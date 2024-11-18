Как создать дома новогоднюю атмосферу и почувствовать дух праздника

В то время, как одни все еще готовят синнабоны с корицей и пьют пряный латте, наслаждаясь последними осенними деньками, другие уже активно готовятся к Новому году: перебирают игрушки, ставят елку, меняют постеры в рамках. Если вы относитесь ко второй категории, тогда наша статья для вас.

Мы расскажем, как создать дома новогоднюю атмосферу и наполнить квартиру волшебством.

Идея 1: Создайте елочную композицию

Идея 2: Включите проектор

Идея 3: Зажгите свечи

Идея 4: Подберите правильный текстиль

Идея 5: Продумайте подсветку

Идея 6: Повесьте ретрофлажки

Идея 7: Выставите бабушкин хрусталь

Идея 8: Подберите аромат и включите музыку

Украсьте хвойными ветками рейлинг на кухне.Если вы считаете, что ставить елку в ноябре – еще слишком рано, тогда предлагаем создать чудесную композицию из еловых веток, ягод, хлопка и прочего декора, который ассоциируется с зимой и предстоящими праздниками. Классический вариант – собрать букет, закрепить его красивыми атласными лентами красного, белого, серебряного, синего или любого другого цвета, который ассоциируется с зимой, и поставить по центру журнального или обеденного стола. Важно, чтобы выбранные оттенки гармонично вписывались в ваш интерьер и сочетались с другими деталями.Отлично будет смотреться маленькая елочка в горшке, которую можно будет поставить на рабочий стол или прикроватную тумбу. Кстати, вариант с небольшим новогодним деревом актуален для тех, кто по какой-то причине не может установить в квартире полноценную елку.Поставьте маленькую елочку или сделайте букет в вазеТакже можно пойти нестандартным путем: взять несколько сосновых веток и повесить их на люстру, украсить стеллаж, или закрепить над дверью, на американский манер. А чтобы атмосфера получилась еще более сказочной, покройте ветки искусственным снегом, задекорируйте шишками, елочными игрушками или украшениями в виде сосулек. И не забудьте про мандарины – что, как не они, вызывают ассоциации с Новым годом? Положите их в вазу и украсьте ветками ели или сосны.Нарядитесь в пижамы и включите новогодний фильм.Конечно, специально покупать проектор, чтобы создать праздничную атмосферу в квартире – не очень бюджетная идея (хотя на маркетплейсах предлагают много вариантов, и недорогие в том числе). Но если прибор пылится где-то в кладовке или вы его редко используете, именно сейчас самое время перейти с ним на ты. Закройте шторы в комнате, зажгите ароматические свечи, найдите на телефоне звук треска камина и включите новогоднее кино. В ту же секунду появится ощущение уюта и волшебства.Задекорируйте свечи палочками корицы.Почему-то многие недооценивают свчи и считают их очередным пылесборником в квартире, на уровне с декоративными вазами, статуэтками, мягкими игрушками. Однако именно они становятся тем самым завершающим элементом, который объединяет всю новогоднюю композицию воедино. Стоит лишь зажечь свечу с ароматом корицы или еловых веток, как квартира сразу наполняется трепетным предчувствием Нового года.В ассортименте современных магазинов можно найти огромное количество самых разнообразных свечей, которые отличаются размером, цветом, формой, ароматом. Совсем необязательно использовать классические восковые изделия – можно отдать предпочтение качественным имитациям, которые не страшно будет поставить под елку или на ковер.Чтобы композиция смотрелась эстетично, можно сразу купить свечи в красивых прозрачных стаканах, выставить их в изящные подсвечники или использовать для декора бокалы. Чтобы картинка не получилась хаотичной, выставляйте свечи на поднос и дополняйте их другими деталями – маленьким постером в рамке с изображением елки, шишками, керамическими домиками, сосновыми ветками и пр.«Переоденьте» подушки и постелите дорожку на столПожалуй, самый простой способ обновить интерьер и подготовить его к новому сезону – сменить текстиль. Повесьте новые шторы подходящего цвета, «переоденьте» диванные подушки в наволочки со снежинками или елочками, положите на кровать уютный вязаный плед, застелите обеденный стол зимней скатертью с бахромой либо кисточками. Текстиль может быть однотонным, в цвета зимы и Нового года, или с праздничным принтом.Конечно, менять абсолютно все изделия в квартире на новогодние варианты не стоит – это будет чересчур. Но обновить пару деталей для настроения можно и нужно. Прекрасно поддержат атмосферу праздника текстильные дорожки или салфетки на стол.Положите гирлянду в вазу и украсьте ею входной венокКогда нам хочется создать дома новогоднюю атмосферу, первое, что приходит в голову – это гирлянда. Стоит лишь зажечь волшебные огоньки, как настроение сразу становится праздничным. Однако не стоит ограничиваться ее стандартным расположением на окне. Можно купить маленькие гирлянды на батарейках и поместить их в высокие вазы, или сделать дверной венок из шишек и подсветить его огоньками. Если по душе пришелся первый вариант, дополните гирлянду в вазе некоторыми другими элементами: шишками, елочными игрушками, искусственным снегом.Ретрофлажки можно сделать из старых советских открытокПоследние несколько сезонов тема ретро невероятно актуальна, особенно, когда речь касается Нового года. В ассортиментах магазинов сразу появляются подарочные пакеты, открытки, елочные игрушки с такой тематикой. Так почему бы не поддержать тренд, и не добавить в свою квартиру немного ретро? Для этой цели идеально подойдут флажки или гирлянды. А если в ваших запасах есть советские открытки, вы вполне можете сделать такой декор своими руками.Советская посуда поможет добавить волшебства.Создать ощущение скорых праздников поможет посуда. Самое время достать бабушкин хрусталь, который уже много лет пылится на антресоли, и использовать его для сервировки стола. Бокалы, креманки, конфетницы, чайные блюдца – все это невероятным образом ассоциируется с зимой, морозом, навевает воспоминания о сказках, вроде «Морозко» или «Снегурочки». Необязательно ждать праздника, чтобы украсить стол хрустальной посудой. Ее красота и блеск могут быть с вами ежедневно, если, например, поставить в центре стола большую вазу для фруктов и конфет, а для посиделок с гостями использовать чайный сервиз.Если советской посуды в наличии нет, можно купить новогоднюю. Например, уже с 1 декабря можно использовать красные и синие графины для воды, тематические тарелки, кружки с новогодним принтом. Отличный вариант – иметь дома сезонные наборы, чтобы в любой момент можно было создать в квартире соответствующее настроение и атмосферу. Кроме того, это прекрасный способ продлить срок годности изделий, ведь вы ими будете пользоваться всего один сезон в год.Лучше всего новогодняя музыка звучит на виниловом проигрывателе.Мы редко уделяем внимание аромата, царящему в квартире, и очень зря, ведь это одна из главных составляющих атмосферы в доме. Если нет живой елки, булочек в духовке и очищенных мандаринов на столе, тогда советуем использовать различные диффузоры. Некоторые производители специально выпускают новогодние ароматы в канун праздников: имбирный пряник, глинтвейн, еловые запахи и пр.Еще один вариант – купить арома-мист для тела, но использовать его на шторах, искусственных растениях, постельном белье, коврах, сухоцветах – вещах, которые хорошо держат запахи. И не забудьте создать праздничный плейлист – музыка подарит ощущение скорого Нового года, особенно если будет звучать на виниловом проигрывателе.