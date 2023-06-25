Сцены из подземелий

Пещеры и подземелья всегда были частью жизни человека. У нас были тысячи причин, чтобы их выкопать. Мы делаем раскопки, чтобы найти культурные ценности, роем шахты ради археологических открытий. Мы используем подземные пещеры для развлечений и убежищ от природных и техногенных катастроф. Мы связываем при помощи туннелей континенты, их используют для своих темных дел контрабандисты.



Сегодня мы побываем в различных таинственных подземных мирах.







1. Под Токио находится одно уникальное подземелье. Это невероятная канализационная штормовая система, построенная, чтобы защитить 13 миллионов жителей города от проливного дождя и тропических штормовых наводнений.



Официальное название сооружения — «Внешний Подземный Канал Разгрузки территории города с пригородами», но обычно его называют G-Bank. Построенный между 1992 и 2006 за $3 миллиарда, этот огромный коллектор включает 6.3 км туннелей высотой до 50 метров, соединяющего 5 гигантских бункеров, 65 метров высотой и 32 метра шириной в один массивный резервуар — Храм (The Tample).



«Подземный Храм» является самой внушительной частью G-Bank, которая была использована в качестве фона в различных фильмах и драмах. Этот гигантский металлический резервуар размерами поддерживается 59 гигантскими столбами. (Фото Chris McGrath):







2. Это вход в Gaping Gill — одну из самых больших и сложных систем пещер в Великобритании, находящаяся на глубина 100 метров от поверхности. (Фото Oli Scarff):







3. В прошлом строили на совесть. Это вход в подземную гробницу, которая построена из толстого камня. Сегодня в Сирии их используют качестве укрытия от бомбежек. Здесь идет война уже марта 2011 года. (Фото Hussein Malla | AP):







4. Подземный тоннель в в Окленде, Новая Зеландия. (Фото Phil Walter):







5. Лалибэ́ла — город на севере Эфиопии и одно из святых мест страны, центр паломничества. Этот городок известен всему миру своими монолитными церквями, которые играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в течение XII—XIII веков. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):







6. Всего в Лалибэле насчитывается 13 церквей. Значительное достижение инженерной мысли, что еще сказать. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):







7. Британский музей в Лондоне — одна из самых посещаемых достопримечательностей Великобритании. Недавно к нему добавили здание нового выставочного центра World Conservation and Exhibitions Centre, которая имеет 9 этажей, причем часть из них находится на глубине до 20 метров под землей. Проект стоил 135 млн фунтов стерлингов. (Фото Peter Macdiarmid):







8. Соляные шахты — одни из самых популярных туристических достопримечательностей в Колумбии. Особенно красиво, когда с подсветкой. (Фото Reuters | ose Miguel Gomez):







9. Тот самый. Большой адронный коллайдер. Большой адронный коллайдер является самой крупной экспериментальной установкой в мире. Это гигантский ускоритель заряженных частиц, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов. О том, что он из себя представляет, где находится и как создавался — смотрите в статье «Фантастическая машина, которая обнаружила бозон Хиггса». (Фото Pierre Albouy | Reuters):







10. Почти подземелье. Кандован — уникальная деревня, расположенная в Иране в скалах, между городами Тебриз и Оску. Поселение известно своими древними жилищами, вырубленными непосредственно в скалах. Некоторым жилищам — до 700 лет, но это не мешает людям жить в них до сих пор. Название деревни «Кандован» переводится как «пчелиные ульи». (Фото Caren Firouz | Reuters):







11. В центре Лондона продается подземная станция-«призрак», где располагался секретный штаб Черчилля. Он использовал его для заседания своего кабинета. Станция была закрыта в 1932 году. (Фото Peter Macdiarmid | Getty Images):







12. Недалеко от Сиэтла адская машина роет 1.7-мильный туннель для дороги под землей. Это тоннелепроходческий щит. (Фото Ted S. Warren | AP):







13. Это жилище небольшой общины мормонов уникально. Современные дома буквально вырезаны в массивной скале песчаника, которая находится в пустыне к югу от Моава в штате Юта. Это место неофициально называется «Скала», и появилось оно около 35 лет. Строительство шло в несколько этапов: сначала в скале создавали пещеры, подрывая динамит, а затем приступали к финишной отделке, заводя туда воду, электричество, интернет и многое другое. (Фото Jim Urquhart | Reuters):







14. Еще один снимок Gaping Gill — одной из самых больших пещер в Великобритании, находящейся на глубина 100 метров от поверхности. (Фото Oli Scarff | AFP | Getty Images):







15. Подземный туннель Бэйхай расположен на тайваньском острове Нанган. Туннель когда-то был частью военной базы, а сейчас это популярный туристический аттракцион. (Фото Pichi Chuang | Reuters):







16. Иногда случается так, что дорога уходит вниз под землю, вместе с машиной. Так, например, было в штате Огайо 3 июля 2013. Также смотрите «Дыры в Земле». (Фото Lt. Matthew Hertzfeld):







17. Пещеры Бату (Batu Caves) — это индуистский храмовый комплекс в пещерах в Малайзии, и крупнейший за пределами Индии. Сами известняковые пещеры образовались более 400 тысяч лет назад возле реки Бату. Подробнее на frog-travelers.ru: Пещеры Бату в Куала-Лумпур или самый большой Индийский храм в Малайзии. В состав комплекса «Пещеры Бату» входят около 30-ти пещер. (Фото Olivia Harris | Reuters):







18. Пещеры Бейт Гуврин-Мареша, расположенные в центральной части Израиля. Они – восьмая достопримечательность страны, внесенная в список Всемирного наследия Юнеско, начиная с 1948 года. Пещеры эти использовались на протяжении тысячелетий. Здесь были проложены улицы, сооружены жилища, устроены водохранилища, каменоломни, склады, цеха по производству оливкового масла, голубятни молельни и кладбища. Подземный город просуществовал около 800 лет, и все это время успешно вел хозяйственную и экономическую деятельность. (Фото Menahem Kahana):







19. Эта соляная шахта в Колумбии, находящаяся на 80-метровой глубине, имеет 500-летнюю историю. (Фото Eitan Abramovich):







20. В Республиканской больнице спелеологии, в Солигорске, к югу от Минска есть необычное место — подземное отделение спелеолечения. Соляные шахты состоят из основных и вспомогательных горных выработок, где сегодня находится настоящая современная лечебница. (Фото Vasily Fedosenko | Reuters):







21. Тоннель длиной 30 метров, идущий из гаража, который прорыли, чтобы подобраться к сейфу в одном из банков Берлина. (Фото Fabrizio Bensch | Reuters):







22. Так выглядит тайный подземный бункер лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини, который был построен между 1942 и 1943 годами под его частной резиденцией в Риме. (Фото Remo Casilli | Reuters):







23. В 2014 году исполнилось 40 лет, как Национальная гвардия Республики Кипр совершила переворот. Это привело к турецкой военной интервенции и переросло в гражданскую войну между греческой и турецкой общинами на острове. После прекращения огня была создана Зеленая линия — буферная зона ООН на Кипре, которая де-факто стала разделять остров Кипр на две части, греческую (южную) и турецкую (северную). Здесь есть заброшенная подземная парковка. (Фото Neil Hall | Reuters):







24. Старатель. Вырыл дыру и ищет золото на Берегу Слоновой Кости. (Фото Luc Gnago | Reuters):







25. Бразильский долгострой Cuncas II. Это сооружение должно соединить каналы для отвода воды из реки Сан-Франсиску. Цель проекта — решить проблему засухи в четырех штатах страны. Работы уже отстали от графика на 3 года, а их стоимость удвоилась по сравнению с первоначальным бюджетом, запланированным на уровне 3.4 млрд долларов. Тоннель расположен недалеко от города Маурити, штат Сеара, на западе Бразилии. В 2006 году тогдашний президент Луиз Инасиу Лула да Силва настоял на строительстве тоннеля, о котором местные жители мечтали более ста лет. Спустя 8 лет проект был реализован лишь на половину. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters):







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