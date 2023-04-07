Преступление и наказание в разных странах

Каково быть заключенным в Уганде? Как это по сравнению с тюрьмой в США? А во Франции или Колумбии? Нидерландского фотографа Яна Баннинга занимает вопрос, как люди относятся к преступлениям и как переносят наказание.



До того как стать фотографом, Баннинг изучал историю, и больше всего его интересовало медленное, структурированное развитие систем, а не отдельные яркие моменты. Перед тем как окунуться в мир уголовного права, он провел несколько лет, снимая бюрократов по всему миру и сравнивая гражданских служащих на пяти континентах. Закончив с изучением исполнительной ветви власти, он решил заняться судебной, той самой, которая выносит приговоры по уголовным делам.











Франция. Centre Penitentiaire de Lille-Annoeullin — это тюрьма с разными уровнями безопасности. В углу двора лежит Ж. М., член корсиканской банды «Морской бриз». Он уже отсидел 14 лет перед тем, как его приговорили к 15 годам за убийство в 2007 году.



В сотрудничестве с Германским институтом иностранного и международного уголовного права имени Макса Планка во Фрайбурге Баннинг решил фотографировать в Уганде, Франции, США и Колумбии — государствах смешанного типа, которые действуют на основании гражданского, общего права и их производных. Он пытался работать в странах с шариатскими законами и в коммунистических государствах, но не смог получить доступ к нужным ему объектам съемки в Саудовской Аравии и Китае.







Колумбия. Женская тюрьма Сан-Диего со средней степенью изоляции заключенных в Картахене. Роса (слева) была приговорена к 10 годам за преступный сговор. В отношении Элианы (справа) ведется расследование по подозрению за попытку вымогательства. Она здесь уже семь месяцев. Женщины делят эту камеру с еще десятью заключенными.



Бумажная волокита и судебные слушания, как правило, выглядят довольно скучно, а пронести камеру в тюрьму практически невозможно. Поэтому Баннинг первым делом определил, насколько доступны объекты для съемок, чтобы сделать убедительные кадры в разных странах.







Уганда. Высокий суд Кампалы заседает с судьей Бенджамином Кабиито во главе.



Фотографу пришлось ждать два года, чтобы получить доступ в две тюрьмы во Франции. Ему разрешили в итоге посетить еще две. Аналогичные сложности ждали Баннинга на пути к съемкам в тюрьмах Колумбии и США. В Уганде ему быстро дали доступ в десять тюрем, гораздо быстрее, чем в остальных странах.







США. Тюрьма округа Патнэм в Итонтоне, штат Джорджия, была построена в 1991 году.



Автор снимков не ставил себе целью выстроить определенную иерархию систем, но многие из его первоначальных представлений были перевернуты. «Во всех 10 тюрьмах (в Уганде) люди, сопровождавшие меня, смотритель или помощник смотрителя, были очень дружелюбны с другими, относились к ним по-человечески, разговаривали с заключенными, похлопывали их по плечу или по голове. Они не слишком беспокоились из-за того, что я там делал, — говорит Баннинг. — Я не хочу романтизировать это, я знаю, что там коррупция. Я не имею в виду ничего вроде “классно, давайте все поедем в Уганду и проведем время в местной тюрьме”, но это по-настоящему поразило меня».







Уганда. Тюрьма Киго — место заключения строгого режима, где содержатся 1175 заключенных. Им разрешено дополнительно готовить еду во дворе, если родственники приносят им продукты.



Аналогичным образом Баннинг не собирался выставлять американскую тюрьму как суровое место. «Но в какой-то момент это стало неизбежным. Так выглядит тюрьма в США», — рассказывает фотограф. По его словам, если сравнивать, тюрьмы в Колумбии более коррумпированы, но там гораздо меньше людей. То, что он увидел в США, смутило его, хоть Баннинг и признает, что заметил стремление к переменам. «Люди на обоих политических полюсах убеждены, что в США не может так больше продолжаться. С одной стороны — по гуманитарным причинам, с другой — по финансовым. Это больше нельзя себе позволить».







Колумбия. Аграрная колония в Акасиасе. Тюрьма построена в 1906 году. Здесь работают 364 человека. Она вмещает 1250 мужчин, в основном — мелких наркодилеров, осужденных на срок менее пяти лет, бывших повстанцев или членов вооруженных отрядов, осужденных за убийство, преступления на почве секса, ограбления и т.д. на последнем этапе тюремного срока.



Рациональное желание Баннинга сравнить методы наказания в разных странах становилось все менее беспристрастным, чем больше он читал и изучал. «Чем больше времени я на это тратил, тем сильнее становился эмоциональный аспект, — поясняет фотограф. — Часто я был в ярости от того, что прочел или увидел».







Административная сторона правосудия в Колумбии, Уганде и США.



Баннинг не активист, и он не утверждает, что знает, как решить все проблемы. Он просто надеется, что его фотографии заставят людей думать и обсуждать эту тему.







Франция. Заключенный сидит в своей камере в тюрьме Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.



«Я старался избегать классических символических снимков, которые мы так часто видим, — где руки держатся за решетку. Это неинтересно. Это ничего не добавляет к нашим знаниям», — говорит Баннинг. Он показывает заключенных, загорающих на заднем дворе, и осужденных в униформе и мрачном помещении. «Противопоставляя такие фотографии, я надеюсь привести людей в замешательство. Я думаю, это ведет к размышлению, — поясняет он. — Я не хочу давать одностороннюю картину. Да, очевидно, тюрьма — это дрянное место, но это не единственный эпитет, которым можно ее описать».







США. Государственная тюрьма Смит, тюрьма строгого режима с 1354 заключенными возле города Гленвилль в Джорджии. Некоторые заключенные работают без оплаты на компанию Georgia Correctional Industries.



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