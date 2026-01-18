С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Спасибо за информацию.Что означают цифр...
  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...

Почему огромные «висячие» валуны не падают по всему миру



В мире существует огромное количество необычных вещей, многие из которых имеют вполне природное происхождение. Одним из таких естественных «Чудес света» можно считать «висячие» валуны – огромные камни, которые уже столетия как застыли в противоречивых положениях. Кажется, что глыба вот-вот соскользнет, упадет или покатится, однако почему-то идут столетия, а с ними так ничего не происходит. Неужто действительно волшебство?

Висячие камни не падают. |Фото: mirtesen.ru.

Висячие камни не падают. |Фото: mirtesen.ru.

 

Если считать законы физики волшебством – то да, дело именно в нем. Висячих камней в мире очень много. Одними из самых известных являются камень в Западных Саянах массой 500 тонн, Золотой камень Будды массой 2.5 тонны, а также камень Кьераг. Последний и вовсе застрял между двух скал. Само собой, все это далеко не полный список булыжников. Все они (за исключением парочки) очень похожи – камни находятся на отвесном склоне или лежат на самом краю сколы так, что со стороны кажется, что вообще-то они должны упасть при малейшем дуновении ветра.

Встречаются такие по всему миру. |Фото: yandex.by.

Встречаются такие по всему миру. |Фото: yandex.by.

 

На самом деле если бы любой из ныне лежащих камней мог упасть или соскользнуть со скалы вниз – это уже давно бы с ним произошло. Секрет их устойчивости предельно просто – распределение массы по площади. Из-за формы и занимаемой камнем площади оно является оптимальным несмотря на то, что булыжник может находиться под углом или даже частично свисать в пропасть. Очень часто масса распределена так, что даже значительные усилия не помогут сбросить камень вниз.
Бывают очень разные. |Фото: yandex.tm.

Бывают очень разные. |Фото: yandex.tm.

 

Кроме массы камней не последнюю роль играет их форма. Очень часто такие булыжники в действительности имеют стыки специфической формы, которые в свое время и зацепились за скалу или грунт. В некоторых случаях этого более, чем достаточно для обеспечения устойчивости гранитной (и не только) глыбы на протяжении веков и даже тысячелетий.

При этом многих наверняка интересует еще и вопрос о том, откуда эти камни взялись? В большинстве случаев их появлением мы обязаны естественным сейсмическим процессам, а также ледниковому периоду.
Некоторые даже стали святынями. ¦Фото: livejournal.com.

Некоторые даже стали святынями. ¦Фото: livejournal.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх