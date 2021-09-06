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Жизнеутверждающие картины о жизни пышных дамочек и упитанных кошек


Жизнеутверждающие картины о жизни пышных дамочек и упитанных кошек

Обладая незаурядным чувством юмора и своеобразным взглядом на жизнь, французская художница Николь Авезард (Nicole Avezard) создаёт шуточные картины с симпатичными толстушками, которые несмотря на свои пышные формы и комичные образы, радуются жизни, наслаждаясь каждым мгновением.

Николь создаёт мир, больше похожий на тот, который чаще всего рисуют дети. Да вот только вместо привычных деревьев, травы и цветочков, то тут, то там растут различные сладости: от конфет на полочек и маршмэллоу до воздушных взбитых сливок, что белоснежными пиками, словно ёлки и туи, тянутся к небу. А вот пышечки, судя по всему, и дня не могут прожить без вкусной еды. Все их действия частично связанны с намёками на кулинарные изыски и готовку. Вот они «скачут» верхом на венчиках от миксера, а вон там, при помощи штопора пытаются проделать скважину в земле. Они плавают на бананах и лодках-ананасах, ловят бабочек и прыгают в мешках, напоминая издалека воздушные кексы с разноцветными кремовыми верхушками.
Коты и девушки. Автор: Nicole Avezard.

Коты и девушки. Автор: Nicole Avezard.


Нашествие. Автор: Nicole Avezard.

Нашествие. Автор: Nicole Avezard.


Воздушный шар. Автор: Nicole Avezard.

Воздушный шар. Автор: Nicole Avezard.

 
Шествие. Автор: Nicole Avezard.

Шествие. Автор: Nicole Avezard.

 
Наведём порядок быстро. Автор: Nicole Avezard.

Наведём порядок быстро. Автор: Nicole Avezard.

 
Лоли-поп лэнд. Автор: Nicole Avezard.

Лоли-поп лэнд.
Автор: Nicole Avezard.

 
Субботник. Автор: Nicole Avezard.

Субботник. Автор: Nicole Avezard.

 
Вишенки. Автор: Nicole Avezard.

Вишенки. Автор: Nicole Avezard.

 
Полёт бабочки. Автор: Nicole Avezard.

Полёт бабочки. Автор: Nicole Avezard.

 
Морское приключение. Автор: Nicole Avezard.

Морское приключение. Автор: Nicole Avezard.

 
Чародейка. Автор: Nicole Avezard.

Чародейка. Автор: Nicole Avezard.

 
Это для кого. Автор: Nicole Avezard.

Это для кого. Автор: Nicole Avezard.

 
Королевский коктейль. Автор: Nicole Avezard.

Королевский коктейль. Автор: Nicole Avezard.

 
Солнечные ванны. Автор: Nicole Avezard.

Солнечные ванны. Автор: Nicole Avezard.

 
Под зонтом. Автор: Nicole Avezard.

Под зонтом. Автор: Nicole Avezard.

 
Сливки. Автор Nicole Avezard.

Сливки. Автор Nicole Avezard.

http://funhere.ru/?p=18482
Штопор. Автор Nicole Avezard.

Штопор. Автор Nicole Avezard.

Болтушки. Автор: Nicole Avezard.

Болтушки. Автор: Nicole Avezard.

 

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Жизнеутверждающие картины о жизни пышных дамочек и упитанных кошек

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Жизнеутверждающие картины о жизни пышных дамочек и упитанных кошекПодписаться на мой Instagram
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