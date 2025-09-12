Сколько зарабатывали в Советском Союзе при пересчете на день сегодняшний

Заниматься расчётами заработка людей в разные эпохи в разных экономических системах – дело заведомо неблагодарное. Даже если речь заходит о таком недавнем в исторической перспективе явлении, как Советский Союз. Тем не менее, можно осуществить примерные пересчеты через американский доллар, предварительно оговорившись о нескольких важных моментах.
Проблема пересчета номер один
Пересчитать было не просто. |Фото: yaplakal.com.
Главная проблема пересчета зарплаты в СССР на современные средства в том, что деньги в Советском Союзе – это не совсем деньги в привычном понимании. А все потому, что даже несмотря на Косыгинские реформы 1965-1970-х годов, когда в социалистическую экономику было введено понятие стоимости (т.е. был сделан шаг к капиталистической экономике, чего не было с 1917 по 1965 год), деньги в СССР, по сути, были государственными квитанциями, которые отражали вклад работника в общественную экономику.
Разница в том, что государство жестко контролировало не только денежную массу, но и ее оборот. Выражалось это в том числе с «железобетонных» ценах, которые были нанесены клеймом на почти любой товар. Еще один важный момент – отсутствие иностранной валюты внутри страны. Для внешнеэкономических расчётов советская экономика использовала не ту же валюту, что ходила в стране. Внутри СССР для народонаселения и предприятий действовал рубль, на бирже и внешних рынках СССР торговал инвалютным рублем. Он рассчитывался особым образом с привязкой к содержанию золота в иностранных валютах.
Совсем простым языком: пересчитать зарплату советского человека на доллар, чтобы потом пересчитать ее на зарплату современного россиянина – расчёты с очень большим количеством допущений.
Проблема пересчета номер два
Большая часть денег шла на общественные нужды. |Фото: lol54.ru.
Скорее не проблема, а «особенность» социально-экономического устройства двух государственных систем. С одной стороны, большинство советских людей зарабатывало действительно немного. Однако, обусловлено это было в первую очередь действием фондов общественного потребления. Это такая организация, которая отчуждает от работника заметную часть его заработка для создания общественных благ. В эти общественные блага выражались в СССР: бесплатная школа, бесплатный детсад, бесплатное высшее образование, бесплатная медицина (подавляющее большинство операций), бесплатное жилье, очень маленькие коммунальные платежи (уходило около 1% от зарплаты), кредиты в единственном банке страны под 1-2%, статичными ценами и некоторыми другими менее заметными вещами.
В сухом остатке, если зарплаты сегодня и выросли относительно СССР, то вот уровень жизни упал. А единственное, что действительно увеличилось – это имущественное расслоение населения и закредитованность его основной массы. Дети, поднимите руку, у кого еще нет ипотеки или автокредита.
Совсем простым языком: у советского человека забирали значительную часть его заработка, чтобы построить ему квартиру и возможно развить производство. У человека современного забирают значительную часть его заработка, чтобы набить карманы хозяев предприятия и возможно развить производство. А вот с квартирой и всем остальным крутись теперь как хочешь.
И все-таки сколько получится?
Можно пересчитать по потребительским ценам. |Фото: fotostrana.ru.
Советский Союз просуществовал почти 74 года, если брать в расчет его историю в бытность одной РСФСР. Совершенно очевидно, что после Гражданской войны в 1923 году уровень жизни был совсем не такой, как в годы индустриализации 1930-х при 14-17% экономическом росте. А в 1940-е годы уровень жизни был не таким как в «брежневский застой». Поэтому возьмем наивысшую точку развития незадолго до стремительного падения – начало 1980-х.
Средняя зарплата по стране составляла 185 рублей. Курс доллара США в то время равнялся 60 копейкам. Если пересчитать на сегодняшние российские рубли через курс доллара, то получится что-то около 20 тысяч рублей. Правда, сами по себе эти цифры ничего не говорят. Первое - в Советском Союзе и Российской Федерации разные потребительские корзины, второе - покупательская способность валют за последние 35-40 лет сильно поменялась. В том, числе покупательская способность доллара США. Последняя обвалилась примерно в 2.5 раза, если верить книге Бориса Райзберга «Экономика и покупательская способность». Так, что пересчитывая зарплату советского человека на зарплату современного россиянина, можно плюс-минус умножать полученный результат еще на 2-2.5, получая таким образом уже 50 тысяч рублей.
Не в деньгах счастье. Не в деньгах достаток. ¦Фото: sovrus.com.
Куда точнее получается пересчет с использованием потребительских цен тогда и сейчас. В начале 1980-х поесть в обычным кафе можно было за 1 рубль. Сегодня такой же обед обойдется где-то в 300 рублей. Если пересчитать по ценам, то выйдет, что средняя зарплата советского человека составляла 55 тысяч рублей.
