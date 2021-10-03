Как правильно обрезать виноград с первого по пятый год выращивания

Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно.

Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом, начиная с первого года посадки.







Как формировать виноград

Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год

Пятый год

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы.Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму.Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»На четвертый год формируем рукава четвертого порядка, как показано на рисунках ниже.Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда