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Сонька Золотая Ручка: королева воров

Во второй половине века XIX появилась в Санкт-Петербурге настоящая воровская королева, остановить которую не могли ни крепкие запоры, ни господа сыскные следователи. Но кем же на самом деле была Шейндля-Сура Лейбова Соломониак, прославившаяся как лучшая мошенница в мире — Сонька Золотая Ручка?

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Знакомство с Россией


В России приключения красотки Софьи начались неудачно. Уже на вокзале Клина полиция берет ее с чужим чемоданом, однако девушка умудряется убедить околоточных, что прихватила его по ошибке. Поняв, что в маленьких городах ловить нечего, Сонька решила отправиться на покорение Петербурга, слывшего столицей преступного мира во всей Восточной Европе.

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Гутен морген


В Петербурге Сонька разработала свой фирменный стиль краж из гостиничных номеров. Трюк «гутен морген» (с добрым утром) воровка проворачивала в лучших отелях города: выбрав жертву, она на рассвете проникала в номер, находила все ценное и быстро убегала. Иногда постоялец просыпался, но Сонька просто делала вид что ошиблась номером — срабатывало всегда.

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Замужество и турне


Изрядно примелькавшись в Петербурге, королева воров отправилась в крохотный Динабург, где выскочила замуж за престарелого еврея Шелома Школьника. Обчистив муженька в начале медового месяца, Сонька устроила себе мировое турне по городам просвещенной Европы.


Сонька Золотая Ручка: королева воров

Аристократка в законе


Путешествие по Европе принесло Софье очень хорошие деньги. Наскучив тамошним обществом, красотка вернулась в Москву, где вошла к представителям высшей уголовной касты, клубу «Червонные валеты». В Петербурге же девушка создала собственную банду, которой управляла совместно со знаменитым налетчиком Левитом Сандановичем.

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Популярность стоит свеч


До самого 1880 года Сонька ни разу не попадалась полиции. Притом, знаменитую воровку узнавали даже люди на улицах и несколько раз девушке удавалось спастись в толпе от урядников. Но сколько веревочке не виться, конец все равно один: великую воровку посадили на скамью подсудимых и отправили в смоленский карцер. Здесь красотка умудрилась охмурить одного из надзирателей и сбежала вместе с ним.

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Прощальный тур


Сбежав от правосудия российского, Сонька вновь устремилась покорять европейские города. Австро-Венгрия, Германия, Польша — все шло по началу неплохо, но возраст уже накладывал свои ограничения на возможности бедной воровки. По возвращении в родную Москву Сонька попалась на афере с бриллиантами и отправилась в ссылку на сахалинскую каторгу. Здесь, скорее всего, и кончила свои дни великая аферистка.

Сонька Золотая Ручка: королева воров

Память о Королеве


Но есть и другие версии. Некоторые историки считают, что Сонька с каторги бежала и доживала свое мирной мещанкой уже в революционной Москве. На Ваганьковском кладбище, где по легенде похоронена великая мошенница, стоит примечательный памятник. Построили его на деньги криминальных авторитетов со всего мира и по сей день сюда приходят вереницы мрачных людей, желающих отдать дань памяти королеве воровского мира.

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