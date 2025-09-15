С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...
  • Family Fun
    Враньё!!!!Какими были прожи...
  • Maxim
    Когда африканских голых баранов привозят в Канаду - они обрастают шерстью..Если черный цвет ...

При виде каких морских обитателей большая белая акула от страха готова выпрыгивать из воды




Большая белая акула, известная так же, как акула-людоед, встречается в открытых водах всех океанов Земли за исключением Северного Ледовитого. Грозная рыба-хищник наводит страх не только на морских обитателей, но и на людей, живущих в прибрежных регионах или посещающих их в туристических целях. Однако, есть ли хоть кто-то, кого боится акула?
На самом деле у белой акулы в океане есть как минимум три врага.

1. Морской крокодил


В Азии крокодилы живут в океане. |Фото: crocodileprying.blogspot.com.

В Азии крокодилы живут в океане. |Фото: crocodileprying.blogspot.com.

 

Это прозвучит странно для многих людей, однако естественным противником белой акулы является морской крокодил. Морской или гребнистый крокодил живет у берегов Индокитая и на северном побережье Австралии. Взрослая особь может вырастать до 6 метров в длину. Для сравнения, средняя взрослая белая акула вырастает только до 4.8 метров в длину. Притом, что акула намного быстрее крокодила, ее тело не так хорошо защищенно, а сила укуса почти в 1.5 раза слабее.

Сталкиваются акулы и крокодилы друг с другом нечасто. Однако, когда это происходит где-нибудь на мелководье, рептилия не отказывает себе в удовольствии попытаться схватить и прикончить в целях пропитания опасную рыбешку. Потому что на мелководье главная гроза – это он.

2. Косатка


Косатка - это морской волк, опаснейший подводный хищник. |Фото: topnews.ru.

Косатка - это морской волк, опаснейший подводный хищник. |Фото: topnews.ru.


 

Косатка не только красивое животное, но еще и очень опасное. В морских водах – это самое опасное млекопитающее. Не чураются атаковать косатки, в том числе и акул. Тем более, что взрослый кит имеет огромное преимущество над хищной рыбой.
Начать следует с того, что косатки намного умнее акул. Не менее важно и то, что эти морские млекопитающие вырастают достаточно большими. Длина тела средней касатки 9-10 метров. Это почти в два раза больше любой хищной акулы. При этом косатки быстрые и вооружены острыми зубами. Но самое главное в том, что очень часто черно-белые враги людоедов охотятся стаями, напоминая в этом отношении каких-нибудь волков.

3. Кашалот


Кашалотов могут атаковать акулу на упреждение. |Фото: popmech.ru.

Кашалотов могут атаковать акулу на упреждение. |Фото: popmech.ru.

 

Еще одно морское млекопитающее, которого боится большая белая акула уже только потому, что кашалот гораздо большее ее по размерам. Самцы этих китов могут достигать в длину 20 метров и весить по 50 тонн. Несильно меньше и самки, они вырастают до 15 метров. Конечно, в отличие от каких-нибудь касаток кашалоты не нападают на акул в целях пропитания. Едят они добычу намного меньше: мелкую рыбешку и каракатиц. Однако, кашалоты нередко атакуют морских людоедов из соображений защиты потомства. Сделать хоть что-нибудь плохое взрослому кашалоту акула банально не способна.

 
Акула в океане не всесильна. ¦Фото: ontheedge.ru.

Акула в океане не всесильна. ¦Фото: ontheedge.ru.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх