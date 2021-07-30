4 оружейных проекта Третьего рейха, которые могли изменить ход истории

Вторая мировая война стала не просто самым масштабным военным конфликтом в истории человечества. Она также стала крупнейшим полигоном для создания и внедрения новых видов оружия. Многое из того, чем пользуются в современных армиях, было опробовано и принято на вооружение именно в те тревожные годы. Как несложно догадаться, больше всего внимания своей оружейной программе уделяла именно Германия.
1. Me-262
Немецкий реактивный самолет. |Фото: warbirdsnews.com.
Немецкая промышленность в годы войны добилась больших успехов в разработке и создании ракетных, а также реактивных двигателей. Во многом успех был обусловлен тем, что создание реактивных двигателей не подпадала под запреты на производство вооружений, которые были наложены на Германию после поражения в Первой мировой войне. Поэтому первые разработки реактивных самолетов стартовали в Германии еще задолго до нацистов, в 1920-е годы.
Первый реактивный самолет Германии - Heinkel He 178 поднялся в небо 27 августа 1939 года. Фурора машина, впрочем, не произвела. Значительных успехов инженеры добьются уже только во время создания Me-262, скорость движения которого составит 870 км/ч! Немцы ожидали, что имея преимущество в скорости почти на 25% относительно самых быстрых самолетов стран антигитлеровской коалиции, смогут покорить все небо.
Не помогло. |Фото: avto.goodfon.ru.
Однако, перевооружить все Люфтваффе реактивными самолетами в 1942 году в разгар войны не представлялось возможным. К идее реактивных самолетов вернулись только в 1943 году. Фюрер настаивал на том, что Me-262 следует переделать в бомбардировщик. Командующие авиации не смогли переубедить в этом своего главнокомандующего. В итоге перевооружение началось только в 1945 году. Когда победоносное шествие Красной Армии уже ничего не могло остановить.
2. «Красная Шапочка»
Первый ПТУР создан немцами. |Фото: kokpit.aero.
Немцы внесли большой вклад в развитие танкового дела, а вместе с этим внесли такой же большой вклад в развитие дела борьбы с бронетехникой. Для этих целей у них были не только противотанковые ружья и артиллерия, но также «чудо-оружие» рейха в виде первых гранатометов. Куда интереснее то, что в Германии в годы войны создали еще и первый ПТУР – противотанковую управляемую ракету. Она не была доведена до ума, однако все еще представляла грозное оружие.
Работать над первым в истории ПТУР в Германии начали еще в 1941 году. Однако проект затормозило ослепление от первых успехов на Восточном фронте. Большинство советских танков в начале войны прекрасно полыхало и без всякого «чудо-оружия». Кроме того, руководство BMW так и не смогло добиться нормального финансирование. На разработку ракет выделили всего 800 тысяч марок (столько же стоило 3 танка «Тигр).
Оружие интересовала всех. |Фото: wikimedia.org.
Но вот пришел 1943 год. Оказалось, что советские танки не только не безнадежны, но и вполне успешно бьют немецкие. Кроме того, в войне начался перелом. О проекте «удивительных» ракет сразу же вспомнили. Возрожденная инициатива получила название Х-7 Rotkaeppchen («Красная шапочка»). Ресурсы на нее нашли на тот момент с трудом. Ракета массой 2.5 кг снаряжалась по принципу «панцершрека» и могла прожигать броню толщиной до 200 мм. Разгонялся боеприпас при помощи порохового заряда массой 3.5 кг. Дальность действия составляла 1200 метров. При этом за ракетой тянулся провод, который позволял корректировать ее движение.
Интересный факт: На момент окончания войны Красная Армия захватила около 300 экспериментальных образцов «шапочки». ПТУР был вполне реальным и работающим. Если бы Германия разработала это оружие еще в 1941-1942 годах, положение на Восточном фронте могло бы значительно осложниться.
3. Henschel Hs 293
Первая в своем роде. |Фото: blogspot.com.
Еще одно «чудо-оружие» рейха - Henschel Hs 293. Данная ракета положила начало сразу двум видам современного вооружения, а именно для ПКР (противокорабельных ракет) и УАБ (управляемых авиабомб). Сегодня такими штуковинами военных уже не удивишь, однако на момент начала Второй мировой войны ничего подобного в мире не существовало. Идея нового оружия Германии была проста – противокорабельная бомба, которую можно было бы сбросить в любом месте, а затем отправить в корабль врага, наведя ее дистанционно.
Работы над управляемым боеприпасом начались еще в 1940 году. Бомба оснащалась ракетным двигателем и могла разгоняться до 250 м/с. Боевая часть ракеты состояла из 500 кг взрывчатки. После пуска боеприпаса в его хвосте загоралось пять трассеров, которые помогали наводчику в дистанционном управлении ракетой. Работы над ракетой затянулись до 1943 года. Когда новинка могла отправиться в массовое производство, было «немного поздновато». Господство флотов стран-союзниц на море было уже подавляющим.
Впрочем, попользоваться Henschel Hs 293 во Второй мировой войне немцы все-таки успели. В 1943 году с помощью новейшего оружия было уничтожено несколько десятков кораблей союзников. Хорошо, что такое оружие не появилось у Германии в начале войны.
4. Electroboot XXI
Были почти в два раза лучше субмарин других стран. ¦Фото: pinterest.ru.
В 1943 году Германия поняла, что войну на мору у нее выиграть не получится. Особенно, если ничего не поменять во флоте. Именно тогда командование решило с новой силой взяться за разработку подлодок нового поколения. Новые подлодки получили обозначения Electroboot XX. Они быстрее плавали и могли глубже погружаться. В распоряжении экипажа такой субмарины было 6 новейших (на тот момент) торпедных аппаратов, которые могли пускать снаряды с глубины в 50 метров. По счастью, немцы так и не смогли наладить массовое производство революционных подводных судов.
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