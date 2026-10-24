Тренды в интерьере, которые выбирают только те, кто любит уборку

Большинство трендов быстротечны: сегодня о них мечтает каждый второй, а уже завтра никто не вспоминает. Дизайн интерьеров не является исключением. Поддавшись сиюминутной прихоти и насмотревшись фото в интернете, мы выбираем для своих квартир красивые, но абсолютно непрактичные вещи.



1. Белая мойка на кухне

2. Темная мебель

3. Стеклянный экран для ванны

4. «Сложные» светильники

5. Рельефная плитка

6. Зеркало от пола до потолка

Мойка из нержавейки более практичнаяКогда мы видим белые мойки на фото в дизайнерских блогах, то сразу думаем о том, что на нашей кухне будет такая же.Красивая, стильная, которая отлично вписывается в любой интерьер и выглядит дорого. Увы, так раковина выглядит первые полгода, а после этого теряет свою привлекательность. Светлый материал со временем впитывает жир, грязь и красители из продуктов, и отмыть такие пятна практически невозможно.Парадокс, но черная мойка тоже не самый лучший выбор. На ней сильно видно известковый налет от жесткой воды, поэтому придется протирать ее сухой тряпкой после каждого мытья посуды. Вы спросите, какой есть выход из данной ситуации? Ответ простой – классическая стальная чаша. А чтобы она лучше вписалась в интерьер, выбирайте модель с тонкими краями, которая практически незаметна на фоне столешницы.Светлая мебель предпочтительнее для маленьких комнатКогда человек хочет наполнить свою квартиру статусными вещами, в первую очередь он обращает внимание на темную мебель. Она прекрасно вписывается в индустриальный, классический и стиль лофт, выглядит дорого и роскошно. Однако у таких предметов интерьера есть один большой минус – на темной поверхности сильно видны пыль, волосы, шерсть, разводы от воды и прочие загрязнения. Чтобы комната выглядела ухоженной, придется каждый день проводить влажную уборку.Еще один недостаток – влияние на восприятие пространства. Темная мебель визуально уменьшает площадь комнаты, лишает ее света и уюта. Поэтому если вы живете в небольшой студии или хрущевке – это не самый лучший выбор.Удивительно, но светлая мебель оказывается куда более практичной, но выбирать нужно немаркие оттенки, например, бежевый, серый или хаки. На них меньше заметна пыль, поэтому необходимость в ежедневной уборке отпадет сама собой. Кроме того, крупные предметы интерьера, такие как диван или шкаф, в светлой гамме смотрятся гораздо легче и не перегружают комнату.На стеклянном экране видны все загрязнения, а на шторке – нетПолиэстеровые шторки в ванной часто вызывают недовольство. Людям кажется, что они устарели и сильно дешевят интерьер комнаты. Вместо них устанавливают стеклянные экраны. Бесспорно, такие решения выглядят очень стильно, особенно когда ремонт только закончили и в квартире идеальный порядок. А потом ванна начинает ежедневно эксплуатироваться, и экран уже не кажется таким прекрасным решением.На нем остается мыльные разводы и капли воды, которые потом превращаются в налет. К тому же экран запотевает. Загрязнения сильно портят интерьер ванны, делают его неухоженным. Поэтому после каждого похода в душ приходится мыть еще и перегородку, чтобы не оставалось разводов. А если экран занимает лишь половину ванны, появляется еще один нюанс: в процессе купания вода будет разбрызгиваться по всей комнате.Как видите, классическая шторка будет более практичной в данном случае. Это вариант, проверенный временем. А если вы не хотите, чтобы она портила интерьер, выбирайте качественное изделие с лаконичным дизайном. Однотонные или с узором – неважно. Главное, чтобы шторка вписывалась в интерьер.Чем сложнее светильник, тем дольше мытьСветильники часто подбирают не только для того, чтобы они выполняли свою прямую функцию, но и ради акцента. Поэтому в квартирах появляются сложные, интересные люстры, которые привлекают внимание и оживляют даже самый базовый интерьер. Но, когда приходит время протирать пыль, уборка таких светильников превращается в настоящее мучение. И чем мельче детали, тем хуже.Более практичным решением станет лаконичный светильник без декора и дизайнерских штучек сложной формы. Да, он будет выглядеть не так интересно, однако с точки зрения уборки, вы скажете себе спасибо за такой выбор. К тому же для акцента можно купить цветной светильник.В выемки плитки забивается пыль и грязьРельефная плитка – еще один прекрасный акцент, который часто выбирают для отделки ванной или кухни. Он смотрится эффектно, особенно на фоне своих гладких «собратьев». Но на деле красота оказывается недостаточно веским доводом, чтобы выбирать такую плитку. И да, речь снова об уборке. Если вы никогда не пробовали протирать выемки от пыли, крошек, грязи и прочих загрязнений, лучше даже не начинать. Это сложно и долго. А если игнорировать уборку, интерьер будет выглядеть неухоженным.Гладкая плитка, несмотря на свою банальность, до сих пор остается самым лучшим решение для отделки. Чтобы она стала акцентом в комнате, просто подберите интересный цвет или узор. Что касается рельефа, то он может быть, но минимальный – такую плитку часто выбирают для пола в ванной, чтобы не скользила.Зеркало в полный рост не обязательно должно быть до потолкаТакое зеркало отражает много света, визуально увеличивает комнату и существенно облегчает сборы, так как вы можете оценить свое отражение полностью, а не только по пояс. Но протирать его от пыли и отпечатков пальцев – сущее наказание. К тому же придется каждый раз ставить стремянку.Обычное зеркало в полный рост выполнит все ваши желание, но при этом будет гораздо проще в уборке. И совершенно неважно, будет это стеновая панель или напольная модель.