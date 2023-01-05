С нами не соскучишься!

8 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Андрухов
    ,Андерсен писал просто сказку, а "мыслители" накрутили.Почему сказка «Сн...
  • Андрей Андрухов
    Наворочено то, куча хлама. И ведь всё это недостоверно и притянуто за уши. Может.Почему сказка «Сн...
  • Александр Ширай
    Все сказки романтического периода великолепны и глубоки. Вспомним, например, такого писателя как Гофман, которого дет...Почему сказка «Сн...

«Лучше, чем под солнцем»: селфи девушки, злоупотреблявшей солярием

Любите загорать? Возможно, вы передумаете, после того, как увидите фотографию, выложенную девушкой, которой диагностировали рак кожи.


Тони Уиллоуби

Тони Уиллоуби


 


Тони Уиллоуби, 27-летняя девушка из Алабамы, США опубликовала свою фотографию на Facebook, продемонстрировав последствия лечения от рака кожи. Фотографией уже поделилось больше 50 000 людей.

«Лучше, чем под солнцем»: селфи девушки, злоупотреблявшей солярием

Девушке впервые диагностировали рак кожи, когда ей был 21 год. Тони — медсестра, и ей ставили диагноз базалиома пять раз, а также сквамозная карцинома один раз. Она написала, что ходит к дерматологу каждые полгода или год, чтобы удалить опухоль.

В апреле Тони проходила лечение от рака кожи и поделилась своим селфи, чтобы предупредить людей об опасности соляриев.

Лечение включало использование крема, из-за которого видны корки, выскабливание опухоли, фульгурацию, криохирургию, хирургическое вмешательство и фотохимиотерапию.

Она написала: «Если кому-то нужна мотивация не лежать в солярии и на Солнце, вот она! Вот, как выглядит лечение от рака кожи».

Девушка рассказала, что она по 4–5 раз в неделю ходила в солярии, будучи еще в школе. Будучи матерью 2-летнего сына, она больше всего боится не увидеть, как растет ее ребенок.

Недавно Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) добавила солярии и лампы соляриев к самым опасным формам радиации, вызывающей рак.

Использование солярия до 30 лет, увеличивает риск развития меланомы на 75 процентов. Также это увеличивает риск развития других форм рака кожи, таких как сквамозная карционома в 2,5 раза, и базалиома в 1,5 раза. Меланома считается самой смертельной формой рака кожи.

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить рак кожи:

  1. Не пользуйтесь солярием, а если вы им уже пользуетесь, перестаньте.

  2. Носите головной убор и одежду, покрывающую тело, когда находитесь на Солнце, чтобы лучше защитить себя. Нанесите солнцезащитный крем широкого спектра за 15 минут до выхода.

  3. Следите за своей кожей и обратите внимание на подозрительные признаки. Это могут быть родинки, но не обязательно. Любые подозрительные и растущие новообразования стоит проверить. Если оно не заживает, кровоточит или образуется корка, это тоже должно стать поводом для визита к врачу.


Стоит обращать внимание на следующее:

Асимметрия — форма одной половины родинки или нароста не соответствует форме другой половины

Края — края могут быть неровными или смазанными

Цвет — может быть пятнистым или неровным с оттенками коричневого, черного, серого, красного и белого.

Диаметр — размер обычно большой, больше 6 мм.

Подъем — родинка может быть приподнята, но может быть и плоской.

Увеличение — родинка, которая увеличилась в размерах.

Развитие — родинка, внешний вид которой меняется за короткий период времени.

Чем раньше это будет обнаружено, тем меньше вероятность, что оно оставит обезображивающий рубец или начнет давать метастазы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Лучше, чем под солнцем»: селфи девушки, злоупотреблявшей солярием

И не забудьте:
«Лучше, чем под солнцем»: селфи девушки, злоупотреблявшей соляриемПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх