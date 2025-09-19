Фольга, пергаментная и вощеная бумага: для чего нужны и можно ли заменять друг другом во время готов

Есть множество вещей, способных облегчить хозяйке готовку и вывести ее на новый уровень. В список самых любимых входят пергаментная и вощеная бумага, алюминиевая фольга. Казалось бы, с их использованием не должно возникнуть никаких проблем, но иногда возникает путаница. Novate.ru рассказывает, для каких целей предназначена каждая вещь и почему их нельзя заменять друг другом.
1. Пергаментная бумага
Пергаментом можно застилать противень. / Фото: fb.ru
Она представляет собой бумагу, изготовленную из хлопкового волокна и химически-чистого древесного материала. Тончайшее силиконовое покрытие не позволяет еде прилипать. Обычно пергамент используют в процессе приготовления выпечки, запекания овощей и рыбы, так как он является устойчивым к воздействию высокой температуры и испарениями, предотвращает пригорание продукта. Также отличным бонусом будет чистый противень в конце готовки – вы просто снимите пергаментную бумагу и выбросите ее, а противень поставите обратно в духовку или в ящик, где обычно храните все принадлежности для запекания.
Еще один вариант использования пергаментной бумаги – разослать ее на кухонном столе, раскатать тесто для печенья, вырезать фигурки, а затем положить на противень. Этот вариант является идеальным в том случае, если тесто очень тонкое, и вы боитесь порвать печенье, когда будете переносить его со стола на противень. Также на пергаментной бумаге можно готовить продукты к термообработке. Поскольку она является антипригарной и влагоотталкивающей, на ней можно нарезать и смешивать продукты, а затем собрать бумагу и выбросить, оставив за собой чистую поверхность столешницы.
На пергаментной бумаге удобно раскатывать тесто. / Фото: vkusno-recept.ru
Увы, есть и те ситуации, когда пергаментную бумагу категорически нельзя использовать. В частности речь идет о слишком высоких температурах. Сильное нагревание пергамента приведет к тому, что он попросту загорится. Поэтому когда будете покупать новый рулон, обратите внимание на максимально допустимую температуру нагрева – обычно она указывается на упаковке. Также следите, чтобы бумага не оказывалась в непосредственной близости к открытому огню.
Если пергамент вдруг закончился, его можно заменить. Например, для запекания использовать алюминиевую фольгу, хорошо смазанную маслом, а для защиты столешницы от загрязнений – вощеную бумагу.
2. Алюминиевая фольга
Алюминиевая фольга нормально реагирует на высокие температуры. / Фото: demo.multiurok.ru
Кстати, о фольге. Она на 98% состоит из алюминия и на 2% из кремния и железа, что объясняет ее устойчивость к разрывам. Материал совмещает блестящую и матовую поверхности, однако на качество и разновидность работы это никак не влияет. У сторон отличается текстура лишь потому, что они по-разному соприкасаются с полированными стальными роликами в процессе изготовления. В качестве исключения можно назвать разве что фольгу с антипригарным покрытием – на противень она всегда кладется матовой стороной.
Фольга была создана для того, чтобы готовить продукты на сильном огне – ее даже можно использовать вместо посуды в походных условиях, чтобы пожарить мясо или картофель на костре. В отличие от пергаментной бумаги, этому материалу не страшны возгорания. Фольгу часто используют хозяйки, которые отрицательно относятся к корочкам, образующиеся на поверхности блюда в процессе запекания. Чтобы рыба, пирог, мясо или запеканка не подрумянились слишком сильно, из фольги нужно сделать подобие «палатки», оставив между ней и блюдом внутри примерно 2,5 см. А чтобы материал не смещался, подожмите края.
Лайфхак: Чтобы пироги всегда пропекались равномерно, возьмите квадрат фольги, сложите его четыре раза, вырежьте центр и закруглите края, дабы получилось своеобразное кольцо. Затем разверните его и укройте пирог. Снять фольгу можно будет за 20 минут до окончания процесса.
Накройте форму с пирогом фольгой, чтобы он равномерно пропекся. / Фото: belonika.ru
В рецептах часто можно увидеть, что фольгой рекомендуют оборачивать мясо и картофель, чтобы они не пересушились в процессе приготовления. Еще больше этот совет актуален, если вы работаете с рыбой и деликатными овощами. В общем, фольга – универсальный солдат. Единственное, где ее категорически нельзя использовать – это в микроволновке, так как возможно возгорание.
Если фольги не оказалось под рукой, можете заменить ее пергаментной бумагой, но только в том случае, когда предусмотрена готовка в духовке на умеренной температуре. А вот приготовление блюда на гриле или в печи для барбекю предполагает использование исключительно фольги – аналогов нет.
3. Бумага для замораживания
Бумага подойдет для упаковки продуктов, которые вы храните в морозилке. / Фото: sew-shop.com
Часто хозяйки кладут продукты в морозилку в обычных полиэтиленовых пакетах, которые потом прилипают ко дну. Чтобы предотвратить это, а также уберечь еду от потери сока и «ожогов холодом», и придумали бумагу для замораживания. Одна сторона материала – вощеная, что обеспечивает непроницаемость воздуха и влаги. Такая особенность позволяет бумаге не только сохранять свежесть, приятный вкус и запах продукта, но также продлевать срок их годности. А на обратное стороне бумаги можно написать дату, когда вы отправили мясо, рыбу или другую пищу в холодильник.
Увы, это тот самый случай, когда название говорит само за себя – бумагу можно использовать исключительно для морозильной камеры, а вот для тепловой обработки она не подходит. Произойдет то же самое, что и с вощеной бумагой – специфическое покрытие в считанные секунды расплавится и, как минимум, испортит вкус блюда, а как максимум, спровоцирует пожар.
Заменить такую бумагу можно разве что вощеной, но лишь для кратковременной заморозки. А вот фольгу лучше не использовать. Дело в том, что под воздействием низких температур они становится тонкой и ломкой. Если в морозилке много продуктов, фольга обязательно порвется, и ее содержимое либо обветрится, либо вмерзнет в другой продукт. Как вы сами понимаете, оба варианта недопустимы.
4. Вощеная бумага
Вощеная бумага пропитана воском. / Фото: pro-vosk.ru
Она представляет собой папиросную бумагу, которая покрыта слоем пищевого парафина. Обычно ее используют в процессе оформления готовой выпечки, но для духовки, гриля и открытого огня она не подходит. Идеальный вариант применения – расстелить бумагу на столешнице и начинать процесс приготовления десерта. Вы можете работать с мукой, с влажными ингредиентами, например, шоколадной глазурью. Также бумага подходит для приготовления десертов, которые не нуждаются в термообработке. Однако выстилать ее противень или форму для микроволновки нельзя. Под воздействием высоких температур воск растает, что может спровоцировать возгорание. Единственным исключением из правил может стать форма для выпечки торта, если тесто полностью заполнит собой вощеную бумагу и поглотит тепловое воздействие. В этом случае материал не задымится и воск не растает.
