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Чего нельзя делать при нападении собаки, и как это предотвратить


Чего нельзя делать при нападении собаки, и как это предотвратить

«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». К сожалению, от нападения собаки на улице не застрахован ни один человек, особенно, когда речь заходит о дворовых собаках. Собака, как и любое другое животное, никогда не атакует человека без причины. Более того, едва ли не в половине нападений оказываются виноваты сами люди (даже не догадываясь об этом). Учитывая все это, очень важно знать и помнить правила от профессиональных кинологов о том, что нельзя делать при нападении животного.

1. Бегство – гибель


Убегать не стоит. |Фото: zab.ru.

Убегать не стоит. |Фото: zab.ru.

 

Собаки являются родственниками волков, а потому большинство моделей поведения данного дикого зверя работают в случае с одомашненным видом. В первую очередь стоит помнить о том, что у собак, как и у большинства хищников, работает инстинкт преследования. Собака всегда будет следовать и пытаться догнать убегающую от нее «добычу».

Также следует помнить о том, что собаки в стае охотятся точно также, как волки – они окружают, отвлекают внимание и нападают преимущественно со спины. Поэтому поворачиваться спиной и убегать от собаки можно только в случае, когда она еще далеко, а рядом с вами есть укрытие.

2. Не подымать ничего с земли


У бродячих псов отличная память. |Фото: rivne.online.

У бродячих псов отличная память.
|Фото: rivne.online.

 

Собаки очень умные животные с хорошей памятью. Поэтому при встрече с дворнягами настоятельно не рекомендуется наклоняться к земле и что-то поднимать. Многие бездомные животные расценивают это просто действие со стороны человека, как акт агрессии. Все потому, что в каждую дворнягу хотя бы раз кидали что-то взятое с земли.

3. Не кричать, но и не молчать


Собаки признают только силу и власть. |Фото: report.az.

Собаки признают только силу и власть. |Фото: report.az.

 

Собаки реагируют на тон человека. Поэтому в случае нападения животного нельзя делать две вещи – кричать в истерике и молчать в принципе. Лучшее, что можно сделать – это звать на помощь или разговаривать с собакой твердым, суровым, властным голосом. Сила крика должна максимально усиливаться к его окончанию.

4. Не дать себя окружить


Нельзя дать себя окружить. |Фото: ass-severodvinska.mirtesen.ru.

Нельзя дать себя окружить. |Фото: ass-severodvinska.mirtesen.ru.

 

Пожалуй, самое главное, о чем следует позаботиться при нападении нескольких животных – это не позволить им себя окружить. Собаки стайные животные, а потому будут стараться окружить свою жертву и атаковать ее поочерёдно с разных сторон, в первую очередь – со спины. При этом, как только «добыча» даст слабину, собаки нападут все разом.

5. «Сохранять в себе человека»


Этому учат. ¦Фото: superbarticles.org.

Этому учат. ¦Фото: superbarticles.org.

 

Если становится понятно, что дело идет совсем плохо и конфликта с животными избежать не удастся, следует быть морально готовым к борьбе за свою жизнь. Сконцентрируйтесь на происходящем, не думайте о том, что будет потом. Не бойтесь причинить собакам вред. Если понадобится убить – убейте. Отчаянное, голодное животное не знает понятия гуманности. Оно будет атаковать и пытаться убить вас и ваших близких.

Если под рукой есть сумка, рюкзак, портфель или нечто подобное, рекомендуется взять их в руку и подставить под укус собаки. Инстинктивно, собака будет пытаться схватить вас за что-нибудь выступающее своей пастью. Подставьте сумку. Если ее нет – подставляйте руку, согнутую в локте. При этом, рекомендуется еще до начала схватки с животным намотать на руку куртку, шарф, майку и т.п.

Когда собака захватит сумку или руку пастью нужно ее бить, бить без пощады в голову, нос, переносицу. Слабыми местами животного также являются живот, середина спины и основание черепа. Если собака схватила за сумку, ни в коем случае не отпускайте ее. Держите и тягайте ее. Выматывайте животное и занимайте его «работой». Параллельно нужно стараться звать на помощь.

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Чего нельзя делать при нападении собаки, и как это предотвратить

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