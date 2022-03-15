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Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Сухофрукты считаются очень полезными продуктами питания. Являясь, по сути, обычными высушенными плодами, они богаты микроэлементами и витаминами, без которых немыслимо здоровое питание. Сухофрукты улучшают перистальтику кишечника, активизируют обмен веществ и приносят много другой пользы. Особенно их любят сыроеды и веганы и часто пополняют свой рацион этими лакомствами.

Скрытая опасность


Заявлением, что продающиеся в супермаркетах и на рынках фрукты обрабатываются химикатами, сейчас никого не удивишь. Выращивать в промышленных масштабах красивые, не изъеденные вредителями плоды просто не возможно. И вот на прилавках магазинов красуется сочная, ярко-оранжевая курага, янтарный изюм и крупный, мясистый чернослив.

Вся эта красота и безупречность — верный признак присутствия в сухих плодах огромного количества опасных для здоровья человека консервантов. Настоящие сухофрукты, выращенные без химии, выглядят довольно скромно и непрезентабельно. У них не такой яркий цвет и местами на кожице видны следы столования насекомых.

Диоксид серы SO2


Чистая курага в сушеном виде довольно невзрачная. Магазинная же поражает своей аппетитностью, красивым цветом и так и просится в рот. Этот эффект достигается при помощи обработки абрикосов диоксидом серы SO2.
Это ядовитый газ, который в пищевой промышленности маркируется как консервант Е220. Диоксид серы уничтожает микроорганизмы и отвечает за товарный вид сухофруктов. Обработанная им курага сочно-оранжевая и красивая, без темных точек, зато с едва заметной пленочкой на поверхности кожуры.

Но не следует радоваться такой красе. Консервант Е220 — опасная добавка, вызывающая аллергию, удушье у астматиков, головные боли, диарею и другие расстройства пищеварения. Диоксид серы разрушает в организме витамин В1, который регулирует углеводный обмен и крайне необходим для нормального функционирования мозга, сердца и кроветворной системы.

Каустическая сода NaOH


Еще одно опасное вещество, повсеместно используемое для производства сухофруктов, — каустическая сода NaOH. Ею обрабатывают сливы и виноград при производстве сушеного чернослива и изюма. Каустическая сода — едкая щелочь, которую используют в производстве биодизельного топлива и моющих средств. Специалисты пищевой промышленности исхитрились применять ее и в производстве сухофруктов.

Кожура свежих слив слишком плотная, чтобы фрукт мог сам высохнуть под солнцем до состояния сухофрукта. Обычно спелые сливы падают на землю и гниют. Чтобы этого не происходило, плоды окунают на какое-то время в кипяток с каустической содой. Оболочка слив трескает, после чего их можно высушить в тени.

Каустической содой, которая известна как пищевая добавка Е524, обрабатывают также изюм и маслины. С ее участием производится выпечка хлеба, тортов и пирожных. Е524 в больших концентрациях вызывает дерматиты, ожоги слизистой пищевода и желудка, серьезные заболевания ЖКТ, атрофию зрительного нерва с последующей слепотой.

Красители


Помимо всех описанных «прелестей», некоторые сухофрукты еще и подкрашивают пищевыми красителями. Это относится к белому винограду и абрикосам, которые в обычных условиях при высыхании просто темнеют. Если на прилавке лежат слишком уж совершенные сухофрукты, в них со стопроцентной гарантией содержится целый букет крайне нежелательных химикатов.

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