Почему у американцев нет заборов перед домами

С нами не соскучишься!







Наверняка, многие видели фильмы и сериалы о тихой американской жизни. Часто там демонстрируют нам очаровательные домики с большими окнами





Наверняка, многие видели фильмы и сериалы о тихой американской жизни. Часто там демонстрируют нам очаровательные домики с большими окнами , ухоженными газонами и белыми штакетниками.

1. Протестантская этика

Чаще всегда американцы не устанавливают забор

2. Правила и традиции: контроль за внешним видом

Установить ограду можно, если это одобрят власти

3. Экономия: практичность и рациональность

Американцы — экономные люди.

4. Коммунальные услуги: удобство и доступность