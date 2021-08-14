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Как одна разгромная статья журналиста Леруа подарила миру импрессионизм


Карикатуры на выставку "импрессионистов", Le Charivari, 1874

Карикатуры на выставку "импрессионистов", Le Charivari, 1874

Иногда удачно подобранное слово становится предметом анекдотов, иногда – мемом, а порой - дает имя целому направлению в искусстве. Что это – стечение обстоятельств или историческая закономерность? Как бы то ни было, термин "импрессионизм" обязан своим появлением на свет критической статье, которая этот самый импрессионизм и высмеивала.

Отверженные художники


Начиная с 1863 года в Париже проводился так называемый Салон отверженных – выставка художников, чьи живописные эксперименты не находили поддержки Академии изящных искусств и не допускались к участию в официальном Парижском салоне. В числе "отверженных" оказались помимо прочих Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.
Камиль Писсарро. "Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки"

Камиль Писсарро. "Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки"

 

Выставка 1874 года вошла в историю искусства как первая выставка импрессионистов. Правда, о том, что авторы полотен – импрессионисты, не знали тогда ни посетители салона, ни даже сами художники. Термина «импрессионизм» попросту не существовало – до выхода в свет статьи парижского журналиста Луи Леруа под названием «Выставка импрессионистов».

"Обойная бумага в стадии наброска"


Новый стиль в живописи вызывал тогда много критических отзывов, и Леруа написал в журнале «Le Charivari» о представленных на выставке картинах в иронической, полушутливой форме.
Якобы он посетил мероприятие вместе со своим приятелем Жозефом Венсаном, который был шокирован и крайне впечатлен увиденным (“impression” с французского – «впечатление»).
Клод Моне. "Впечатление. Восходящее солнце"

Клод Моне. "Впечатление. Восходящее солнце"

 

Помимо этого, на выставке экспонировалась картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восходящее солнце» - а потому слово «импрессионизм» в диалоге Леруа и Венсана смаковалось на все лады.
«- Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Впечатление от импрессионизма


Новый подход к созданию картин – небрежный, торопливый – действительно производил тогда сильное впечатление на фоне традиционных, академических художественных стилей.
Но вообще говоря, такова и была цель художников – выразить свои переживания, впечатления на холсте – живо и смело, поймав момент. Поэтому с термином согласились – несмотря на некоторую неопределенность, он прижился.

В настоящее время картина «Впечатление. Восходящее солнце» находится в музее «Мармоттан».
Работы Моне имеют огромную ценность среди коллекционеров, в частности, картина «Пруд с водяными лилиями» была продана на аукционе за сумму более чем 80 миллионов долларов.
Клод Моне. "Пруд с водяными лилиями"

Клод Моне. "Пруд с водяными лилиями"

 

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Как одна разгромная статья журналиста Леруа подарила миру импрессионизм

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Как одна разгромная статья журналиста Леруа подарила миру импрессионизмПодписаться на мой Instagram
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