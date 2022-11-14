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Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа

За 12 лет канадский фотограф проездил более 30 000 километров на машине, велосипеде, автобусе и такси по 14 странам бывшего Советского Союза. Всё ради того, чтобы отыскать и запечатлеть неожиданно возникающие вдоль дорог жемчужины социалистического искусства – советские автобусные остановки.


Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) начал работать над своим проектом в 2002 году, бросив вызов самому себе и решив делать по одному хорошему снимку каждый час во время велосипедного тура из Лондона в Санкт-Петербург.

Позже фотограф проехал от берега Чёрного моря до бескрайних казахских степей, снимая необыкновенные автобусные остановки советских времён. Он побывал в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине, Молдове, Армении, Абхазии, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и Белорусси.

«Несмотря на все мои старания не вызывать подозрений, несколько раз меня обвиняли в шпионаже и я чудом избегал неприятностей, – пишет Хервиг. – В Абхазии мой водитель обвинил меня в том, что я грузинский шпион и фотографирую щекотливый материал. Он потребовал взятку, а иначе я бы оказался «в милиции, а оттуда прямиком к расстрельной команде»».

Скульптор и архитектор Зураб Церители, спроектировавший автобусные остановки в Абхазии, сказал, что остановки задумывалась таким образом, чтобы народ получал удовольствие.
На первый план выступало искусство и художественность объекта. А белорусский архитектор Армен Сардаров объяснил фотографу, почему именно автобусные остановки в СССР создавались с таким креативом:

«Так случилось, что тема моей архитектуры – это дороги. Тема интереснейшая. То есть дорога, которая не ставит своей целью попасть из одной точки в другую, а получить удовольствие. Почему автобусные остановки? Мы жили в социалистическом мире. В социалистическом мире индивидуальный транспорт не поощрялся, он не сильно развивался, мы не имели массово автомобилей, а сообщения должны были быть. Вся система строилась на автобусных маршрутах. Именно они соединяли страну. Те, кто работал в дорожной системе, встречались 1-2 раза в год. Я думаю, их посыл был примерно такой: они хотели индивидуальности в архитектуре, пытались уйти от серийности, от какой-то брутальности к некой индивидуальности… Всё-таки всходили ростки настоящей культуры».

После своих путешествий Кристофер Хервиг опубликовал фотокнигу «Советские автобусные остановки», которая стала настолько популярной, что фотограф издал её продолжение. Предлагаем оценить полёт фантазии создателей остановок советских времён в 30 снимках из фотопроекта Хервига.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Удинск, Бурятия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа

Дубно, Украина.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Иваново, Россия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Новая Любомирка, Украина.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Омск, Россия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Ростовановское (Ставрополье), Россия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Саранск, Россия.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Широкий, Россия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Шляхтинцы, Украина.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Старый Оскол, Россия.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Киргизстан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Гагра, Абхазия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Пицунда, Абхазия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Аральск, Казахстан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Пицунда, Абхазия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Ниитсику, Эстония.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Горный Алтай, Сибирь.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Эчмиадзин, Армения.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Ивенец, Беларусь.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Чарын, Казахстан.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Мариямполе, Литва.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Балыкчы, Киргизия.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Таджикистан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Украина.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Армения.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Шымкент, Казахстан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Пицунда, Абхазия.
Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Астана, Казахстан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Мары, Туркменистан.

Советские автобусные остановки в объективе канадского фотографа
Тараз, Казахстан.

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