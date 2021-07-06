Забавные, но надежные способы открыть вино без штопора

Проблема обычно возникает в самый неподходящий момент, но решение все равно находится.
Неприятные случайности бывают со всеми. Штопор может внезапно потеряться, сломаться или забыться дома, во время отдыха на природе, а винная бутылка не откроет себя сама. Поэтому приходится придумывать оригинальные лайфхаки, которые помогут выйти из затруднительного положения с достоинством. Подборка простых проверенных способов позволят быстро и без пролитого вина открыть пробку в любых обстоятельствах и с инвентарем, который всегда под рукой.
1. На природе
Даже без штопора можно с легкостью открыть бутылку вина на природе. /Фото: media.24matins.fr
Один из лучших способов открыть бутылку вина на природе, если штопор забыт — это использовать пень дерева. Нужно взять горлышко бутылки в одну руку и твердо и многократно ударить дно о дерево. Сила жидкости, которая будет биться о пробку, создаст эффект «гидравлического удара», в конечном итоге выбив пробку изнутри. Конечно, вино слегка взболтается, но его вкус не будет испорчен, и лучше так, чем и вовсе остаться без напитка на празднике или романтическом свидании.
Интересная информация от Novate.ru: Французы считаются лучшими виноделами, однако изобретение штопора приписывается англичанам. Первые упоминания о нём зафиксированы в 1861 году: в одном из документов этот прибор описывается как стальной винт, предназначенный для вытаскивания пробок из бутылок. Однако первый патент был выдан уже в 1795 году англичанину Сэмюелю Хеншеллу.
2. Молоток и шуруп
Благодаря шурупу пробка выскочит из бутылки всего за пару мгновений. /Фото: d.topic.lt
Открыть вино без штопора можно с легкостью, пользуясь несколькими инструментами, которые почти наверняка найдутся дома. Сначала нужно ввернуть в пробку шуруп с длиной минимум 5 сантиметров, но чем больше, тем будет проще, с помощью отвертки. Не сильно глубоко в бутылку, но достаточно, чтобы большая часть шурупа оказалась внутри пробки. После этого следует молоток с гвоздодером и быстрым движением выдернуть шуруп вместе с пробкой.
3. Обувь приходит на выручку
Если штопор подводит, то обувь точно всегда под рукой. /Фото: familyhandyman.com
Лучше всего для этого способа открывания подойдет обувь, имеющая небольшую платформу или устойчивый каблук. Идеальный вариант — мужские туфли или ботинки. Обязательно нужно убедиться, что вся обертка вокруг пробки снята, а потом можно вложить бутылку донышком в обувь. Крепко держа ботинок, следует несколько раз постучать им по крепкой стене. Пробка будет медленно выходить наружу, и со временем ее легко ослабить и достать руками.
4. Вино и ножницы
Ножницы спасают в непредвиденных обстоятельствах. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Наверняка у каждого дома найдутся обычные ножницы. Они также могут заменить штопор, в крайнем случае. Для того чтобы открыть бутылку вина, нужно вбить одно из лезвий ножниц в пробку. После этого необходимо медленно выкручивать пробку, держась за одну из ручек. Обязательно все делать аккуратно и не спешить, чтобы избежать порезов и возможных травм.
5. Ключи от машины вместо штопора
Метод для тех, кто всегда носит с собой ключи. /Фото: familyhandyman.com
Использовать ключи от машины вместо штопора — это оригинальный способ выкрутить пробку всего за несколько секунд. Если вы вставляете ключ от своего автомобиля под небольшим углом, оставляя лишь немного вне самой пробки, вы можете использовать верхнюю часть ключа, чтобы вытолкнуть пробку по часовой стрелке, совершая движение вверх по направлению из бутылки. Ключевым моментом здесь нужно отметить одновременность действий руки: повернуть ключ по кругу, а также подтянуть в том же движении. Стандартные ключи от квартиры также подойдут для этого лайфхака, если на них есть зубчатая часть и острый конец.
6. Лайфхак с зазубренным ножом
Метод актуален и дома, и на природе. /Фото: statimg1.cdnbb8.com
Зубчатое лезвие ножа может помочь быстро откупорить бутылку вина, даже если под рукой нет штопора. Следует вставить лезвие в пробку, а потом постепенно выкрутить пробку движением вверх, до тех пор, пока она практически полностью не выйдет из бутылки. Когда останется немного пробки в горлышке бутылки, нужно достать нож, воткнуть его в бок пробки и просто выкрутить ее круговыми движениями.
7. Вешалка из проволоки приходит на помощь
Немного усилий и изобретательности всегда помогут спасти затруднительную ситуацию. /Фото: segodnya.ua
Для этого лайфхака отлично подходит вешалка из проволоки, а также просто обычная проволока достаточной длины. Для начала нужно взять вешалку и сформировать из нее небольшой крючок с помощью плоскогубцев. Затем следует поместить сделанный крючок сбоку от пробки U-образной стороной вверх. Чтобы он опустился вниз, следует делать движения взад-вперед. После этого крюк разворачивается так, чтобы он захватил нижнюю часть пробки. Последнее действие: потянуть проволоку вверх, чтобы она вытолкнула пробку. Можно также закрутите проволочную вешалку в форме штопора и затем легко вытащить пробку из бутылки с помощью нескольких быстрых поворотов.
8. Насос спасет ситуацию
Эффективный метод с припасами из гаража. /Фото: wikihow.com
Для начала нужно поместить иглу велосипедного насоса между пробкой и ободком бутылки с вином. Нужно накачать его три или четыре раза, но проявить осторожность, потому что, если накачать слишком много, бутылка может взорваться. После пары накачиваний пробка выскочит сама или ее можно будет вытащить самостоятельно.
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