Полезные и новые гаджеты для велосипеда

Хороший велосипед – это только начало. Любому человеку, всерьез увлекшемуся велосипедным спортом, понадобится много другого снаряжения, которое сделает поездку более эффективной, безопасной и приятной. Приведем список предметов, которые пригодятся любому велосипедисту.
1. Худи
стоимость $ 66,46
Начнем со спецодежды, которая превосходно защитит от холода и от жары. Эта худи идеально подходит для жарких дней и интенсивных занятием велоспортом, поскольку ее ультратонкая нильтовая ткань отводит тепло от кожи. Этот материал также обладает воздухопроницаемостью, его легко сушить, а также он обеспечивает необходимую вентиляцию тела. Худи также может похвастаться вентилируемым капюшоном, который способен защитить как от солнца, так и от дождя. Что немаловажно, ткань куртки не впитывает запахи, поэтому можно не переживать, упаковывая пропотевшую худи в рюкзак.
2. Рюкзак
стоимость $ 160
Благодаря емкости 25 л, рюкзак Eclipse Motion Motion идеально подходит для ежедневных поездок. Он изготовлен из нейлоновой ткани рип-стоп с ламинированием PEVR, а также имеет фирменные застежки-молнии YKK с полиуретановым покрытием. Задняя панель рюкзака оснащена прослойкой из пены, которая обеспечивает вентиляцию между самим рюкзаком и спиной. Кроме того, его форма обеспечивает равномерное распределение веса. Что касается вместимости Eclipse Motion, внутри есть специальный карман для 15-дюймового ноутбука и 3-литровый основной отсек.|
3. Фонарик
Фонарик Light & Motion Urban 800 LTD Trail Headlight.
стоимость гаджета $ 100
Этот фонарь не только компактный, но и очень мощный, особенно в условиях низкой освещенности. Благодаря мощности в 800 люменов и проекции луча света на 180 градусов, он универсальный в любой ситуации. Что примечательно в Light & Motion Urban 800 LTD Trail Headlight, так это то, что он водонепроницаемый на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Его встроенная батарея может заряжаться через кабель Micro USB, а одной зарядки хватит на 1,5 – 6 часов работы (в зависимости от выбранного режима). На фонаре есть крепления для шлема и GoPro.
4. Рюкзак
стоимость $ 179
Timbuk2 Especial Medio изготовлен из прочного нейлона рипстоп кордура, а также в нем идеально сбалансирован доступ к содержимому. Материал рюкзака емкостью 30 л имеет прекрасную вентиляцию и высокую прочность. Благодаря водонепроницаемой конструкции его содержимое будет оставаться сухим в течение нескольких часов при самом сильном дожде. Дополнительные функции – расширяемый объем и петли для крепления велосипедных фонарей.
5. Фитнес-часы
стоимость гаджета $ 185
Эти часы очень популярны среди путешественников. Они оснащены GPS-навигатором и контролируют частоту сердцебиения круглые сутки. Он также учитывают все потребляемые пользователем калории и напоминает ему, когда нужно сделать разминку. Эти часы Garmin также позволяют всегда оставаться на связи, поскольку они показывают текстовые сообщения, уведомления в социальных сетях и могут подавать при необходимости сигнал тревоги.
6. Мини-насос
стоимость гаджета $ 28,99
Благодаря своей прочной алюминиевой конструкции и шлангу высокого давления, Lezyne HP Drive Pump позволяет быстро накачать шины. Он герметичный, имеет удобные крепления и доступен в двух размерах (170 мм и 216 мм), а также двух цветах – черном и серебристом.
7. Стакан-термос
Герметичный стакан-термос ALEX Spil-Pro.
стоимость $ 27,98
ALEX Spil-Proof Insulated Tumbler позволит совместить утреннюю поездку на велосипеде с кофепитием. Он имеет герметичную навинчивающуюся крышку и прочную конструкцию. С его помощью можно хранить свои напитки горячими в течение 6 часов и холодными в течение 12 часов. Емкость девайса — 0,6 литра, а его дно идеально поместится в любой подстаканник. Дополнительные функции включают в себя съемный открыватель для бутылок на дне и удобную ручку, а также возможность мыть стакан-термос в посудомоечной машине.
8. Шлем
стоимость $ 85
Данный шлем будет идеальным для городских поездок. Он не только предоставляет необходимую защиту, но сделан в стильном, минималистическом стиле. Шлем изготовлен из термопластика ABS с прорезиненной подкладкой. Магнитную пряжку можно защелкнуть одной рукой, причем ремни удобные и экологически чистые. При этом в шлеме есть семь вентиляционных отверстий.
9. Перчатки
стоимость $ 8,99
Ультра мягкие перчатки Gearonic уменьшают потливость и натирание ладоней. Они разработаны специально, чтобы уменьшить риск травмы запястья и болевые ощущения. Это достигается благодаря использованию износостойкого материала со специальной прокладкой из дышащего сетчатого материала, который увеличивает вентиляцию и уменьшает потоотделение.Перчатки доступны в трех размерах и трех цветах.
10. Противоугонный замок
стоимость гаджета $ 12,97
Благодаря сильным и гибкому плетеному стальному тросу в виниловой оболочке, UShake Bike Lock защитит велосипед от кражи. Он имеет четырехзначную комбинационную систему с 10 000 возможными вариантами пароля, что делает ее практически невзламываемой. Комбинацию можно сбросить и изменить в любой момент.
11. Набор инструментов
стоимость $ 24
Crank Brothers Multi Bicycle Tool настолько мал, что его можно упаковать его в любом месте, но он имеет 19 функций, идеально подходящих для ремонта «на ходу». В нем есть семь шестигранных ключей, четыре гаечных ключа, маленькие и большие крестообразные отвертки Phillips, плоскогубцы, открытые ключи 8 и 10 мм, t-образная отвертка для дисковых тормозов и универсальный инструмент для натягивания цепи. Каждый из инструментов упакован в прочный, но легкий алюминиевый корпус.
12. Брызговик
стоимость $ 14,75
Каждый велосипедист знает, что когда начинается дождь, его брюки будут мокрыми и грязными. Ass Saver – складной брызговик, который можно упаковать под сиденье и быстро установить, когда начинается дождь. Он доступен в разных цветах на Amazon.
13. Звонок
стоимость гаджета $ 13,50
Обычный звонок на велосипеде зачастую плохо слышно в условиях городского трафика. Это можно исправить с помощью Knog Oi Bell — съемного сигнала, который сделан из нержавеющей стали. Его звук громкий и четкий, а монтируется он буквально за пару минут. Звонок доступен в пяти цветах на Amazon.
14. Чехол-сумка
стоимость $ 109,95
Последней покупкой для велосипедиста станет полезный чехол-сумка для телефона Bellroy, который имеет специальные кармашки для налички и кредитных карт. Снаружи он сделан из материала, защищающего от атмосферных воздействий (жесткий полиэтиленовый полиамид), а внутри чехла-сумки мягкая подкладка из микрофибры, в которой есть удобная выемка для телефона и кармашки.
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