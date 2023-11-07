Почему миллионы мужчин в Мьянме ежедневно надевают юбку: Секрет популярности лонджи

Страна, в которой обожают носить юбки

Лонджи носят в городах и в сельской местности

Так завязывается мужской вариант лонджи. Источник: pinterest.com

Из истории лонджи

Внешний вид и способы ношения лонджи меняются со временем, но и в новом тысячелетии этому предмету одежды в Мьянме сохраняют верность

Свадебные наряды жениха невесты обычно совпадают по цвету

Лонджи превращаются… в элегантные шорты!

Мужская юбка в Мьянме - практичный предмет гардероба

На официальных мероприятиях бирманцев без лонджи никак. Источник: pinterest.com