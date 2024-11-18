Как создать дома новогоднюю атмосферу и почувствовать дух праздника

В то время, как одни все еще готовят синнабоны с корицей и пьют пряный латте, наслаждаясь последними осенними деньками, другие уже активно готовятся к Новому году: перебирают игрушки, ставят елку, меняют постеры в рамках. Если вы относитесь ко второй категории, тогда наша статья для вас.
Мы расскажем, как создать дома новогоднюю атмосферу и наполнить квартиру волшебством.
Идея 1: Создайте елочную композицию
Украсьте хвойными ветками рейлинг на кухне.
Если вы считаете, что ставить елку в ноябре – еще слишком рано, тогда предлагаем создать чудесную композицию из еловых веток, ягод, хлопка и прочего декора, который ассоциируется с зимой и предстоящими праздниками. Классический вариант – собрать букет, закрепить его красивыми атласными лентами красного, белого, серебряного, синего или любого другого цвета, который ассоциируется с зимой, и поставить по центру журнального или обеденного стола. Важно, чтобы выбранные оттенки гармонично вписывались в ваш интерьер и сочетались с другими деталями.
Отлично будет смотреться маленькая елочка в горшке, которую можно будет поставить на рабочий стол или прикроватную тумбу. Кстати, вариант с небольшим новогодним деревом актуален для тех, кто по какой-то причине не может установить в квартире полноценную елку.
Поставьте маленькую елочку или сделайте букет в вазе
Также можно пойти нестандартным путем: взять несколько сосновых веток и повесить их на люстру, украсить стеллаж, или закрепить над дверью, на американский манер. А чтобы атмосфера получилась еще более сказочной, покройте ветки искусственным снегом, задекорируйте шишками, елочными игрушками или украшениями в виде сосулек. И не забудьте про мандарины – что, как не они, вызывают ассоциации с Новым годом? Положите их в вазу и украсьте ветками ели или сосны.
Идея 2: Включите проектор
Нарядитесь в пижамы и включите новогодний фильм.
Конечно, специально покупать проектор, чтобы создать праздничную атмосферу в квартире – не очень бюджетная идея (хотя на маркетплейсах предлагают много вариантов, и недорогие в том числе). Но если прибор пылится где-то в кладовке или вы его редко используете, именно сейчас самое время перейти с ним на ты. Закройте шторы в комнате, зажгите ароматические свечи, найдите на телефоне звук треска камина и включите новогоднее кино. В ту же секунду появится ощущение уюта и волшебства.
Идея 3: Зажгите свечи
Задекорируйте свечи палочками корицы.
Почему-то многие недооценивают свчи и считают их очередным пылесборником в квартире, на уровне с декоративными вазами, статуэтками, мягкими игрушками. Однако именно они становятся тем самым завершающим элементом, который объединяет всю новогоднюю композицию воедино. Стоит лишь зажечь свечу с ароматом корицы или еловых веток, как квартира сразу наполняется трепетным предчувствием Нового года.
В ассортименте современных магазинов можно найти огромное количество самых разнообразных свечей, которые отличаются размером, цветом, формой, ароматом. Совсем необязательно использовать классические восковые изделия – можно отдать предпочтение качественным имитациям, которые не страшно будет поставить под елку или на ковер.
Чтобы композиция смотрелась эстетично, можно сразу купить свечи в красивых прозрачных стаканах, выставить их в изящные подсвечники или использовать для декора бокалы. Чтобы картинка не получилась хаотичной, выставляйте свечи на поднос и дополняйте их другими деталями – маленьким постером в рамке с изображением елки, шишками, керамическими домиками, сосновыми ветками и пр.
Идея 4: Подберите правильный текстиль
«Переоденьте» подушки и постелите дорожку на стол
Пожалуй, самый простой способ обновить интерьер и подготовить его к новому сезону – сменить текстиль. Повесьте новые шторы подходящего цвета, «переоденьте» диванные подушки в наволочки со снежинками или елочками, положите на кровать уютный вязаный плед, застелите обеденный стол зимней скатертью с бахромой либо кисточками. Текстиль может быть однотонным, в цвета зимы и Нового года, или с праздничным принтом.
Конечно, менять абсолютно все изделия в квартире на новогодние варианты не стоит – это будет чересчур. Но обновить пару деталей для настроения можно и нужно. Прекрасно поддержат атмосферу праздника текстильные дорожки или салфетки на стол.
Идея 5: Продумайте подсветку
Положите гирлянду в вазу и украсьте ею входной венок
Когда нам хочется создать дома новогоднюю атмосферу, первое, что приходит в голову – это гирлянда. Стоит лишь зажечь волшебные огоньки, как настроение сразу становится праздничным. Однако не стоит ограничиваться ее стандартным расположением на окне. Можно купить маленькие гирлянды на батарейках и поместить их в высокие вазы, или сделать дверной венок из шишек и подсветить его огоньками. Если по душе пришелся первый вариант, дополните гирлянду в вазе некоторыми другими элементами: шишками, елочными игрушками, искусственным снегом.
Идея 6: Повесьте ретрофлажки
Ретрофлажки можно сделать из старых советских открыток
Последние несколько сезонов тема ретро невероятно актуальна, особенно, когда речь касается Нового года. В ассортиментах магазинов сразу появляются подарочные пакеты, открытки, елочные игрушки с такой тематикой. Так почему бы не поддержать тренд, и не добавить в свою квартиру немного ретро? Для этой цели идеально подойдут флажки или гирлянды. А если в ваших запасах есть советские открытки, вы вполне можете сделать такой декор своими руками.
Идея 7: Выставите бабушкин хрусталь
Советская посуда поможет добавить волшебства.
Создать ощущение скорых праздников поможет посуда. Самое время достать бабушкин хрусталь, который уже много лет пылится на антресоли, и использовать его для сервировки стола. Бокалы, креманки, конфетницы, чайные блюдца – все это невероятным образом ассоциируется с зимой, морозом, навевает воспоминания о сказках, вроде «Морозко» или «Снегурочки». Необязательно ждать праздника, чтобы украсить стол хрустальной посудой. Ее красота и блеск могут быть с вами ежедневно, если, например, поставить в центре стола большую вазу для фруктов и конфет, а для посиделок с гостями использовать чайный сервиз.
Если советской посуды в наличии нет, можно купить новогоднюю. Например, уже с 1 декабря можно использовать красные и синие графины для воды, тематические тарелки, кружки с новогодним принтом. Отличный вариант – иметь дома сезонные наборы, чтобы в любой момент можно было создать в квартире соответствующее настроение и атмосферу. Кроме того, это прекрасный способ продлить срок годности изделий, ведь вы ими будете пользоваться всего один сезон в год.
Идея 8: Подберите аромат и включите музыку
Лучше всего новогодняя музыка звучит на виниловом проигрывателе.
Мы редко уделяем внимание аромата, царящему в квартире, и очень зря, ведь это одна из главных составляющих атмосферы в доме. Если нет живой елки, булочек в духовке и очищенных мандаринов на столе, тогда советуем использовать различные диффузоры. Некоторые производители специально выпускают новогодние ароматы в канун праздников: имбирный пряник, глинтвейн, еловые запахи и пр.
Еще один вариант – купить арома-мист для тела, но использовать его на шторах, искусственных растениях, постельном белье, коврах, сухоцветах – вещах, которые хорошо держат запахи. И не забудьте создать праздничный плейлист – музыка подарит ощущение скорого Нового года, особенно если будет звучать на виниловом проигрывателе.
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