15 «проблемных» мест, о которых часто забывают во время уборки

«Проблемные» участки, которые нуждаются в глобальной чистке.
Каждая хозяйка понимает, что уборка - это неотъемлемая часть ведения домашнего хозяйства. Однако, многие из нас выполняют обязательные ритуалы в виде мытья полов или стирания пыли, но забывают о том, что в доме остается немало мест, которым тоже периодически нужно уделять внимание. О них сегодня и поговорим.
1. Верхнее пространство
Уборка верхнего пространства.| Фото: Make-Self.
Чаще всего во время уборки, даже генеральной, мы убираем то, что находится перед нашими глазами, совершенно не обращая взор вверх. А ведь на верхних частях дверей, шкафов, картин и оконных рам тоже скапливается пыль. Добраться до столь труднодоступных мест поможет телескопическая швабра для мытья окон или длинная метелка для пыли.
2. Ручки шкафов
Ручки шкафов. | Фото: kitchendecorium.ru.
Задумайтесь, как часто вы открываете шкафы немытыми руками? Наверняка, это происходило не раз, а значит ручки шкафов являются постоянным местом жительства микробов. Контакт с ними не смертелен, но и не полезен. Поэтому во избежание неприятностей время от времени протирайте ручки любым дезинфицирующим средством.
3. Пространство под мебелью
Мусор под мебелью. | Фото: Jogja Story.
В пространстве под мебелью постоянно скапливается большое количества пыли и мусора. Это неудивительно, ведь часто произвести качественную уборку под высоким шкафом или кроватью, нет никакой возможности. Как бы там не было, такие места нуждаются во влажной уборке. В этом вам поможет телескопическая швабра, метла или даже длинная палка с намотанной на нее мокрой тряпкой.
4. Игрушки
Детские игрушки. | Фото: uminex.by.
Казалось бы, какую опасность могут таить в себе игрушки, особенно, если они качественные и подобранные по возрасту? Однако, если они грязные - пользы не ждите. По информации, Novate.ru, буквально за неделю, игрушки покрываются пылью и микробами, которые в скором времени окажутся во рту вашего малыша. Поэтому важно правильно и регулярно ухаживать за ними. Пластиковые игрушки нужно мыть в мыльной воде или в посудомоечной машине не реже одного раза в неделю, мягкие стирать в машинке или подвергать замораживанию в морозилке.
5. Утюг
Подошва утюга. | Фото: KitchenDecorium.ru.
Даже самые скрупулезные хозяйки частенько забывают об утюге. А ведь его грязная подошва может испортить вещи. Поэтому не забывайте проверять чистоту утюга перед глажкой и своевременно очищать ее от накипи и ржавчины.
6. Ручка холодильника
Ручка холодильника. | Фото: Омутнинские Вести+.
Холодильник - это вещь, которой мы пользуемся регулярно и не один раз на дню. Однако про чистоту его мы часто забываем. Если вы не можете припомнить, когда вы в последний раз мыли ручку своего холодильника, есть смысл сделать это прямо сейчас. Прикасаясь к ручке рефрижератора после контакта с мясом, рыбой и колбасой, вы оставляете там массу опасных бактерий, которые в последствии могут привести к серьезным проблемам с желудком.
7. Стакан для зубных щеток
Стакан для зубных щеток. | Фото: КОНТ.
Зубная щетка - важный предмет личной гигиены, поэтому перед каждым использованием мы ее моем. А вот про чистоту стакана, где она хранится, многие забывают. Если вы не помните, когда устраивали банный день стаканчику для щеток, сделайте это прямо сейчас. Высокая влажность превращают контейнер в уютное местечко для образования грибка и жизни микробов.
8. Пульт
Пульт от телевизора. | Фото: Kolobok.ua.
Наверняка, вы, как и многие, любите провести вечер с пультом в одной руке и вкусняшкой в другой. Частый контакт с руками домочадцев превращают пульт от телевизора в одно из самых грязных мест. Поэтому во избежание проблем со здоровьем Novate.ru рекомендует взять за правило, очищать пульт при помощи дезинфицирующего средства каждый раз, когда усаживаетесь перед телевизором с едой.
9. Обои
Стены и обои. | Фото: TripAdvisor.
Хорошие хозяйки регулярно борются с пылью, которая имеет свойство оседать на шкафчиках и технике. Однако, пыль и грязь липнет и к стенам, а про их чистоту многие забывают. Поэтому во время следующей генеральной уборки уделите внимание и стенам.
10. Подушки
Подушки. | Фото: cybercalm.org.
Чистая постель - залог красоты и здоровья. Однако регулярной замены белья недостаточно. Микрочастицы отмерших клеток кожи оседают и на подушках. Поэтому их стирка также необходима, как и уход за наволочками.
11. Сетка
Москитная сетка. | Фото: rem-ont.com.
Москитная сетка в летнее время защищает жилье от насекомых, а вместе с тем на ней скапливается пыль и грязь от осадков. За несколько жарких месяцев сетка покрывается огромным слоем грязи, что недопустимо, ведь от этого напрямую зависит качество воздуха в помещениях. По возможности, москитную сетку нужно мыть не реже одного раза в месяц.
12. Ноутбук
Ноутбук или персональный компьютер. | Фото: Make-Self.
По данным исследований, клавиатура ноутбука по «чистоте» может сравниться разве что с крышкой унитаза. Но в отличие от унитаза клавиатуру мы регулярно трогаем руками, а значит за ее чистотой нужно следить особенно тщательно. Перед работой за компьютером неплохо было бы протереть кнопки дезинфицирующим средством, а по окончании сеанса работы - обязательно вымыть руки.
13. Душевая головка
Лейка душа. | Фото: Интерьеры жилых комнат.
Лейку душа мы регулярно используем в своих банных ритуалах, хотя порою забываем позаботиться и о ее чистоте. Если не хотите, чтобы она покрылась накипью, налетом и ржавчиной, душевую головку нужно регулярно мыть при помощи народных или химических средств.
14. Коврик
Коврик в прихожей. | Фото: Путешули.
Чтобы не нести грязь в дом, мы кладем под дверь коврик и вытираем об него ноги. К сожалению, он очень быстро загрязняется и перестает выполнять свою главную функцию. Чтобы этого не происходило, не забывайте очищать коврик. Раз в 2-3 дня подметайте его или пылесосьте, раз в неделю стирайте с любым сильнодействующим средством.
15. Дверные ручки
Ручки дверей. | Фото: Domik.ua.
Забавно, но многие люди вообще не подозревают, что дверные ручки нужно мыть. Причем делать это нужно тщательно и регулярно, ведь на них скапливается ни меньше микробов, чем на полу. Делать это нужно не реже, чем раз в неделю с использованием качественного дезинфицирующего средства.
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