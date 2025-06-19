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Любопытные факты о Новой Зеландии

Расположенная где-то между Австралией и Антарктидой Новая Зеландия зачастую остается не у дел, когда дело доходит до планирования путешествий. Вообще, эта страна размером с Японию и населением в 4,5 млн человек является самой малонаселенной территорией. А ее коренные жители — маори — начали обживать острова только в 1250 году н.

э. Но, возможно, мы просто недооцениваем эту страну? Любопытные факты о Новой Зеландии

Любопытные факты о Новой Зеландии Во-первых, в Новой Зеландии под словом «киви» никогда не подразумевается фрукт. Киви называют либо вид местной нелетающей птицы, либо самих жителей островов. И, кстати, назвать жителя Новой Зеландии «киви» вовсе не обидно! А вот тот самый плод называется «киви-фрукт». Любопытные факты о Новой Зеландии Новая Зеландия была открыта в 1642 году голландским моряком Абелем Тасманом. Он покинул эту страну после того, как несколько членов его команды были убиты маори, коренным населением страны. До 1769 года эти острова европейцы не посещали. Только в 1769 году прибыл капитан Джеймс Кук и нанес острова на карту. Кстати, пока на территории Новой Зеландии не появились европейцы, коренной народ маори не знал денег, а использовал бартерный обмен. Любопытные факты о Новой Зеландии Хотя страна может похвастаться самой удивительной топографией в мире, любая ее часть находится ближе 130 км от океана. При этом острова Новой Зеландии — это только 7% от погруженного континента, известного как Зеландия. Любопытные факты о Новой Зеландии Жители Новой Зеландии первыми в мире видят рассвет нового дня. Любопытные факты о Новой Зеландии Веллингтон — столица и второй по величине город Новой Зеландии. Город располагает прекрасной туристической инфраструктурой и необычными достопримечательностями. Также Веллингтон является самой южной столицей мира, что вызывает к нему еще больший интерес у туристов. Любопытные факты о Новой ЗеландииТучность может стать причиной отказа в получении вида на жительство в Новой Зеландии. Любопытные факты о Новой Зеландии Новая Зеландия занимает второе место в списке самых некоррумпированных стран мира, уступая первенство Дании. Любопытные факты о Новой Зеландии Улица Болдуин-стрит в городе Данидин является самой крутой в мире — она наклонена на 38%. Любопытные факты о Новой Зеландии Хоть киви и нелетающая птица, она является логотипом новозеландских ВВС. Любопытные факты о Новой Зеландии Правительство Новой Зеландии действительно учредило должность министра по делам «Властелина колец», чтобы заработать на теме этой киносаги как можно больше денег. Любопытные факты о Новой Зеландии Королева Елизавета II является монархом Новой Зеландии. В ее обязанности входит ратификация утвержденных парламентом законов. Любопытные факты о Новой Зеландии В Японии больше торговых автоматов, чем в Новой Зеландии людей (около 4,5 млн). Любопытные факты о Новой Зеландии Сэр Эдмунд Хиллари — первый человек, покоривший Эверест, — был киви (в смысле уроженцем Новой Зеландии, а не птицей). Любопытные факты о Новой Зеландии Излюбленное место посещения туристов в Новой Зеландии — озеро Таупо. Оно образовалось в результате извержения вулкана примерно 27 000 лет назад. Это извержение до сих пор считается самым сильным за последние 100 000 лет. Любопытные факты о Новой Зеландии На каждого человека в Новой Зеландии приходится девять овец. Любопытные факты о Новой Зеландии Воду в Голубом озере, которое находится в национальном парке Нельсон-Лейкс, считают самой прозрачной в мире. Любопытные факты о Новой Зеландии На новозеландских островах нет змей. Любопытные факты о Новой Зеландии В Новой Зеландии живет больше всего в мире видов пингвинов. Любопытные факты о Новой Зеландии Окленд называют одним из самых удобных и безопасных городов мира. Любопытные факты о Новой Зеландии Около трети сухопутной территории страны является заповедной зоной. Любопытные факты о Новой Зеландии Туристы заметили, что птицы кеа, обитающие в Новой Зеландии, часто воруют дворники с автомобилей и съедают полоски резины с окон. Любопытные факты о Новой Зеландии С 1980-х годов Новая Зеландия решила принять безъядерный статус, и сегодня на островах нет ни одной атомной станции. Любопытные факты о Новой Зеландии Новая Зеландия тянется от субтропиков на севере до более холодных регионов на юге. В результате в стране самая изменчивая география и климат в мире.
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