Зачем ковбои носили широкие кожаные штаны поверх джинсов в такую жару

Жизнь ковбоев на диком западе была далеко не такой, как ее показывают в фильмах. Люди, которые приехали в эту часть Соединённых Штатов период её освоения, были не только ковбоями, занимавшимися скотоводством и охраной стад, но и наемными работниками на ранчо, которые жили в трущобах и часто сталкивались с лихорадкой золота, насилием и бандитами.
Ковбой вчапах /Фото:Pinterest
Люди привыкли видеть ковбоев исключительно в голливудских фильмах, книгах и эпических историях о Диком Западе. В этом периоде разворачиваются невероятные приключения, связанные с преступниками, индейцами, револьверами и перестрелками. Ковбои ассоциируются с опытными стрелками, которые мастерски управляют лошадьми, путешествуют по безжалостным просторам Дикого Запада и постоянно попадают в передряги, из которых им приходится выбираться с помощью своего верного револьвера.
В реальности же они были скорее простыми фермерами и пастухами, и если и вступали в перестрелки, то скорее всего это было с бандитами, которые пытались похитить их скот или частную собственность. А бандиты на диком западе действительно существовали, но не все ковбои относились к ним. Большинство ковбоев стремились просто заработать на жизнь, работая на ранчо и охраняя стада. Однако есть истории о том, как некоторые переходили на «темную сторону» и становились бандитами, грабя банки, поезда и других людей.
Ковбои были фермерами /Фото:stranabolgariya.ru
Жизнь ковбоя на диком западе была тяжелой и опасной. Они часто сталкивались с жестокостью и насилием, а также с проблемами алкоголизма. К тому же условия существования в необжитой прерии были очень сложными. Но при этом они были свободными и независимыми людьми.
Сложные условия существования наложили отпечаток и на традиционную одежде того времени на Диком Западе. Во-первых, эти штаны обеспечивали дополнительную защиту от острых предметов и кустарников при работе с животными или на ранчо. Кожа является прочным материалом, который способен выдерживать неблагоприятные условия и предотвращать повреждении. Многие также ассоциируют ковбоев с верховой ездой в широкополой шляпе, ковбойских сапогах, синих джинсах и массивных кожаных штанах, которые они носили поверх джинсов.
Самый настоящий ковбой /Фото:ru.m.wiktionary.org
К тому же такие штаны обладали хорошей вентиляцией и отлично защищали от солнечных лучей и ветра, что делало их удобным и практичным выбором для работы на открытом воздухе. Но, даже так реальные ковбои выбирали странные широкие кожаные штаны не только из-за их практичности и защитных свойств, но и из-за стиля и традиций, которые они символизировали.
Кожа в данном случае была предпочтительнее других материалов для ковбоев по нескольким причинам. Во-первых, этот материал является очень прочным и долговечным, который может выдерживать сильные физические нагрузки и защищать ноги от травм и порезов при работе с животными. Кожаные штаны также устойчивы к истиранию и разрывам, что делает их идеальным выбором для повседневного использования в суровых условиях на ранчо.
Ранчо на диком западе /Фото:sportishka.com
Во-вторых, кожа обладает отличными водоотталкивающими свойствами, что делает ее идеальным материалом для работы на открытом воздухе в различных погодных условиях, хоть дождей в том регионе и не много. Кожаные штаны защищали ноги ковбоев влажности, обеспечивая комфорт и защиту во время работы.
Но, это были не просто штаны, а так называемые — чапы, которые можно охарактеризовать скорее как ноговицы или леггинсы, которые изготавливаются из прочной кожи и надеваются поверх джинсов. Они имели интегрированный ремень, который обеспечивал надежную фиксацию. В отличие от обычных брюк, чапы не имели покрытия в области ягодиц и промежности. Они просто крепились к ногам ковбоя. Обычно чапы изготавливались из воловьей кожи, но есть несколько исторических примеров иных стилей такой вещи, которые были сделаны из овечьей шерсти, козьей кожи, медвежьей кожи или кожи буйвола.
Чапы /Фото:invaluable.com
Считается, что первые версии таких кожаных брюк были придуманы мексиканскими ковбоями вакеро и назывались они «чапарехос», что дословно означало «железная нога». Изначально чапы представляли собой просто большие куски воловьей кожи, которые прикреплялись к седлу и оборачивались вокруг ног. Позже вакеро изменили этот дизайн, создав «леггинсы», которые крепились к ремню вокруг талии и спускались по ноге до уровня чуть ниже колена.
Однако, американцы, начавшие активно заселять Техас и развивать пастбища, фермы и собственное хозяйство, заимствовали эту идею у мексиканцев и разработали собственные, более продуманные тяжелые ноговицы из оленьей кожи, которые полностью облегали ногу и часто имели окантовку.
В них было удобно сидеть в седле /Фото:stroitel76.ru
Поскольку количество ковбоев всё увеличивалось на территории Дикого Запада, они даже эволюционировали и стали подразделяться на три различных типа ноговиц для адаптации к разнообразным природным условиям и повседневной работе.
Классификация чапов включала в себя три основных вида, которые имели схожие функциональные характеристики, но отличались своим внешним видом. Несмотря на то, что на самом деле существовало гораздо больше видов, основные три являлись наиболее распространенными.
Так называемый Дробовик — это были кожаные штаны без швов, с контуром, напоминающим двуствольное ружье, поэтому их называли «Shotgun Chaps». Эти длинные брюки прошивались вдоль ноги и были украшены бахромой по бокам, а также имели два внешних кармана. Иногда на них можно было найти кобуру для револьвера. Этот стиль был особенно популярен в последних годах девятнадцатого века.
Классические чапы /Фото:klublady.ru
«Крылья летучей мыши» появились на рынке в начале двадцатого века и быстро завоевали популярность благодаря своим широким формам, отличной вентиляции и удобным кнопкам, которые обеспечивали легкость в надевании и снятии без помощи других. Эти чапы крепились только до колена, что позволяло владельцу свободно сгибать ноги, например, при приседании, чтобы привязать корову или выступить на родео. В отличие от дробовиков, у этих чапов штанины не были прошиты, а обвязывались вокруг ног. Внутренняя часть как бы обёртывалась и фиксировалась с помощью специальных крючков и петель, расположенных внутри.
Крылья летучей мыши /Фото:fishki.net
«Ангора» на самом деле просто разновидность шерсти, которая была популярна в конце 1880-х годов на северных равнинах, особенно в условиях холодного и влажного климата. Эти изделия создавались из различных видов меха, включая мех медведя и буйвола, но наибольшее признание получил мех ангорской козы. Ковбои, которые носили меховые чапы, и выглядели этом при весьма устрашающе. Наводили страх на бандитов. Они обеспечивали сохранение тепла и комфорта даже во время сильных ливней или метелей. Из-за этой же причины некоторые ковбои предпочитали седельные сумки в стиле, выполненном из шерсти.
Чапы из шерсти /Фото:na-dache.pro
Ковбойский образ жизни с самого начала был полон трудностей. В первую очередь, чапы создавались для защиты ног ковбоев от различных опасностей, с которыми они сталкивались в процессе работы со скотом, лошадьми и другими животными. Дополнительный слой кожаной защиты был крайне полезен в повседневной жизни.
Например, когда ковбой находился в седле, чапы позволяли ему легко и безопасно преодолевать густую траву, заросли чапараля и кактусов, прерия это не пустыня и множество колючих растений там повсюду, а также защищали кожу от натираний, язв и раздражений, которые могли возникнуть из-за джинсов в тех местах, где ковбой наиболее сильно соприкасался с седлом во время родео или активной езды. А, как известно, с медициной в тех краях было плохо. Кроме того, кожаные штаны обеспечивали лучшее сцепление с кожаным седлом или лошадью вообще без седла по сравнению с джинсами или тканевыми брюками, что помогало всаднику оставаться на лошади. Чапы обычно можно было купить в диапазоне от ста до двухсот долларов.
Ковбои в прошлом /Фото:geoglob.ru
Однако, подобные предметы одежды у фермеров на ранчо используются и по сей день. Также они применяются и работе с бензопилой, у мотоциклистов (особенно популярны среди владельцев Harley Davidson в США) и других областях.
Их носят и сегодня /Фото:zelengarden.ru
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