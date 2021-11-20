Китаянка так ловко маскируется под героинь знаменитых картин, что её подозревают в «фотошопе»

Девушка-картина, от таланта которой сложно не прийти в восторг.

Хи Юхонг – визажист с талантом к перевоплощениям.

Первым делом – контуринг.

Растушёвка помогает создать мягкие переходы от света к тени.

Какие необычные тени.

Да это же сама Мона!

Даже да Винчи с лёгкостью бы перепутал.

Никого не напоминает?

«Дама с горностаем» с другого полотна да Винчи.

Китайская Тейлор Свифт.

Наполовину Кейт Бланшетт.

Почти настоящая Тильда.