Слесарные тиски с гидравлическим приводом — лучшее решение для домашней мастерской

Если для качественной обработки металлической заготовки требуется максимально сильное усилие зажима, то лучше всего использовать не механические, а гидравлические тиски.

Кто-то скажет: «Вы цены на такие тиски видели?».

Да, стоят они недешево. Но мы и не предлагаем их покупать. В этой статье расскажем, как изготовить слесарные тиски с гидравлическим приводом самостоятельно.

Причем тиски мощные не только из-за наличия гидравлического домкрата — они сами по себе мощные. Мастер не пожалел на них металла.

Пошаговый процесс изготовления самодельных тисков

Необходимые материалы:

бутылочный гидравлический домкрат;

швеллер;

листовой металл.

Шаг 1. Изготовление станины

Отрезаем заготовку из швеллера подходящей длины. Размечаем, и сверлим в ней два отверстие. После этого при помощи болгарки вырезаем продольный паз.

Шаг 2. Изготовление прижимных губок

Сначала надо будет изготовить неподвижную губку. Отрезаем кусок швеллера подходящего размера, после чего привариваем к станине.

С подвижной губкой немного посложней будет.

Первым делом из листового металла вырезаем ползун, который будет перемещаться внутри продольного паза. К нему приваривается еще один кусочек металла, но большего размера.

В получившейся детали надо просверлить два крепежных отверстия. Потом вырезаем пластину металла, и тоже сверлим в ней два отверстия.

Пластину необходимо прикрепить к нижней части ползуна при помощи двух болтов и гаек. К верхней пластине приваривается кусок швеллера.

Шаг 3. Усиление подвижной прижимной губки

Мы уже писали в начале статьи, что автор не пожалел металла для своей самоделки. Поэтому прижимные губки будут усиленными.

По бокам подвижной губки привариваются пластины металла.

После этого необходимо будет приварить заднюю стенку и верхнюю часть. Все хорошо обвариваем, и зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4. Установка гидравлического домкрата

К задней стенке подвижной губки нужно приварить упоры для опорной «подошвы» домкрата. Дополнительно можно просверлить отверстия, и закрепить на болты.

На конце станины приваривается кусок швеллера, который будет выступать в роли упора. К швеллеру надо будет приварить кольцо, в которое будет входить шток домкрата.

Снизу станины устанавливаются две возвратные пружины: одним концом они крепятся к ползуну, вторым — к станине.

Дополнительно мастер прикрепил к упору небольшой кожух, изготовленный из куска круглой трубы и листового металла.

Шаг 5. Усиление неподвижной губки

На следующем этапе необходимо будет усилить неподвижную губку гидравлических тисков — делаем все то же самое, что и с подвижной губкой.

Шаг 6. Изготовление основания

Из листового металла нужно вырезать круг требуемого диаметра. Вырезаем в нем паз, а по краям сверлим пару отверстий для крепления к верстаку.

Устанавливаем на основание станину, и привариваем.

Шаг 7. Изготовление прижимных пластин

Тут все просто. Отрезаем две заготовки из толстого металла, и на их рабочей стороне с помощью болгарки делаем насечки.

Привариваем пластины к губкам.

На последнем этапе останется только зачистить все детали тисков болгаркой, а потом — покрасить краской из баллончика.

Подробнее о том, как изготовить слесарные тиски с гидравлическим приводом, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору YouTube канала khám phá và sáng tạo.