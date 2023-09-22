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Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

Подкормите орхидею осенью, чтобы она набралась сил и цвела, как никогда раньше! Подкормка абсолютно натуральная, полезная и прекрасно усваивается орхидеей.

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

Вам понадобятся яйца, а точнее, яичная скорлупа. Удалите плёнку внутри, просушите скорлупу. И измельчите в порошок.

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

Возьмите 1 ст. л. порошка яичной скорлупы, залейте 1 л кипятка, оставьте на ночь.

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

На следующий день процедите от остатков скорлупы.

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

Такая подкормка работает как корневая, так и внекорневая (по листу). Увлажните листья из пульверизатора или протрите ватным диском, смоченным в настое яичной скорлупы.

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда

А в сам горшок внесите 5 ст. л. удобрения. Повторяйте процедуру раз в 3 недели, и орхидея скажет вам спасибо!

Подкормите орхидею осенью, чтобы она цвела как никогда
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Орхидеяподкормка

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