Слесарные тиски с гидравлическим приводом — лучшее решение для домашней мастерской

Если для качественной обработки металлической заготовки требуется максимально сильное усилие зажима, то лучше всего использовать не механические, а гидравлические тиски.
Кто-то скажет: «Вы цены на такие тиски видели?».
Да, стоят они недешево. Но мы и не предлагаем их покупать. В этой статье расскажем, как изготовить слесарные тиски с гидравлическим приводом самостоятельно.
Причем тиски мощные не только из-за наличия гидравлического домкрата — они сами по себе мощные. Мастер не пожалел на них металла.
Пошаговый процесс изготовления самодельных тисков
Необходимые материалы:
- бутылочный гидравлический домкрат;
- швеллер;
- листовой металл.
Шаг 1. Изготовление станины
Отрезаем заготовку из швеллера подходящей длины. Размечаем, и сверлим в ней два отверстие. После этого при помощи болгарки вырезаем продольный паз.
Шаг 2. Изготовление прижимных губок
Сначала надо будет изготовить неподвижную губку. Отрезаем кусок швеллера подходящего размера, после чего привариваем к станине.
С подвижной губкой немного посложней будет.
Первым делом из листового металла вырезаем ползун, который будет перемещаться внутри продольного паза. К нему приваривается еще один кусочек металла, но большего размера.
В получившейся детали надо просверлить два крепежных отверстия. Потом вырезаем пластину металла, и тоже сверлим в ней два отверстия.
Пластину необходимо прикрепить к нижней части ползуна при помощи двух болтов и гаек. К верхней пластине приваривается кусок швеллера.
Шаг 3. Усиление подвижной прижимной губки
Мы уже писали в начале статьи, что автор не пожалел металла для своей самоделки. Поэтому прижимные губки будут усиленными.
По бокам подвижной губки привариваются пластины металла.
После этого необходимо будет приварить заднюю стенку и верхнюю часть. Все хорошо обвариваем, и зачищаем сварные швы болгаркой.
Шаг 4. Установка гидравлического домкрата
К задней стенке подвижной губки нужно приварить упоры для опорной «подошвы» домкрата. Дополнительно можно просверлить отверстия, и закрепить на болты.
На конце станины приваривается кусок швеллера, который будет выступать в роли упора. К швеллеру надо будет приварить кольцо, в которое будет входить шток домкрата.
Снизу станины устанавливаются две возвратные пружины: одним концом они крепятся к ползуну, вторым — к станине.
Дополнительно мастер прикрепил к упору небольшой кожух, изготовленный из куска круглой трубы и листового металла.
Шаг 5. Усиление неподвижной губки
На следующем этапе необходимо будет усилить неподвижную губку гидравлических тисков — делаем все то же самое, что и с подвижной губкой.
Шаг 6. Изготовление основания
Из листового металла нужно вырезать круг требуемого диаметра. Вырезаем в нем паз, а по краям сверлим пару отверстий для крепления к верстаку.
Устанавливаем на основание станину, и привариваем.
Шаг 7. Изготовление прижимных пластин
Тут все просто. Отрезаем две заготовки из толстого металла, и на их рабочей стороне с помощью болгарки делаем насечки.
Привариваем пластины к губкам.
На последнем этапе останется только зачистить все детали тисков болгаркой, а потом — покрасить краской из баллончика.
Подробнее о том, как изготовить слесарные тиски с гидравлическим приводом, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору YouTube канала khám phá và sáng tạo.
Источник: https://sdelairukami.ru/slesarnye-tiski-s-gidravlicheskim-pr...
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