривают, что этим средством активно пользуются работники французских музеев и дорогих отелей. Охотно верю. Вряд ли кто-то будет изо дня в день мыть дорогую мебель или музейные экспонаты. Что же поможет решить проблему?

Защита от пыли на долгие месяцы

Оказывается, создать надежную защиту от пыли поможет обычный глицерин. Благодаря своим свойствам он создает защитную пленку. Пыль не сможет оседать на поверхностях и мебель дольше будет чистой. К слову, глицерин также помогает отмыть окна и сохранить чистоту надолго.

Защита от пыли на долгие месяцы

Как же использовать глицерин?

Для этого купи в аптеке пузырек со средством. Сначала тщательно вытри пыль влажной тряпкой. После этого возьми сухую ткань, нанеси на нее пару капель глицерина и обработай все поверхности, на которых оседает пыль.


Не переживай, средство вовсе не оставляет разводов. К тому же мебель сразу приобретает ухоженный вид и сияет. А главное — пыль на ней не оседает месяцами. Защитная пленка работает отменно!

Защита от пыли на долгие месяцы
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Пыль
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