Забавные, но надежные способы открыть вино без штопора

Проблема обычно возникает в самый неподходящий момент, но решение все равно находится.

1. На природе

Даже без штопора можно с легкостью открыть бутылку вина на природе. /Фото: media.24matins.fr

2. Молоток и шуруп

Благодаря шурупу пробка выскочит из бутылки всего за пару мгновений. /Фото: d.topic.lt

3. Обувь приходит на выручку

Если штопор подводит, то обувь точно всегда под рукой. /Фото: familyhandyman.com

4. Вино и ножницы

Ножницы спасают в непредвиденных обстоятельствах. /Фото: ic.pics.livejournal.com

5. Ключи от машины вместо штопора

Метод для тех, кто всегда носит с собой ключи. /Фото: familyhandyman.com

6. Лайфхак с зазубренным ножом

Метод актуален и дома, и на природе. /Фото: statimg1.cdnbb8.com

7. Вешалка из проволоки приходит на помощь

Немного усилий и изобретательности всегда помогут спасти затруднительную ситуацию. /Фото: segodnya.ua

8. Насос спасет ситуацию

Эффективный метод с припасами из гаража. /Фото: wikihow.com