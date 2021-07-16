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Советский детский сад на прогулке

Почему-то уже много лет не приходилось видеть детсадовцев, организованно идущих по городу. А раньше такое было часто, один из любимых сюжетов у советских фотографов и заезжих иностранцев.

Москва, 1963 год:

Советский детский сад на прогулке

1983 год, фото ТАСС:

Советский детский сад на прогулке

Сумгаит, 1985 год:

Советский детский сад на прогулке

Ленинград, 1956 год, фото Жака Дюпакье:

Советский детский сад на прогулке

1950-е, неизвестно где:

Советский детский сад на прогулке

Детский сад на прогулке, Белорусская ССР, 1966 год:

Советский детский сад на прогулке

Москва Трехпрудный переулок, 1962 год:

Советский детский сад на прогулке

Эстония, 1965-66, фото Дина Конгера:

Советский детский сад на прогулке

Дубль:

Советский детский сад на прогулке

Снова Дин Конгер, село Малое Голустное в Сибири, 1967, хотя это уже школяры, наверное:

Советский детский сад на прогулке

Воспитанники детского сада переходят дорогу в Батуми. Фото Владимир Акимов, 1987 год:

Советский детский сад на прогулке

Одесса, 1984 год:

Советский детский сад на прогулке

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