10 хитростей для ведения домашнего хозяйства

Каждый день нам приходится сталкиваться с разными бытовыми задачами. С одними из них мы справляемся за пять минут, особо не напрягаясь, а вот на другие тратим много времени и сил. Чтобы ведение домашнего хозяйства не было тяжким бременем, возьмите на заметку несколько хитростей.







Хитрость 1: Храните чеснок в чайной заварке

Хитрость 2: Накрывайте диван перед тем, как выбивать пыль

Хитрость 3: Убирайте пыль в труднодоступных местах при помощи носка

Хитрость 4: Накрывайте косметику пищевой пленкой

Хитрость 5: Натирайте зеркало пеной для бритья

Хитрость 6: Включайте музыку на телефоне, если уронили его в воду

Хитрость 7: Прячьте деньги в рулон туалетной бумаги

Хитрость 8: Замораживайте тарелки

Хитрость 9: Охлаждайте напитки с помощью влажного

Хитрость 10: Делайте аромасаше своими руками

Также понадобится соль.Где только хозяйки не хранят чеснок: в ящике на балконе, в коробке под раковиной, в холодильнике, в банке с лавровым листом…Но, увы, результат такого хранения всегда один и тот же – овощ гниет. Чтобы избежать подобного исхода, попробуйте следующий лайфхак.Возьмите пакет, насыпьте в него пару столовых ложек соли, 100 граммов сухой чайной заварки и поместите в полученную смесь чеснок. Соль будет впитывать избыточную влагу, а заварка предотвратит появление гнили и плесени. Вместе эти два продукта создадут идеальные условия для хранения чеснока, поэтому он будет долго сохранять свежесть и аромат. Теперь можно будет не переживать о том, что овощ испортится сразу после покупки.Накрывайте диван влажной простыней.Вопреки распространенному мнению, самыми большими пылесборниками в квартире являются не ковры и не плюшевые игрушки, а мебель. Диваны, кресла, кровати с мягким изголовьем – все это каждый день напитывается большим количеством пыли, которую мы обычно игнорируем, ведь все силы уходят на протирку полок, столов, шкафов и пр. Если не хотите, чтобы микроклимат в квартире портился, периодически приводите мягкую мебель в порядок.Для этого возьмите старую простынь или большую тряпку, намочите ее, хорошо выкрутите и накройте диван либо кресло. После этого постучите по мебели специальной выбивалкой для ковров или обычной палкой. В итоге пыль не будет подниматься в воздух и вновь оседать на поверхностях – вместо этого она «впитается» в тряпку.Наденьте носок на кухонную лопатку.Продолжая тему пыли, нельзя не упомянуть о том, как эффективно бороться с ней в труднодоступных местах. На самом деле, все гениальное просто. Если вам нужно достать кусочки продуктов, которые закатились между стеной и кухонным шкафом или протереть пыль за изголовьем кровати, возьмите обычную кухонную лопатку, наденьте на нее носок и за пару минут уберите все загрязнения. На первый взгляд этот лайфхак может показаться странным, но он действительно работает. Попробуйте!Пищевая пленка не даст шампуню пролиться.Собираетесь в отпуск, в командировку или просто на уикенд за город? Тогда не забудьте перелить шампунь, гель для душа, тоник для лица и прочие косметические средства, которые могут вам понадобиться в поездке, в небольшие флаконы. Только обязательно перестрахуйтесь: каждый тюбик сначала закрывайте пищевой пленкой, а уже потом закручивайте крышкой. Это нужно для того, чтобы содержимое флаконов не вылилось в чемодан на вашу одежду, обувь и другие вещи.Чтобы зеркало не запотевало, натрите его пенойЕсли вы любите принимать горячую ванну или душ, то наверняка постоянно сталкиваетесь с запотевшим зеркалом. Надоело? Тогда предлагаем нанести на поверхность пену для бритья, протереть мягкой тряпкой и наслаждаться вау-эффектом. Пена создаст защитную пленку, благодаря которой конденсат будет стекать вниз, а не «задерживаться» на зеркале. Не благодарите!Можно высушить в рисе, а можно включить музыкуДавайте честно признаемся: многие из нас попадали в неприятную ситуацию, когда телефон выскальзывал из рук и падал прямо в полную ванну или в ведро с водой. Что вы обычно делали в этом случае? Наверняка быстро вылавливали смартфон и клали его в пакет с рисом, в надежде, что крупа «высосет» из него всю влагу. Да, этот метод является эффективным, но есть еще один интересный способ, который поможет спасти «утопленника».От воды больше всего страдает динамик телефона, поэтому, чтобы избавиться от влаги, попробуйте включить на всю громкость ритмичную музыку (идеально подойдет что-то из разряда Rammstein). Вода выйдет из телефона самостоятельно в течение пяти-десяти минут, и вы вновь сможете с удовольствием пользоваться гаджетом. Если же будут наблюдаться сбои в работе смартфона, отнесите его на диагностику.Заверните купюры в рулон туалетной бумаги.А где вы прячете деньги? В книгах, сейфах, под кроватью или на самой дальней полке шкафа? У нас есть вариант получше. Возьмите рулон туалетной бумаги и заверните в него деньги. Да-да, вы все правильно поняли! Аккуратно скатайте купюры, положите их внутрь рулона и поставьте его на места. Вряд ли кто-то догадается рыться в туалетной бумаге в поисках ценностей, поэтому ваши накопления останутся в целости и сохранности.Поставьте тарелку в морозилку на 10 минут.Если у вас обычно нет времени ждать, пока блюдо остынет, а обжигать язык не слишком хочется, воспользуйтесь следующей хитростью. Возьмите тарелку, из которой вы постоянно едите и поместите ее в морозильную камеру на 10-15 минут. После этого достаньте посуду и выложите на нее горячее блюдо, которое вы только что сняли с плиты. При контакте с холодной тарелкой, еда намного быстрее остынет, и вы сможете ею насладиться.Есть еще один интересный метод, которым пользовались еще наши бабушки. Возьмите ложку или вилку, в зависимости от того, чем вы планируете кушать, и тщательно размешайте ею содержимое тарелки. Будьте готовы к тому, что недостаточно будет сделать пару движений – на процедуру придется потратить пару минут точно. Однако не увлекайтесь – помните, что блюдо должно остыть в тарелке, а не на ваших коленях.Оберните бутылку с водой влажным полотенцем.Лето – самая лучшая пора для охлаждающих напитков. Морсы, компоты, лимонады, коктейли – хочется наслаждаться их вкусом весь день. Вот только есть у таких напитков один минус – они очень быстро нагреваются вне холодильника.Если вы забыли убрать бутылку с лимонадом в морозилку, а когда вернулись с работы, обнаружили, что он больше похож на согревающий напиток, чем на охлаждающий, сделайте следующее. Оберните бутылку влажным полотенцем и положите в морозильную камеру. Так вы сможете ускорить процесс охлаждения, и уже через 15-20 минут будете с наслаждением потягивать лимонад из стакана.Вам понадобится рис и влажная салфетка.Не любите запах сырости и затхлости, которые периодически появляется в шкафу? Тогда аромасаше вам в помощь. Кстати, их необязательно покупать – можно сделать своими руками. Для этого возьмите любую влажную салфетку или кусочек ткани, насыпьте в нее пару столовых ложек риса (он хорошо впитывает запахи) и сбрызните зерна любимым парфюмом или эфирным маслом. После этого крепко завяжите концы, чтобы получился мешочек, и положите на полку шкафа. Вот увидите, ваши вещи будут благоухать. Не забывайте периодически обновлять мешочки, потому что аромат духов через некоторое время будет выветриваться.