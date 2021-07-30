4 оружейных проекта Третьего рейха, которые могли изменить ход истории

1. Me-262

Немецкий реактивный самолет. |Фото: warbirdsnews.com.

Не помогло. |Фото: avto.goodfon.ru.

2. «Красная Шапочка»

Первый ПТУР создан немцами. |Фото: kokpit.aero.

Оружие интересовала всех. |Фото: wikimedia.org.

3. Henschel Hs 293

Первая в своем роде. |Фото: blogspot.com.

4. Electroboot XXI

Были почти в два раза лучше субмарин других стран. ¦Фото: pinterest.ru.