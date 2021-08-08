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Пушечное сало: для чего его можно применить в автомобиле


Пушечное сало: для чего его можно применить в автомобиле

Сегодня уже только наиболее опытные автомобилисты помнят о том, что такое пушечное сало и зачем оно применяется в машине. Было такое время, когда данная субстанция была едва ли не жизненно необходимой. Впрочем, и в наше время пушечное сало способно значительно продлить срок эксплуатации металлических деталей.

Вот так выглядит сало. |Фото: avtotehnar.ru.

Вот так выглядит сало. |Фото: avtotehnar.ru.

 

Пушечное сало появилось в первой половине XX века. Данный материал является нефтяным маслом, в которое были добавлены церезин и петролатум. Как итог, пушечное сало обладает антикоррозийными и консервационными свойствами. Первоначально ингредиент со странным названием предназначался исключительно для применения в армии. С его помощью обслуживалась в первую очередь артиллерия, а также некоторая другая техника. В обычном своем состоянии материал действительно напоминает сало, только коричневого цвета. За это масло и получило свое название.
Отличный материал. |Фото: drive2.com.

Отличный материал. |Фото: drive2.com.

 

Десятилетия шли и пушечное сало стало невероятно популярным материалом на гражданском рынке, в первую очередь – автомобильном. Большим спросом пушечное сало пользовалось и у советских автомобилистов, которые предпочитали использовать для защиты от коррозии именно его, а не более продвинутые рыночные средства.
В первую очередь им обрабатывают днище машины.
Так выглядит после нанесения. |Фото: drive2.ru.

Так выглядит после нанесения. |Фото: drive2.ru.

 

Почему же так происходило? Все потому, что если сравнить пушечное сало с мастикой или мовилем, то очень быстро станет понятно, что оно обладает целым рядом важных преимуществ. В отличие от мастики пушечное сало не покрывается трещинами и не позволяет развиваться коррозии прямо под «защитным» слоем.
Сначала нужно смешать. ¦Фото: drive2.ru.

Сначала нужно смешать. ¦Фото: drive2.ru.

 

Для нанесения пушсала не требуются какие-нибудь специальные навыки, а самое главное – стоит оно не так дорого, как большинство других средств. Наконец, «сало» достаточно долго держится на поверхности, на которую его нанести – 2-3 года. Единственный недостаток материала – недолговечность в определенных условиях. Плавится материал (приобретает жидкую форму) при +60 градусах. Поэтому, температура воздуха должна находиться в рамочных пределах -50/+50 по Цельсию.

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Пушечное сало: для чего его можно применить в автомобиле

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