8 интерьерных решений, которые помогут уменьшить аппетит и не есть после шести

Когда вы вынуждены ограничивать себя в пище, вокруг как назло появляется огромное количество соблазнов: на столе лежит любимая плитка шоколада, в кухонном шкафчике – купленное мужем печенье, в холодильнике – недоеденный кусочек торта.

Чтобы не срываться и соблюдать режим до конца, попробуйте прислушаться к нижеизложенным советам.

Совет 1: Поставьте тарелку с фруктами на видное место

Стол на кухне - отличное место для фруктов.

Во время диеты тарелка с фруктами обязательно должна стоять на видном месте. Зачем? Да все очень просто. Когда вы захотите перекусить и уже откроете шкафчик, чтобы взять с самой дальней полки пачку печенья, яблоки и апельсины обязательно попадутся вам на глаза, как бы говоря: «Съешь нас, мы полезнее». Пообещайте себе, что каждый раз, когда вам будет хотеться сладкого, вы сначала съедите низкокалорийный фрукт или овощ (картофель, бананы и виноград не относятся к этой категории), а уже потом порадуете себя крохотной шоколадной конфетой. Существует вероятность, что после нескольких яблок вам уже не захочется сладкого. А если желание полакомиться вкусненьким не исчезнет, вы хотя бы скушаете меньше десерта, чем планировали изначально.

Совет 2: Повесьте доску для стикеров

Доска для стикеров поможет всегда помнить о самом главном.

Похудеть – ваша цель, а диета – это тяжелый путь на пути к выполнению данной цели. Чтобы у вас не было соблазнов свернуть с намеченной дороги, определите шаги, которые вы должны сделать, двигаясь к заветной цифре на весах, запишите их на стикерах и повесьте на доску. Лучше всего, если она будет располагаться на кухне, чтобы вы могли видеть ее каждый день (и не один раз). Также на этой доске нужно будет найти место для списка здоровых продуктов, которых вам понадобятся для поддержания формы, и расписания тренировок.

Обратите внимание: Что касается фотографий, то их лучше размещать в другом месте, чтобы они не загромождали пространство и не отвлекали ваше внимание от главного.

Совет 3: Спрячьте нездоровую пищу

Прячьте нездоровую пищу на дальние полки шкафчиков.

Согласно статистике, большинство людей перекусывают вовсе не потому, что хотят есть, а от обычной скуки. Чтобы жирное, жареное, мучное, сладкое не соблазняло вас, положите нездоровую пищу на самую дальнюю (или высокую) полку шкафа, где ее сложно будет достать из-за обилия банок, контейнеров, посуды и низкокалорийных продуктов. Поверьте, вам просто лень будет ее доставать и тратить на это драгоценное время. Вы скорее обратите внимание на фрукты, которые всегда будут под рукой.

Совет 4: Заполните открытые полки тарелками

Вместо вредной пищи храните на открытых полках красивую посуду.

Если на вашей кухне есть открытые полки (очень актуальное интерьерное решение, которое с каждым годом набирает свою популярность), заполните их не продуктами, а посудой. Такой нехитрый прием позволит вам убить сразу двух зайцев: во-первых, вы избавите себя от соблазнов съесть печенье, которое находится от вас на расстоянии вытянутой руки, а, во-вторых, украсите комнату, воспользовавшись стильным дизайнерским решением.

Совет 5: Наведите порядок в холодильнике

Все продукты должны быть упорядочены.

В холодильнике должны царить те же правила, что и во всей кухне. Полезные продукты обязаны быть на виду и располагаться на средних полках, а вот замороженные пельмени, колбаса, газированные напитки, сладкое и прочая, запрещенная на диете еда, – в нижних отделениях, предназначенных для овощей и фруктов. Возможно, вы считаете такой способ недейственным, ведь знание того, что в «тайном отсеке» лежит что-то вкусненькое, все равно приведет вас к нему. Однако психологи считают, что мозг легко можно обмануть. Если вам на глаза не будут попадаться вредные продукты, то желание их съесть с каждым днем будет уменьшаться.

Совет 6: Разделите дневной рацион по порционным контейнерам

Еда в контейнерах поможет не переедать и кушать ровно столько, сколько нужно.

Когда вы сидите на диете, очень важно ежедневно отслеживать объем съеденной пищи. Это очень легко сделать, если вы разделите ваш дневной рацион на порции и положите их в отдельные контейнеры. Во-первых, так вам не придется постоянно ломать голову над тем, что же съесть в обед или вечером, а, во-вторых, это избавит от соблазна скушать больше, чем необходимо.

Совет 7: Выставьте полезные продукты на видное место

Насыпьте полезные крупы в прозрачные контейнеры и поставьте на видное место.

На видном месте должны храниться не только фрукты, но и другие продукты, которые можно употреблять, сидя на диете. Например, можно купить красивые прозрачные банки, насыпать в них разнообразные полезные крупы (киноа, бурый рис, овсяные хлопья), и поставить на открытую полку или в шкафу, который вы открываете чаще всего. Этот психологический трюк поможет не только меньше внимания обращать на вредную пищу, но и со временем сформировать привычку кушать только полезные продукты.

Совет 8: Заведите раздельные корзины для обычной и спортивной одежды

Выбирайте корзины разных цветов, чтобы не запутаться.

Чтобы сбросить вес и привести тело в отличную форму, важно не только сидеть на диете, но и ходить в спортзал. И если первый пункт, сцепив зубы, выполнить можно, то заставить себя купить абонемент на фитнес очень тяжело. Психологи предлагают воспользоваться следующим приемом: заведите раздельные корзины для повседневной и тренировочной одежды. У этого решения есть два преимущества. Во-первых, это гигиенично. Во-вторых, если к концу недели корзина для спортивных вещей не заполнится, это будет недвусмысленно сигнализировать о том, что вам пора в спортзал.

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