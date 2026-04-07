7 приемов, как сделать гостиную удобной и просторной

Маленькая гостиная – это не редкость в современных квартирах. Но то, как она будет выглядеть – тесной или просторной – зависит исключительно от ваших решений. Мы рассказываем, какие приемы использовать, чтобы комната была светлой, удобной и функциональной.



Прием 1: Подберите мебель по размеру комнаты

Прием 2: Обеспечьте доступ солнечного света

Прием 3: Задействуйте подоконник

Прием 4: Откажитесь от дивана

Прием 5: Заполните углы

Прием 6: Используйте всю высоту стен

Прием 7: Объедините гостиную с кухней

Выбирайте компактную мебель для гостиной.Здесь все просто – для маленькой гостиной нужно покупать небольшую мебель.Тогда все будет соразмерно, и вы не нарушите пропорции комнаты. Если же выбрать крупные предметы интерьера, они будут смотреться громоздко и перегрузят пространство.Идеальным решением станут высокие узкие стеллажи, аккуратные журнальные столики (желательно круглые), кресла без массивных подлокотников. Что касается дивана, то поставить огромный экземпляр на 6-7 человек не получится – да, это удобно, но он займет большую часть комнаты. Можно выбрать прямой диван (он смотрится легче и компактнее, чем угловой) или вообще отказаться от него в пользу софы и пары кресел.Чтобы компенсировать размер мебели, выбирайте многофункциональные модели. Например, популярным решением является журнальный столик, который раскладывается в обеденный, пуфики с нишами для хранения внутри, диван-кровать и пр.Не закрывайте окна плотными шторамиМаленькая комната нуждается в большом количестве естественного света – только так она сможет выглядеть просторно и уютно в дневное время суток. Поэтому ваша главная задача – не препятствовать попаданию солнечных лучей в гостиную. Для этого не ставьте перед окнами высокую мебель, вроде шкафов и стеллажей. Лучше всего расположить их вдоль глухих стен – тогда в комнате всегда будет светло.Второй важный нюанс – это шторы. Вместо тяжелого текстиля, который не только будет ограничивать количество естественного света, но и сильно перегрузит пространство, выбирайте легкие полупрозрачные занавески или рулонные шторы.Если же систему хранения получается разместить только возле окна, потому что другого места в комнате попросту нет, постарайтесь сделать ее максимально низкой и незаметной. Например, шкаф можно заменить комодом, а под подоконником организовать вместительные полки.Превратите подоконник в диван или рабочий столКстати, о подоконнике. Часто мы игнорируем его потенциал, и используем исключительно для хранения комнатных растений. А ведь он может предложить гораздо больше. Высокий подоконник можно использовать как рабочее место (актуально для людей на удаленке), а низкий – как зону отдыха. В последнем случае придется расширить его, чтобы можно было с удобством разместиться там с книгой, чашкой кофе или ноутбуком. А если под подоконником нет батареи, смело задействуйте эту площадь в качестве дополнительной системы хранения. Установите там полки и закройте их дверцей, чтобы избежать визуального шума.Обратите внимание: В некоторых проектах можно увидеть, как по бокам от окна устанавливаю высокие стеллажи для книг, посуды и прочих вещей, но не забывайте, что мебель не должна перекрывать доступ солнечного света. Да, это отличный способ сделать хранение в комнате более функциональным, но тогда придется пожертвовать ее площадью.Замените диван софой или кресламиВ нашей стране давно сложился стереотип, что диван – это обязательный элемент гостиной. Он должен стоять напротив телевизора и быть местом сбора семьи или гостей. На самом деле, есть множество других вариантов, как обустроить зону отдыха, чтобы всем было удобно.Например, если площадь комнаты совсем маленькая, можно заменить диван парой кресел или модульным пуфом. Это отличный шанс сэкономить ценную площадь, а также сделать обстановку более мобильной – при необходимости вы сможете переставить мебель в любую другую часть комнаты. А вот с диваном такой трюк провернуть не получится – сдвинуть его с «насиженного места» довольно сложно.Займите угол торшером или рабочим столомВ большинстве гостиных углы – это «мертвая» зона. При обустройстве интерьера о них часто забывают, в результате чего в комнате пропадает полезная площадь. Дизайнеры рекомендуют не игнорировать потенциал углов, а задействовать их максимально рационально. Например, туда можно поставить высокий узкий стеллаж или организовать компактное рабочее место, где вы сможете выполнять свои задачи. Если же вы не нуждаетесь в дополнительном хранении или мини-кабинете, используйте угол в «эстетических» целях – разместите там торшер или крупное растение в горшке (пальму, фикус, монстеру и пр.)Установите стеллаж или мебельную стенку в ТВ-зонеБольшинство людей думают, что главный ресурс для хранения – это горизонтальные поверхности: столы, тумбы, полки, комоды. Но на самом деле гораздо больший простор для фантазии дают стены. Если использовать их по максимуму и задействовать всю высоту, вы закроете вопросы хранения и сделаете его максимально эффективным.Можно повесить несколько открытых полок над диваном, установить шкаф и стеллаж до потолка. А еще хорошо будет смотреться мебельная стенка. Но не такая, как стояла у наших бабушек в советских квартирах, а легкая и современная. Чаще всего там получается собрать все вещи, которые нужно хранить в гостиной, и не тратить место на дополнительные тумбы, комоды и пр.Используйте стеклянные двери или обойдитесь без нихЕсли у квартиры свободная планировка, вы можете с легкостью объединить гостиную с кухней – так комната станет гораздо светлее и просторнее. Для зонирования можно использовать различные решения: мебель, перегородки, стеклянные раздвижные двери или даже разное напольное покрытие. Главное, чтобы выбранные вариант не перекрывал поток естественного света.