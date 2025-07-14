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Как правильно собрать и высушить укроп

Укроп – вкуснейшая приправа, которая способна улучшить вкус практически любого блюда. Но дачники находят главным достоинством растения её неприхотливость. Расти она может даже самосевом, не требуя прополки и частых поливов.
Однако, чтобы наслаждаться ароматом укропа круглый год, нужно ее засушить. Как это сделать правильно опишем в этом мастер классе.


Собирать нужно укроп до начала его цветения. Когда начнут завязываться семена вся сила растения уйдет на их формирование, и зелень начнет желтеть. Если боитесь пропустить момент можно и ранее, но зеленой массы вы получите меньше.

Как правильно собрать и высушить укроп

Отрывайте кустики укропа с корнем, аккуратно, не поднимая пыль от почвы. С ее промывать холодной водой перед тем как начать процесс сушения.
Алгоритм заготовки укропа

1. Весь собранный урожай зелени очищаем от сорных трав.

Как правильно собрать и высушить укроп

2. Кладем укроп на разделочную доску небольшими пучками, отрезаем стебли.

Как правильно собрать и высушить укроп

Вручную отрываем оставшиеся. На столе должны оставаться только нежные веточки укропа.

3. Начинаем шинковать.

Как правильно собрать и высушить укроп

Движения ножом делаем, отступая на одинаковые расстояния, примерно на 0,5 см.

Как правильно собрать и высушить укроп

4. В формы и подносы выкладываем куски газеты. На них высыпаем укроп.

Как правильно собрать и высушить укроп

Он должен лежать неплотно, рыхло.
5. Выносим зелень на солнце. В естественных условиях укроп высохнет за 3-4 дня.

Как правильно собрать и высушить укропКак правильно собрать и высушить укроп

Не забывайте на ночь вносить подносы под навес, чтобы к утру на зелени не осела роса.

6. Готовность укропа к длительному хранению определяем вручную.

Как правильно собрать и высушить укроп

Полностью высушенная зелень станет хрупкой и будет крошится в руках.

Как правильно собрать и высушить укроп

Высушенный укроп высыпаем в стеклянные банки.

Как правильно собрать и высушить укроп

Их храним в темном месте. Это предотвратит пожелтение приправы.

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