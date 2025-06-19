Любопытные факты о Новой Зеландии

Расположенная где-то между Австралией и Антарктидой Новая Зеландия зачастую остается не у дел, когда дело доходит до планирования путешествий. Вообще, эта страна размером с Японию и населением в 4,5 млн человек является самой малонаселенной территорией. А ее коренные жители — маори — начали обживать острова только в 1250 году н.

э. Но, возможно, мы просто недооцениваем эту страну? Во-первых, в Новой Зеландии под словом «киви» никогда не подразумевается фрукт. Киви называют либо вид местной нелетающей птицы, либо самих жителей островов. И, кстати, назвать жителя Новой Зеландии «киви» вовсе не обидно! А вот тот самый плод называется «киви-фрукт».Новая Зеландия была открыта в 1642 году голландским моряком Абелем Тасманом. Он покинул эту страну после того, как несколько членов его команды были убиты маори, коренным населением страны. До 1769 года эти острова европейцы не посещали. Только в 1769 году прибыл капитан Джеймс Кук и нанес острова на карту . Кстати, пока на территории Новой Зеландии не появились европейцы, коренной народ маори не знал денег, а использовал бартерный обмен.Хотя страна может похвастаться самой удивительной топографией в мире, любая ее часть находится ближе 130 км от океана. При этом острова Новой Зеландии — это только 7% от погруженного континента, известного как Зеландия.Жители Новой Зеландии первыми в мире видят рассвет нового дня Веллингтон — столица и второй по величине город Новой Зеландии. Город располагает прекрасной туристической инфраструктурой и необычными достопримечательностями . Также Веллингтон является самой южной столицей мира, что вызывает к нему еще больший интерес у туристов. Тучность может стать причиной отказа в получении вида на жительство в Новой Зеландии. Новая Зеландия занимает второе место в списке самых некоррумпированных стран мира, уступая первенство Дании.Улица Болдуин- стрит в городе Данидин является самой крутой в мире — она наклонена на 38%.Хоть киви и нелетающая птица, она является логотипом новозеландских ВВС. Правительство Новой Зеландии действительно учредило должность министра по делам «Властелина колец» , чтобы заработать на теме этой киносаги как можно больше денег.Королева Елизавета II является монархом Новой Зеландии. В ее обязанности входит ратификация утвержденных парламентом законов.В Японии больше торговых автоматов, чем в Новой Зеландии людей (около 4,5 млн). Сэр Эдмунд Хиллари — первый человек, покоривший Эверест, — был киви (в смысле уроженцем Новой Зеландии, а не птицей). Излюбленное место посещения туристов в Новой Зеландии — озеро Таупо. Оно образовалось в результате извержения вулкана примерно 27 000 лет назад. Это извержение до сих пор считается самым сильным за последние 100 000 лет.На каждого человека в Новой Зеландии приходится девять овец. Воду в Голубом озере , которое находится в национальном парке Нельсон-Лейкс, считают самой прозрачной в мире. На новозеландских островах нет змей.В Новой Зеландии живет больше всего в мире видов пингвинов. Окленд называют одним из самых удобных и безопасных городов мира. Около трети сухопутной территории страны является заповедной зоной.Туристы заметили, что птицы кеа, обитающие в Новой Зеландии, часто воруют дворники с автомобилей и съедают полоски резины с окон. С 1980-х годов Новая Зеландия решила принять безъядерный статус, и сегодня на островах нет ни одной атомной станции.Новая Зеландия тянется от субтропиков на севере до более холодных регионов на юге. В результате в стране самая изменчивая география и климат в мире.На Северном острове есть вулканы, пустыни и тропические пляжи, а на Южном — равнины, ледники и альпийские вершины . Именно в Новой Зеландии есть небольшая гора с самым длинным (82 буквы) в мире географическим названием — Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху. Это название на языке маори — коренного населения Новой Зеландии. Перевод звучит примерно так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».Powelliphanta — это огромная улитка, обитающая только в Новой Зеландии. Кстати, она плотоядна . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: