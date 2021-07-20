13 занятных фактов о величайших туристических местах

Знаете ли вы, что 40 процентов системы метро Нью-Йорка находится над землей и работает круглосуточно? А что Лондон привлекает больше иностранных гостей, чем любой другой город на планете? Читайте дальше, чтобы узнать больше интересных фактов!
1. Мост Золотые Ворота: какого он цвета на самом деле
Мост Золотые ворота вовсе не золотой, а оранжевый. /Фото: c.wallhere.com
Одна из самых известных туристических достопримечательностей в мире - подвесной мост Сан-Франциско. Он носит название «Золотые ворота», но самом деле он покрашен оранжевой краской. Любопытно, что на его официальном сайте даже публикуется цветовая формула, используемая для достижения такого красивого оттенка. Так что поклонники моста могут повторить точный тон у себя дома, смешав краски в нужных пропорциях. Кстати, своим золотым названием достопримечательность обязана одноименному проливу, который он пересекает, а вовсе не цвету.
2. Гонконг: соперник Нью-Йорка
В Гонконге очень много небоскребов, даже больше чем в Нью-Йорке. /Фото: 3pulse.com
Если вы собираетесь в путешествие в Тихоокеанский регион, в Гонконг, имейте в виду – людям, предпочитающим города с малоэтажной застройкой, будет нелегко. Да, представьте себе, в этом мегаполисе небоскребов больше, чем в Нью-Йорке!
3. Биг-Бен: вы думаете, так называется башня?
Англия – страна туманов, в Биг-Бен – ее символ. /Фото: 3pulse.com
Если вы называете знаменитую башню в лондонском здании парламента Биг-Беном, вы ошибаетесь. Согласно информации, размещенной на веб-сайте парламента Великобритании, здание официально называется Часовой башней. А с 2012 года ей присвоено имя Башня Елизаветы (англ. Elizabeth Tower). А вот Биг-Бен - это просто прозвище часов.
4. Австралия: а как насчет купания?
Австралийские пляжи – это просто чудо. /Фото: media2.trover.com
Собираетесь в страну кенгуру? Не забудьте взять купальник и очки для плавания. Мало кто знает, но на самом деле в Австралии пляжный отдых развит не хуже, чем на Багамах или Канарских островах. В стране более 10 000 пляжей – это больше, чем в любой другой. Они оборудованы всем необходимым и являются прекрасным местом для релаксации.
5. Статуя Свободы: как она попала в Америку
Статуя Свободы – монументальное сооружение. /Фото: camesawloved.com
Статуя Свободы – олицетворение Америки. Но вот что удивительно: эта знаковая американская достопримечательность начала свою жизнь в Европе. Построенная французским скульптором Огюстом Бартольди (он потратил на это девять лет жизни!) статуя была отправлена на судне из Франции в Нью-Йорк, разделенная на 350 отдельных элементов. Интересно, среднестатистический американец знает об этом?
6. Эйфелева башня: не только романтика
Эйфелева башня – рабочее место для многих парижан. /Фото: wallpaperup.com
Ах, это романтичное место! Париж, Эйфелева башня. Влюбленные стремятся туда, чтобы провести незабываемые дни. А ведь для более чем 600 парижан элегантное строение служит ежедневным рабочим местом. Да, в жизни всегда соблюдается равновесие.
7. Большой Каньон: а есть ли более крупные?
Каньон Цангпо – самый глубокий на планете. /Фото: hichinatrip.com
Гранд каньон в штате Аризона, конечно, невероятно величествен, но он не самый большой в мире. Каньон Цангпо в Тибете - вот он как раз самый крупный и глубокий на планете. А американский собрат занял второе место.
8. Ниагарский водопад: всегда ли он был таким?
Ниагарский водопад поражает своей красотой. /Фото: a.cdn-hotels.com
По статистическим данным, собранным в городе Ниагара-Фолс, более 6 миллионов кубических футов воды каждую минуту пролетают над Ниагарским водопадом. Этого достаточно, чтобы за 60 секунд наполнить миллионы ванн до краев. Но однажды, в марте 1848 года, вода фактически перестала течь. Временное препятствие в устье реки Ниагара в Форт-Эри, Онтарио, заставило ревущий каскад воды на некоторое время превратиться в тихую струйку.
9. Ватикан: что собирали папы
Ватикан – крупный музейный комплекс. /Фото: traveldigg.com
А вы знали, что в Ватикане находится крупнейший в мире музейный комплекс с несметными богатствами и шедеврами, которые собирали разные папы на протяжении долгих веков? Это действительно уникальные коллекции.
10. Великая китайская стена видна издалека
Великая китайская стена действительна большая и длинная. /Фото: videoru.cgtn.com
Несмотря на заявления различных источников, в том числе «Рипли» в 1930-х годах, НАСА утверждает, что Великая китайская стена не видна из космоса. Возможно, жители страны расстроены из-за этого.
11. Знак Голливуда: мечты должны сбываться
Изначально рекламный щит Hollywood должен был прослужить не более года. /Фото: bmwunstoppable.com
Знаменитая надпись Hollywood была построена в 1923 году и представляла собой огромный рекламный щит. Издатель Los Angeles Times Гарри Чандлер установил его, чтобы рекламировать элитную недвижимость района. Ожидаемый срок службы составлял год. Много лет спустя это некогда временное сооружение привлекает посетителей со всего мира, мечтающих о Голливуде.
12. Базилика Святого Семейства в Барселоне
Базилика Саграда Фамилия строится с 1882 года. /Фото: besthqwallpapers.com
Базилика Саграда Фамилия – самая популярная туристическая достопримечательность Барселоны. Это экстравагантная работа для своего времени. Строительство церкви по проекту Гауди началось в 1882 году и продолжается по сей день. Собор, полностью финансируемый за счет пожертвований населения, уникален и является одним из самых узнаваемых символов Барселоны.
13. Уолт Дисней Уорлд Резорт или просто Диснейленд
Вряд ли есть ребенок, который не хотел бы посетить Диснейленд. /Фото: odysseyonline-img.rbl.ms
Всемирный центр отдыха Уолта Диснея в Орландо, Флорида, не только самый популярный тематический парк в мире, но и самый большой. Потрясающее место с тематическими зонами, отелями, палаточными лагерями и развлекательной программой может конкурировать со многими крупными городами. На самом деле, Мир Диснея охватывает площадь в два раза больше Манхэттена. Курорт также является крупнейшим работодателем в США, за его волшебными воротами трудятся более 50 000 человек.
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