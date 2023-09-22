Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

Подкормите орхидею осенью, чтобы она набралась сил и цвела, как никогда раньше! Подкормка абсолютно натуральная, полезная и прекрасно усваивается орхидеей.







Вам понадобятся яйца, а точнее, яичная скорлупа. Удалите плёнку внутри, просушите скорлупу. И измельчите в порошок.







Возьмите 1 ст. л. порошка яичной скорлупы, залейте 1 л кипятка, оставьте на ночь.







На следующий день процедите от остатков скорлупы.







Такая подкормка работает как корневая, так и внекорневая (по листу). Увлажните листья из пульверизатора или протрите ватным диском, смоченным в настое яичной скорлупы.







А в сам горшок внесите 5 ст. л. удобрения. Повторяйте процедуру раз в 3 недели, и орхидея скажет вам спасибо!





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