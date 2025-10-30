Почему арабские женщины носят на себе много золота в повседневной жизни

1. В чем заключается причина такого интереса к золоту у арабских женщин

Золото у арабов издавна является лучшей инвестицией / Фото: rama909.livejournal.com

Перед тем, как взять девушку в жены, будущий супруг обязан выплатить ей так называемый свадебный махр / Фото: fdiweek.com

Что касается размера махра, то он устанавливается заранее в индивидуальном порядке между семьями будущих супругов / Фото: vistapointe.net

2. А как же законы и раздел имущества

На приобретенное во время семейной жизни, купленное непосредственно мужем, права абсолютно никакого не имели / Фото: tourblogger.ru

Арабских девочек с раннего возраста воспитывают так, что необходимо быть покорной и послушной женой / Фото: opupenno.ru

В случае собственной инициативы развестись женщине по закону достанется исключительно то, что она сама заработала, и свадебный махр / Фото: Pinterest