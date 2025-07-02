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Особенности зимнего вождения

Зимой от водителя требуется гораздо больше внимания и умений на дороге. Темнота, плохие погодные условия, совсем иной контакт шин с дорогой – машина в холодное время года требует особых навыков. Особенности зимнего вождения

Помедленнее!


Двигайтесь так, чтобы всегда отдавать себе отчет, что контролируете автомобиль. Если у вас нет практики езды по снегу и льду – следует ехать медленнее.
Если ваши шины знавали лучшие времена и износились – не торопитесь разгоняться. Владельцам автомобилей с низким клиренсом следует быть внимательными вдвойне, поскольку наносы снега на дороге, цепляющиеся за днище и картер, могут очень сильно влиять на управляемость авто. Помедленнее! Особенности зимнего вождения

Действуйте плавно


На дороге с плохим сцеплением все ваши действия должны быть крайне аккуратными. Ни в коем случае не стоит резко газовать, тормозить или поворачивать руль. По статистике, наибольшее количество инцидентов с потерей управления происходит при повернутом руле. В этом случае оси автомобиля становятся не параллельны. Старайтесь выдерживать максимально плавные дуги при поворотах и перестроении и равномерность хода при движении. Особенности зимнего вождения

Да будет свет!


Не стесняйтесь заявить о себе. Убедитесь, что ваши фары включены и не забывайте про поворотники при перестроении и поворотах. На загородной трассе обязательно подавайте дальним светом сигналы перед поворотом дороги. Это укажет возможным встречным автомобилям о вашем приближении. Особенности зимнего вождения

Берегитесь фур


Большому тяжелому автомобилю очень сложно остановиться при плохом сцеплении с дорогой. Любое неконтролируемое торможение превращает фуру в неуправляюмую торпеду. При приближении к фуре старайтесь всегда соблюдать дистанцию, достаточную для маневра или торможения.
Особенности зимнего вождения

Не останавливайтесь


В случае, если видимость упадет до нуля, ни в коем случае не останавливайтесь на обочине дороги – в этом случае вы рискуете гарантированно пополнить статистику ДТП. Если нужно остановиться – найдите ближайший безопасный съезд или заправку.

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