Особенности зимнего вождения

С нами не соскучишься!

Зимой от водителя требуется гораздо больше внимания и умений на дороге. Темнота, плохие погодные условия, совсем иной контакт шин с дорогой – машина в холодное время года требует особых навыков.





Помедленнее!

Действуйте плавно

Да будет свет!

Берегитесь фур

Не останавливайтесь