13 занятных фактов о величайших туристических местах

1. Мост Золотые Ворота: какого он цвета на самом деле

Мост Золотые ворота вовсе не золотой, а оранжевый. /Фото: c.wallhere.com

2. Гонконг: соперник Нью-Йорка

В Гонконге очень много небоскребов, даже больше чем в Нью-Йорке. /Фото: 3pulse.com

3. Биг-Бен: вы думаете, так называется башня?

Англия – страна туманов, в Биг-Бен – ее символ. /Фото: 3pulse.com

4. Австралия: а как насчет купания?

Австралийские пляжи – это просто чудо. /Фото: media2.trover.com

5. Статуя Свободы: как она попала в Америку

Статуя Свободы – монументальное сооружение. /Фото: camesawloved.com

6. Эйфелева башня: не только романтика

Эйфелева башня – рабочее место для многих парижан. /Фото: wallpaperup.com

7. Большой Каньон: а есть ли более крупные?

Каньон Цангпо – самый глубокий на планете. /Фото: hichinatrip.com

8. Ниагарский водопад: всегда ли он был таким?

Ниагарский водопад поражает своей красотой. /Фото: a.cdn-hotels.com

9. Ватикан: что собирали папы

Ватикан – крупный музейный комплекс. /Фото: traveldigg.com

10. Великая китайская стена видна издалека

Великая китайская стена действительна большая и длинная. /Фото: videoru.cgtn.com

11. Знак Голливуда: мечты должны сбываться

Изначально рекламный щит Hollywood должен был прослужить не более года. /Фото: bmwunstoppable.com

12. Базилика Святого Семейства в Барселоне

Базилика Саграда Фамилия строится с 1882 года. /Фото: besthqwallpapers.com

13. Уолт Дисней Уорлд Резорт или просто Диснейленд

Вряд ли есть ребенок, который не хотел бы посетить Диснейленд. /Фото: odysseyonline-img.rbl.ms