Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Не тратьтесь на дорогостоящую краску в магазине. Вместо этого, купите пару банок дешёвой плюс несколько дополнительных компонентов, чтобы сделать самодельную качественную краску с водоотталкивающими свойствами.

Ей можно покрывать стекло, дерево, металл, плитку, пенополистирол и многое другое.







Возьмите два маленьких пластиковых стаканчика. На дно добавьте немного герметика.







Разбавьте растворителем 646. Размешайте до однородности. Растворителя добавьте так, чтобы было заполнено примерно 1/4 стаканчика.







В другой стаканчик налейте наполовину дешёвую краску.







Влейте растворитель с герметиком в краску, перемешайте.







Можно экспериментировать и наносить на разные поверхности! Краска ложится идеально, как профессиональная, на любой материал: стекло, пенополистирол, дерево, керамика, металл и т. д.







Даже бумага не пропитается водой, пока она покрыта с обеих сторон этой усовершенствованной краской. Сделайте и себе такую отличную краску для разных нужд!







Подробнее о том, как из дешёвой краски сделать качественную, смотрите в видео ниже:



