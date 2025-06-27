Литерный поезд: кто в них ездит, и почему спереди, и сзади движется по паровозу

Литерным поездом называют поезд, в котором перемещаются важные государственные личности страны. Иногда его могут использовать для перевозки особо ценных вещей. Литерный поезд это своего рода «Борт номер 1». Как появился такой транспорт и в чем особенности его использования?
Сначала литерные поезда предназначались не для этого. Если в поезде были спальные вагоны, то такой поезд уже мог именоваться литерным. Позже литерный поезд стал важным элементом для систематизирования и структуры передвижения важнейших государственных лиц.
Впервые литерный поезд появился во время правления Николая I. Его запустили 3 ноября 1836 года по участку Кузьмин - Павловск. В поезде ехали важные лица: государь, императрица и их наследник.
Спустя некоторое время на заводе в Александровске стали строить специализированные вагоны. В них перемещалась практически вся царская семья. Литерный поезд продолжали использовать и во времена Советского Союза. Самый известный кадр его использования это перевозка правительства во главе с Лениным. Тогда они перемещались из Петрограда в Москву. Даже Троцкий пользовался литерным поездом.
Поезд для Иосифа Сталина / Фото: barcaffe.ru
Более интересные моменты появляются в эпоху Сталина. Чтобы лидер мог передвигаться на поезде, вагоны сделали бронированными. Это сделали как раз в то время, когда начались боевые действия и броня явно спасала лидера государства от прилетов. «Сталинский» поезд имел в себе несколько вагонов-салонов, специальный вагон для охранников, штабной вагон, вагон-ресторан..
После правления Сталина литерный поезд активно использовали Хрущев и Брежнев. Брежнев часто перемещался на нем для рабочих поездок. Иностранные лидеры тоже перемещались на таком поезде, когда посещали Советский Союз.
Паровоз Иосиф Сталин / Фото: etoretro.ru
В чем же заключались особенные моменты такого литерного поезда? Во-первых, литерный поезд был своеобразной броней. Здесь большое внимание уделяли тому, чтобы важный государственный человек чувствовал себя максимально безопасно. Когда «сталинский» поезд отправлялся, то перед ним сначала ехал другой поезд. Он назывался контрольный. Литерный поезд стартовал со станции по прошествии 10 минут, как отправился такой контрольный.
Четыре человека находились на самом поезде. Было два машиниста и два охранника. Охранники активно контролировали действия локомотивной бригады. Они всегда могли их подменить в экстренной ситуации. Все охранники имели навыки машиниста, но локомотивная бригада об этом не была информирована.
Советский машинист / Фото: flectone.ru
Позади литерного поезда ехал паровоз, который замыкал своеобразный строй. Между ними был примерно один перегон. Эта система передвижения активно использовалась и при Хрущеве, и при Брежневе. Только при них поезд шел под несколькими локомотивами.
Существовал и литерный поезд -4. В нем в кабине первого локомотива располагались четыре человека. Здесь было два машиниста, машинист-инструктор и охранник. Во втором вагоне располагались только два человека и это были машинисты.
Современный литейный поезд / Фото: literniyy-poezd-eto.corelsite.ru
Даже в современное время используются литерные поезда. Они обладают некоторыми приоритетом перед другими. Литерный поезд важен, но самым главным считается восстановительный поезд. Маршрут литерного поезда всегда имел усиленную охрану. Она стояла на всех станциях, мостах и тоннелях. Перед тем, как отправить литерный поезд в поездку, тщательно проверялся его маршрут. Номерного знака у транспорта не было, была только литера «А» или «Б». Отсюда и пошло его название. Сейчас о таких поездах мало информации, но даже в России есть важнейшие чины, которые его используют. Например, Патриарх Кирилл.
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