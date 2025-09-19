Фольга, пергаментная и вощеная бумага: для чего нужны и можно ли заменять друг другом во время готов

1. Пергаментная бумага

Пергаментом можно застилать противень. / Фото: fb.ru

На пергаментной бумаге удобно раскатывать тесто. / Фото: vkusno-recept.ru

2. Алюминиевая фольга

Алюминиевая фольга нормально реагирует на высокие температуры. / Фото: demo.multiurok.ru

Накройте форму с пирогом фольгой, чтобы он равномерно пропекся. / Фото: belonika.ru

3. Бумага для замораживания

Бумага подойдет для упаковки продуктов, которые вы храните в морозилке. / Фото: sew-shop.com

4. Вощеная бумага

Вощеная бумага пропитана воском. / Фото: pro-vosk.ru