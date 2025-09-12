С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Сколько зарабатывали в Советском Союзе при пересчете на день сегодняшний



Заниматься расчётами заработка людей в разные эпохи в разных экономических системах – дело заведомо неблагодарное. Даже если речь заходит о таком недавнем в исторической перспективе явлении, как Советский Союз. Тем не менее, можно осуществить примерные пересчеты через американский доллар, предварительно оговорившись о нескольких важных моментах.


Проблема пересчета номер один


Пересчитать было не просто. |Фото: yaplakal.com.

Пересчитать было не просто. |Фото: yaplakal.com.

 

Главная проблема пересчета зарплаты в СССР на современные средства в том, что деньги в Советском Союзе – это не совсем деньги в привычном понимании. А все потому, что даже несмотря на Косыгинские реформы 1965-1970-х годов, когда в социалистическую экономику было введено понятие стоимости (т.е. был сделан шаг к капиталистической экономике, чего не было с 1917 по 1965 год), деньги в СССР, по сути, были государственными квитанциями, которые отражали вклад работника в общественную экономику.

Разница в том, что государство жестко контролировало не только денежную массу, но и ее оборот. Выражалось это в том числе с «железобетонных» ценах, которые были нанесены клеймом на почти любой товар. Еще один важный момент – отсутствие иностранной валюты внутри страны. Для внешнеэкономических расчётов советская экономика использовала не ту же валюту, что ходила в стране. Внутри СССР для народонаселения и предприятий действовал рубль, на бирже и внешних рынках СССР торговал инвалютным рублем. Он рассчитывался особым образом с привязкой к содержанию золота в иностранных валютах.

Совсем простым языком: пересчитать зарплату советского человека на доллар, чтобы потом пересчитать ее на зарплату современного россиянина – расчёты с очень большим количеством допущений.

Проблема пересчета номер два


Большая часть денег шла на общественные нужды. |Фото: lol54.ru.

Большая часть денег шла на общественные нужды. |Фото: lol54.ru.


 

Скорее не проблема, а «особенность» социально-экономического устройства двух государственных систем. С одной стороны, большинство советских людей зарабатывало действительно немного. Однако, обусловлено это было в первую очередь действием фондов общественного потребления. Это такая организация, которая отчуждает от работника заметную часть его заработка для создания общественных благ. В эти общественные блага выражались в СССР: бесплатная школа, бесплатный детсад, бесплатное высшее образование, бесплатная медицина (подавляющее большинство операций), бесплатное жилье, очень маленькие коммунальные платежи (уходило около 1% от зарплаты), кредиты в единственном банке страны под 1-2%, статичными ценами и некоторыми другими менее заметными вещами.

В сухом остатке, если зарплаты сегодня и выросли относительно СССР, то вот уровень жизни упал. А единственное, что действительно увеличилось – это имущественное расслоение населения и закредитованность его основной массы. Дети, поднимите руку, у кого еще нет ипотеки или автокредита.

Совсем простым языком: у советского человека забирали значительную часть его заработка, чтобы построить ему квартиру и возможно развить производство. У человека современного забирают значительную часть его заработка, чтобы набить карманы хозяев предприятия и возможно развить производство. А вот с квартирой и всем остальным крутись теперь как хочешь.

И все-таки сколько получится?


Можно пересчитать по потребительским ценам. |Фото: fotostrana.ru.

Можно пересчитать по потребительским ценам. |Фото: fotostrana.ru.

 

Советский Союз просуществовал почти 74 года, если брать в расчет его историю в бытность одной РСФСР. Совершенно очевидно, что после Гражданской войны в 1923 году уровень жизни был совсем не такой, как в годы индустриализации 1930-х при 14-17% экономическом росте. А в 1940-е годы уровень жизни был не таким как в «брежневский застой». Поэтому возьмем наивысшую точку развития незадолго до стремительного падения – начало 1980-х.

Средняя зарплата по стране составляла 185 рублей. Курс доллара США в то время равнялся 60 копейкам. Если пересчитать на сегодняшние российские рубли через курс доллара, то получится что-то около 20 тысяч рублей. Правда, сами по себе эти цифры ничего не говорят. Первое - в Советском Союзе и Российской Федерации разные потребительские корзины, второе - покупательская способность валют за последние 35-40 лет сильно поменялась. В том, числе покупательская способность доллара США. Последняя обвалилась примерно в 2.5 раза, если верить книге Бориса Райзберга «Экономика и покупательская способность». Так, что пересчитывая зарплату советского человека на зарплату современного россиянина, можно плюс-минус умножать полученный результат еще на 2-2.5, получая таким образом уже 50 тысяч рублей.
Не в деньгах счастье. Не в деньгах достаток. ¦Фото: sovrus.com.

Не в деньгах счастье. Не в деньгах достаток. ¦Фото: sovrus.com.


 

Куда точнее получается пересчет с использованием потребительских цен тогда и сейчас. В начале 1980-х поесть в обычным кафе можно было за 1 рубль. Сегодня такой же обед обойдется где-то в 300 рублей. Если пересчитать по ценам, то выйдет, что средняя зарплата советского человека составляла 55 тысяч рублей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
борис райзберг
наверх