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Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Не тратьтесь на дорогостоящую краску в магазине. Вместо этого, купите пару банок дешёвой плюс несколько дополнительных компонентов, чтобы сделать самодельную качественную краску с водоотталкивающими свойствами.
Ей можно покрывать стекло, дерево, металл, плитку, пенополистирол и многое другое.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Возьмите два маленьких пластиковых стаканчика. На дно добавьте немного герметика.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Разбавьте растворителем 646. Размешайте до однородности. Растворителя добавьте так, чтобы было заполнено примерно 1/4 стаканчика.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

В другой стаканчик налейте наполовину дешёвую краску.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Влейте растворитель с герметиком в краску, перемешайте.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Можно экспериментировать и наносить на разные поверхности! Краска ложится идеально, как профессиональная, на любой материал: стекло, пенополистирол, дерево, керамика, металл и т. д.

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Даже бумага не пропитается водой, пока она покрыта с обеих сторон этой усовершенствованной краской. Сделайте и себе такую отличную краску для разных нужд!

Как из дешёвой краски получить дорогую водоотталкивающую

Подробнее о том, как из дешёвой краски сделать качественную, смотрите в видео ниже:


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