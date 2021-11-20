Китаянка так ловко маскируется под героинь знаменитых картин, что её подозревают в «фотошопе»

Девушка-картина, от таланта которой сложно не прийти в восторг.
Для мужчины макияж на женском лице – мелочь, которую заметишь только при полном её отсутствии. И то, не сразу. А вот для женщин мейкап – почти религия и совершенно точно вид искусства. Героиня этого обзора служит живым тому доказательством. Девушка не просто может нарисовать себе «чужое» лицо, но и превратиться в ожившее произведение искусства. Миллионы зрителей в восторге от этих перевоплощений!
Хи Юхонг – визажист с талантом к перевоплощениям.
Для многих косметика – это средство подчеркнуть свою естественную красоту. А для китаянки Хи Юхонг (He Yuhong) макияж стал возможностью почувствовать себя «в чужой шкуре» и завоевать восхищение миллионов. Профессиональный визажист прославилась в Сети тем, что мастерски превращается в известных личностей. Притом необязательно реальных. К примеру, недавно один из подписчиков спросил Хи: а не «слабо» ли ей превратиться в Мону Лизу – героиню знаменитого полотна да Винчи?
Первым делом – контуринг.
Девушка задумалась, а тем временем стала наносить на лицо контуринг…
Растушёвка помогает создать мягкие переходы от света к тени.
…хорошенько его растушевала…
Как создать «те самые» выдающиеся веки.
…добавила теней на верхнее и нижнее веко…
Какие необычные тени.
… и ещё много-много серых теней – на не совсем привычные для этого участки лица.
Да это же сама Мона!
Когда девушка закончила макияж, даже скептики пришли в восторг.
Даже да Винчи с лёгкостью бы перепутал.
Схожесть буквально на лицо!
Никого не напоминает?
Но Хи не остановилась на достигнутом и явно вошла во вкус. Так что уже скоро порадовала общественность ещё и вот таким классическим высокохудожественным образом.
«Дама с горностаем» с другого полотна да Винчи.
Кажется, для полной схожести этой даме не хватает только горностая.
Китайская Тейлор Свифт.
До этого визажист получила широкую известность благодаря умелому макияжу «под звезду». Так, китаянка Хи может с лёгкостью превратиться в знаменитую блондинку Тейлор Свифт.
Наполовину Кейт Бланшетт.
Или знаменитую актрису Кейт Бланшетт.
Почти настоящая Тильда.
А то и в колоритную любимицу независимых режиссеров Тильду Сиунтон.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии