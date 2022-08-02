Сонька Золотая Ручка: королева воров

Во второй половине века XIX появилась в Санкт-Петербурге настоящая воровская королева, остановить которую не могли ни крепкие запоры, ни господа сыскные следователи. Но кем же на самом деле была Шейндля-Сура Лейбова Соломониак, прославившаяся как лучшая мошенница в мире — Сонька Золотая Ручка?









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