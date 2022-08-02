Сонька Золотая Ручка: королева воров

Во второй половине века XIX появилась в Санкт-Петербурге настоящая воровская королева, остановить которую не могли ни крепкие запоры, ни господа сыскные следователи. Но кем же на самом деле была Шейндля-Сура Лейбова Соломониак, прославившаяся как лучшая мошенница в мире — Сонька Золотая Ручка?
Знакомство с Россией
В России приключения красотки Софьи начались неудачно. Уже на вокзале Клина полиция берет ее с чужим чемоданом, однако девушка умудряется убедить околоточных, что прихватила его по ошибке. Поняв, что в маленьких городах ловить нечего, Сонька решила отправиться на покорение Петербурга, слывшего столицей преступного мира во всей Восточной Европе.
Гутен морген
В Петербурге Сонька разработала свой фирменный стиль краж из гостиничных номеров. Трюк «гутен морген» (с добрым утром) воровка проворачивала в лучших отелях города: выбрав жертву, она на рассвете проникала в номер, находила все ценное и быстро убегала. Иногда постоялец просыпался, но Сонька просто делала вид что ошиблась номером — срабатывало всегда.
Замужество и турне
Изрядно примелькавшись в Петербурге, королева воров отправилась в крохотный Динабург, где выскочила замуж за престарелого еврея Шелома Школьника. Обчистив муженька в начале медового месяца, Сонька устроила себе мировое турне по городам просвещенной Европы.
Аристократка в законе
Путешествие по Европе принесло Софье очень хорошие деньги. Наскучив тамошним обществом, красотка вернулась в Москву, где вошла к представителям высшей уголовной касты, клубу «Червонные валеты». В Петербурге же девушка создала собственную банду, которой управляла совместно со знаменитым налетчиком Левитом Сандановичем.
Популярность стоит свеч
До самого 1880 года Сонька ни разу не попадалась полиции. Притом, знаменитую воровку узнавали даже люди на улицах и несколько раз девушке удавалось спастись в толпе от урядников. Но сколько веревочке не виться, конец все равно один: великую воровку посадили на скамью подсудимых и отправили в смоленский карцер. Здесь красотка умудрилась охмурить одного из надзирателей и сбежала вместе с ним.
Прощальный тур
Сбежав от правосудия российского, Сонька вновь устремилась покорять европейские города. Австро-Венгрия, Германия, Польша — все шло по началу неплохо, но возраст уже накладывал свои ограничения на возможности бедной воровки. По возвращении в родную Москву Сонька попалась на афере с бриллиантами и отправилась в ссылку на сахалинскую каторгу. Здесь, скорее всего, и кончила свои дни великая аферистка.
Память о Королеве
Но есть и другие версии. Некоторые историки считают, что Сонька с каторги бежала и доживала свое мирной мещанкой уже в революционной Москве. На Ваганьковском кладбище, где по легенде похоронена великая мошенница, стоит примечательный памятник. Построили его на деньги криминальных авторитетов со всего мира и по сей день сюда приходят вереницы мрачных людей, желающих отдать дань памяти королеве воровского мира.
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