Почему арабские женщины носят на себе много золота в повседневной жизни

Арабский и европейский мир – две противоположные реальности. И так во всем – от менталитета до культуры, традиций, законов. И отчетливо это прослеживается в отношении жизни населения Марокко. Взять хотя бы украшения, которые женщины носят на себе. То есть надевается все и сразу. А главное, что делается это не только в момент каких-то праздников или торжественных мероприятий, а на постоянной основе. Куча цепочек, браслетов, сережки, кольца – это норма для марокканских женщин. Зачем они это делают? Оказывается, причина достаточно прозаичная и уходит своими корнями в прошлое.
1. В чем заключается причина такого интереса к золоту у арабских женщин
Золото у арабов издавна является лучшей инвестицией / Фото: rama909.livejournal.com
Увидев на каком-то мероприятии в Марокко и многих других арабских странах всю в золоте женщину, первое, что может подумать европеец, это желание похвастаться. Но, как оказалось, все далеко не так, хоть и предельно просто. А понимаешь это, когда встречаешь женщину в повседневной жизни с таким же изобилием украшений. Их просто никто не снимает.
Перед тем, как взять девушку в жены, будущий супруг обязан выплатить ей так называемый свадебный махр / Фото: fdiweek.com
Дело в том, что перед тем, как взять девушку в жены, будущий супруг обязан выплатить ей, так называемый, свадебный махр, представляющий собой своеобразный выкуп невесты. Золото же у арабов издавна является лучшей инвестицией. Так как на него во все времена был, есть и будет спрос, продать его можно в любое время.
Что касается размера махра, то он устанавливается заранее в индивидуальном порядке между семьями будущих супругов / Фото: vistapointe.net
Что касается размера этого махра, то он устанавливается заранее в индивидуальном порядке между семьями будущих супругов. Даже если муж с женой разведутся по каким-то причинам, махр остается у жены. Забирать его нельзя. Ранее существовала традиция, чтобы развестись, муж должен был при свидетелях трижды сказать: «Я с тобой развожусь». После этого жена обязана была уйти в родительский дом, унося с собой махр. В связи с этим все свое золото дамы всегда носили на себе.
Интересный факт! По религиозным соображениям мужчины носить золото не имеют права. Это запрещено.
2. А как же законы и раздел имущества
На приобретенное во время семейной жизни, купленное непосредственно мужем, права абсолютно никакого не имели / Фото: tourblogger.
Не стоит забывать, что это совсем иной мир со своими законами. С учетом того, что в старые времена женщины не работали, а все свои усилия направляли на семью и дом, по сути являясь домохозяйками, то и на приобретенное во время семейной жизни, купленное непосредственно мужем, права абсолютно никакого не имели. Поэтому все доставалось супругу.
Арабских девочек с раннего возраста воспитывают так, что необходимо быть покорной и послушной женой / Фото: opupenno.ru
Если верить статистике, то раньше разводов здесь было очень мало, во всяком случае, если сравнивать с нашим временем. Здесь девочек с раннего возраста воспитывают так, что необходимо быть покорной и послушной женой, а муж во всех ситуациях прав и это не обсуждается.
В случае собственной инициативы развестись женщине по закону достанется исключительно то, что она сама заработала, и свадебный махр / Фото: Pinterest
Конечно же, ничего не стоит на месте, все меняется и времена тоже, как и законы. Сейчас супруги, которые решили развестись, должны пойти в суд вместе и написать соответствующее заявление. Основываясь на законодательстве Шариата, судья в итоге примет решение. Учитывая число совместно прожитых лет и доход супруга (официальный), женщина получит после развода компенсацию. Но если инициатором является женщина, то компенсации ей не положены. Ей по закону достанется исключительно то, что она сама заработала, и свадебный махр.
