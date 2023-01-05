«Лучше, чем под солнцем»: селфи девушки, злоупотреблявшей солярием

Тони Уиллоуби
Тони Уиллоуби, 27-летняя девушка из Алабамы, США опубликовала свою фотографию на Facebook, продемонстрировав последствия лечения от рака кожи. Фотографией уже поделилось больше 50 000 людей.
Девушке впервые диагностировали рак кожи, когда ей был 21 год. Тони — медсестра, и ей ставили диагноз базалиома пять раз, а также сквамозная карцинома один раз. Она написала, что ходит к дерматологу каждые полгода или год, чтобы удалить опухоль.
В апреле Тони проходила лечение от рака кожи и поделилась своим селфи, чтобы предупредить людей об опасности соляриев.
Лечение включало использование крема, из-за которого видны корки, выскабливание опухоли, фульгурацию, криохирургию, хирургическое вмешательство и фотохимиотерапию.
Она написала: «Если кому-то нужна мотивация не лежать в солярии и на Солнце, вот она! Вот, как выглядит лечение от рака кожи».
Девушка рассказала, что она по 4–5 раз в неделю ходила в солярии, будучи еще в школе. Будучи матерью 2-летнего сына, она больше всего боится не увидеть, как растет ее ребенок.
Недавно Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) добавила солярии и лампы соляриев к самым опасным формам радиации, вызывающей рак.
Использование солярия до 30 лет, увеличивает риск развития меланомы на 75 процентов. Также это увеличивает риск развития других форм рака кожи, таких как сквамозная карционома в 2,5 раза, и базалиома в 1,5 раза. Меланома считается самой смертельной формой рака кожи.
Вот несколько советов, которые помогут предотвратить рак кожи:
- Не пользуйтесь солярием, а если вы им уже пользуетесь, перестаньте.
- Носите головной убор и одежду, покрывающую тело, когда находитесь на Солнце, чтобы лучше защитить себя. Нанесите солнцезащитный крем широкого спектра за 15 минут до выхода.
- Следите за своей кожей и обратите внимание на подозрительные признаки. Это могут быть родинки, но не обязательно. Любые подозрительные и растущие новообразования стоит проверить. Если оно не заживает, кровоточит или образуется корка, это тоже должно стать поводом для визита к врачу.
Стоит обращать внимание на следующее:
Асимметрия — форма одной половины родинки или нароста не соответствует форме другой половины
Края — края могут быть неровными или смазанными
Цвет — может быть пятнистым или неровным с оттенками коричневого, черного, серого, красного и белого.
Диаметр — размер обычно большой, больше 6 мм.
Подъем — родинка может быть приподнята, но может быть и плоской.
Увеличение — родинка, которая увеличилась в размерах.
Развитие — родинка, внешний вид которой меняется за короткий период времени.
Чем раньше это будет обнаружено, тем меньше вероятность, что оно оставит обезображивающий рубец или начнет давать метастазы.
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