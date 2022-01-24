За что давали прозвища монархам

Пожалуй, каждый слышал о таких монархах, как Александр Великий, Ричард Львиное Сердце, Людовик XIV «Король-солнце». Однако многим правителям с прозвищами повезло куда меньше. Над некоторыми из них народ насмехался, «вешая» нелестные ярлыки за глупость или же совершенные безумства.









Бабушка Европы

Старый медный нос

Кровавая Мэри

Карл VI Безумный

Король-груша