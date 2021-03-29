Как первая леди Марокко стала «принцессой-призраком», или Куда исчезла рыжеволосая Лалла Сальма

Яркая рыжеволосая принцесса после своего звездного взлета быстро стала любимицей западных журналистов, ведь она, кажется, не только сама вырвалась из узких рамок, созданных для женщин в мусульманском мире, но и на мужа благотворно повлияла. О ее драгоценностях и нарядах складывали легенды, двое детей и многолетний счастливый брак, казалось, иллюстрировали простую истину: настоящие Золушки в нашем мире существуют, однако несколько лет назад принцесса Марокко внезапно просто исчезла. Она перестала появляться на официальных встречах и забросила собственные благотворительные программы. Молчание ее супруга лишь подливало масла в огонь.
Эта сказка начиналась по классическим канонам: дочь учителя из Феса рано осталась без матери и воспитывалась у бабушки. Однако семья Лаллы – влиятельный в Марокко клан Бенани, поэтому она получила возможность самой поработать для своего будущего. Достаток семьи позволил девушке посещать частную школу в Рабате и получить прекрасное образование – Лалла Сальма стала бакалавром математических наук, а затем окончила Высшую школу информатики и системного анализа. Девушка стажировалась в крупнейшей частной корпорации Марокко «Omnium North Africa», а затем получила там должность инженера, когда в ее жизни произошла одна важная встреча.
Мухаммед VI и принцесса Лалла Сальма на свадебной церемонии
Журналистам не удалось узнать подробностей о том, как король Марокко повстречал свою «Золушку», но, скорее всего, это произошло на закрытом корпоративном мероприятии. Часть акций компании принадлежит королевской семье, поэтому такая встреча оказалась возможной. Так или иначе, но 21 марта 2002 года состоялась пышная свадьба. Сальме было 24 года, а королю – 39. Мохаммед VI является, кстати, одним из богатейших людей Африки и, как и положено восточным правителям, своего богатства не скрывает: более шестисот автомобилей, двенадцать дворцов в Марокко и замок во Франции – только «верхушка айсберга» его сказочного благосостояния.
Лалла Сальма с первенцем
Первые же шаги новой супруги показали, что Лалла Сальма не собирается повторять обычную судьбу марокканских женщин, которые чаще всего не показываются на публике. Даже открыто опубликованное в СМИ свадебное фото было новым шагом для закрытой страны, живущей по строгим патриархальным законам. Судя по всему, брак на развитой и активной женщине соответствовал стремлениям самого Мохаммеда – король к тому времени недавно взошел на престол и сразу же провел ряд прогрессивных реформ.
Семейная идиллия короля Марокко продолжалась 16 лет
Даже то, что личность супруги короля не стали скрывать от общественности, уже было необычно для этой страны. Лалла стала первой публичной женщиной на Марокканском престоле. Вторым новшеством стало то, что Мохаммед VI объявил ее своей единственной супругой – все правители до него имели несколько жен. В стране явно многое менялось: в первые же годы нового тысячелетия молодой король постарался несколько исправить последствия крайне жесткого правления своего отца: провел несколько амнистий политзаключенных, уволил министра внутренних дел, отличавшегося склонностью к репрессиям и учредил специальную Комиссию по справедливости и примирению, которая должна была разобраться с фактами нарушений прав человека в Марокко за последние 50 лет.
Лалла Сальма стала настоящим лицом своей страны
Супруга короля активно включилась в работу благотворительных программ и многое сделала для улучшения жизни людей в своей стране. Так Лалла Сальма стала настоящей первой леди Марокко. Ее встречи с лидерами западных стран лишь подтвердили тот факт, что король не ошибся с выбором супруги: яркая и умная женщина, необычная для марокканской политики, сразу стала любимицей СМИ всего мира. Супруга короля стала настоящим посланником собственного народа в других странах и приняла участие в деятельности ЮНЕСКО.
Первые леди Франции и Марокко на выставке авангардного искусства
После счастливых 15 лет брака у супругов появилось двое детей. В 2003 года у пары родился наследный принц Мулай Хасан, в 2007 году — принцесса Лалла Хадиджа. В прессу ни разу за все это время не проникали слухи о размолвках в королевской семье, поэтому внезапное исчезновение принцессы стало полной неожиданностью. Начиная с 2017 года Лалла Сальма перестала появляться на публичных мероприятиях и забросила собственные благотворительные фонды. На вопросы журналистов король и его окружение долгое время не отвечали, что породило массу слухов и догадок. Издание Le Figaro даже начало собственное расследование, чтобы выяснить, что же случилось с принцессой, однако никакой достоверной информации так и не появилось. Версии обсуждались разные – от неудачной пластической операции до тайного убийства.
Одна из последних неофициальных фотографий Лаллы Сальмы, сделанная в Нью-Йорке
За последние три года ситуация с «пропавшей принцессой» изменилась лишь немного. В 2018 году испанская пресса распространила слух о том, что Лалла Сальма и Мухаммед VI развелись, однако этот факт вызывает сомнение – по разным источникам, сам король то ли подтвердил эту информацию год спустя, то ли нет – высказываются разные варианты. Журналистам удалось ухватить несколько раз следы «принцессы-призрака», когда она в 2019 году появилась с визитом онкологическом центре, который существовал под ее патронажем, в другой раз ее, якобы, видели с детьми в Нью-Йорке, в окружении охранников, но ситуацию это ни в коей степени не проясняет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии