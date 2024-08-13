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Счастливое материнство: 21 фото самого трогательного момента единения матери и ребенка



Невероятно красивые фото кормящих матерей.

Невероятно красивые фото кормящих матерей.

Вокруг грудного вскармливания сегодня возникает множество споров. Автор же этих фотографий уверен: кормящая мама с ребёнком на руках – это красиво и трогательно. На каждой из этих фотографий запечатлена искренняя радость материнства.


1. Грудное вскармливание малыша


Материнство - это прекрасно.

Материнство - это прекрасно.

 

2. Кормление - это естественно!


Грудное молоко обеспечивает максимальную иммунную защиту младенца.

Грудное молоко обеспечивает максимальную иммунную защиту младенца.

 

3. Самый трогательный момент


Мамино молоко - это естественное и наиболее полезное питание для малыша.

Мамино молоко - это естественное и наиболее полезное питание для малыша.

 

4. Контакт малышки с матерью


Самые лучшие дни проведённые с малышом.

Самые лучшие дни проведённые с малышом.

 

5. Кормящая мама


Самая счастливая мать.

Самая счастливая мать.

 

6. Малыш в ожидании чуда


Долгожданное счастье.

Долгожданное счастье.

 

7. Момент лакомства


Женщина кормит грудью своего малыша.

Женщина кормит грудью своего малыша.

 

8. Счастливое материнство


Улыбающийся малыш возле груди мамы.

Улыбающийся малыш возле груди мамы.

 

9. Удивительные ощущения при кормлении грудью


Чудный малыш с любящей мамой.

Чудный малыш с любящей мамой.

 

10. Вот оно счастье...


С самым драгоценным...

С самым драгоценным...

 

11. Божественный вид


Наедине с любимым ребёнком.

Наедине с любимым ребёнком.

 

12. Кормление грудью


Незабываемый вкус маминого молока.

Незабываемый вкус маминого молока.

 

13. Капсула времени


Грудное вскармливание на публике — это нормально.

Грудное вскармливание на публике — это нормально.

 

14. Истинная красота материнства


Удивительная связь между матерью и её ребенком.

Удивительная связь между матерью и её ребенком.

 

15. Естественное вскармливание


Чувства и эмоции между матери и ребёнка.

Чувства и эмоции между матери и ребёнка.

 

16. Невероятный образ кормящей мамы


Кормящая мама и грудной ребенок.

Кормящая мама и грудной ребенок.

 

17. Ощущение спокойствия во время кормления


Чудное отношение между матерью и ребёнком.

Чудное отношение между матерью и ребёнком.

 

18. Естественный процесс кормления


Как прекрасно выглядит кормление грудью ребенка.

Как прекрасно выглядит кормление грудью ребенка.

 

19. Кормление на улице


Кормление грудью в общественных местах.

Кормление грудью в общественных местах.

 

20. Комфортное кормление


Мама должна кормить своего малыша тогда, когда он этого хочет.

Мама должна кормить своего малыша тогда, когда он этого хочет.

 

21. Кормление ребёнка грудью


Естественный процесс, которого женщина не должна стыдиться.

Естественный процесс, которого женщина не должна стыдиться.



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