16 идей для вкусной пиццы

Пицца — это всегда творческий подход. Она не терпит равнодушия и любит эксперименты, здесь позволено практически все.
Перед вами 16 пицц, которые было бы интересно наколдовать на кухне.
С сыром
Пшеничная лепешка, соус Маринара, сыр Моцарелла, любой тертый твердый сыр.
С беконом
Тесто, натертый твердый сыр, сыр Моцарелла, бекон, лук, запеченные ломтики картофеля, помидоры, яйцо, петрушка.
С соусом песто и рукколой
Тесто, соус песто, козий сыр, руккола (добавляется после запекания), помидоры черри, чесночный порошок, оливковое масло.
В стиле начос
Тесто, нарезанные кубиками помидоры, острый соус, обжаренный лук, чоризо, отваренная и нарезанная курятина, фасоль, тертый сыр.
Со шпинатом и сыром Фета
Тесто, соус Маринара, оливковое масло, сыр Моцарелла, помидор, шпинат, маринованные артишоки, сыр фета.
С брокколи
Пшеничная лепешка, томатный соус, отваренная и разобранная на соцветия брокколи, тертый сыр.
Свекла и Рикотта
Тесто, запеченная свекла, сыр Рикотта, оливковое масло, листья шалфея.
С грибами
Тесто, грибы, помидоры-черри, шпинат, яйцо.
Картофельная
Тесто, бекон, запеченный ломтиками картофель, обжаренный лук, натертый твердый сыр.
Лахмаджун
Лепешка, обжаренный бараний фарш, томатный соус, болгарский перец, лук, чеснок, орегано, черный перец.
Со спаржей
Тесто, спаржа, сыр Моцарелла, тертый твердый сыр.
Со сливочной курицей
Тесто, куриное филе, нарезанное кубиками и смешанное с растопленным сливочным маслом, сыр с плесенью, тертый сыр Моцарелла.
С оливками и сыром Фета
Пшеничные лепешки, оливки, артишоки, базилик, петрушка, сыр Фета.
С копченым лососем
Тесто, копченый лосось, сыр Моцарелла, укроп, зеленый лук, сыр Пармезан, кетчуп.
С пепперони
Лепешка, оливковое масло, томатный соус, тертая Моцарелла, колбаса пепперони.
С грушами и сыром Горгонзола
Тесто, груши, слегка поджаренные в сливочном масле, обжаренный лук, сыр Горгонзола, фундук.
Тесто для пиццы от Ильи Лазерсона:
Тесто для пиццы должно соответствовать очень простому соотношению — 1:3. На один объем жидкости — три объема муки.
Вливаем в миксер миску воды. Посолим. Добавляем столовую ложку оливкового масла. Добавляем 10 граммов живых дрожжей. Перемешиваем.
Сначала кладем два объема (миски) муки. Перемешиваем. Тесто еще прилипает к стенкам. Потом добавляем третий объем, но чуть меньше. Снова перемешиваем. Мука бывает разная, поэтому нужно аккуратно добавлять третий объем. Теперь тесто не прилипает к стенкам. Оно чуть-чуть прилипает к пальцам. Обваляем тесто в муке. Кладем в миску.
Состав теста для пиццы всегда только из этих ингредиентов. Не нужно использовать яйца, кефир, топленое молоко и т. д. Пицца — абсолютно простая еда.
Прикрываем тесто салфеткой. Ставим в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось.
Приятного аппетита!
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии