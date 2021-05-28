Как превратить глиняные горшки в очаровательные украшения для сада

Если проявить творческий подход, то глиняные горшки легко можно превратить в оригинальные украшения для сада. Используйте горшки разного размера, яркие краски, солому, нитки и другие мелочи, чтобы сделать животных, насекомых, забавных человечков и другие фигуры, которые преобразят сад.



































Читать далее →