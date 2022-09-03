Когда электричество было новинкой: взгляд сквозь объектив

Никола Тесла за работой. | Фото: wackbag.com.
До конца 19 века после захода солнца люди жили в полутьме. Для освещения жилья и улиц использовали масляные, а затем керосиновые и газовые фонари, сальные и восковые свечи, стоившие дорого и дававшие мало света. Все изменилось с началом широкого распространения электрического освещения. Одну из первых удачных конструкций электрических ламп воплотил в жизнь русский инженер Павел Яблочков. С 1876 года «свечи Яблочкова» производят фурор и появляются на улицах Парижа, Лондона, Вены, Берлина, Рима.
Свечение ночи - Нью-Йорк, 1897 г. | Фото: atlasobscura.com.
То было время бешеного хода прогресса, ежегодно появлялись многочисленные технические новинки, вносившие изменения во все сферы жизни человека и общества. Яркий свет был настолько необычным явлением для людей того времени, что не мог не остаться мимо внимания фотографов и деятелей искусства.
Чистая энергия и невротический человек, 1940. | Фото: atlasobscura.com.
«Прекрасные белые очертания мраморной отделки магазинов, путаница проводов над головой, толчея движущихся повозок – все стало видно с ясностью и точностью, которые всегда оставляли желать лучшего», – сообщала «Нью-Йорк Таймз» в декабре 1880 года, когда 23 дуговые электрические лампы впервые своим ярким светом осветили участок Бродвея в Манхэттене. В том же году первые электрические уличные фонари появились в Москве.
Неоновые знаки, 1930-е годы. | Фото: atlasobscura.com.
С самого начала практического использования электрического света, дуговые лампы были ослепительно яркими. В Лондоне театры, освещенные дуговыми лампами, были похожи на «полдюжины летних лун, сияющих одновременно на улице». В 1878 году в Шеффилде, на севере Англии, угольными дуговыми лампами впервые освещался футбольный матч – до тех пор, пока игроки не начали жаловаться на яркий слепящий свет.
Снимок с испопользованием первой синхронизированной фотовспышки. | Фото: atlasobscura.com.
Если оставить в стороне жалобы на интенсивность света, очевидно, что широкое применение дуговых ламп отметило сдвиг в мире освещения. Открытие электричества повлияло на каждый аспект современной жизни, от продолжительности рабочего времени в сутках и до возможностей транспорта. Как заметил Томас Эдисон в 1879 году: «Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи».
Ночной вид Бродвея со стороны 45-й Стрит, 1923 г. | Фото: atlasobscura.com.
Электричество произвело впечатление на фотографов, которые стремились заснять на пленку новооткрытый ламповый мерцающий накал. Эти усилия являются предметом выставки в Музее Гетти (Лос-Анджелес, США). На фотографиях на выставке отражены замечательные моменты этой новой эры света и энергии.
Шоу молний в миниатюре, 1895 г. | Фото: atlasobscura.com.
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