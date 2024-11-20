«Доставали» у спекулянтов: какая косметика была дефицитным продуктом в СССР

Кадр из советского фильма/ фото: etsy.com
Современные модницы избалованы бьюти-новинками. В магазинах каждый месяц появляются новые косметические средства, уследить за которыми просто невозможно. А вот в СССР такого разнообразия не было. Женщинам приходилось «гоняться» за любимыми брендами годами., Chanel и Lancome дамы были готовы отдать всю свою зарплату...
1. Дефицитная косметика
Духи от Dior/ фото: dnkparfum.ru
Каждый месяц в розничных магазинах и маркетплейсах появляется сотни новых косметических средств. Косметику можно подобрать по типу кожи, стилю, настроению или по сезону. С современной косметикой модницы могут перевоплощаться до неузнаваемости по несколько раз в день: утром носить деловой макияж и пахнуть умиротворяющей лавандой, а вечером — смоки-айз в сочетании с ароматом бодрящего кофе. Но так было не всегда. Если в косметичках наших бабушек и мам было 2-3 флакончика импортной косметикой, то это уже считалось роскошью. В СССР «достать» фирменную косметику было крайне сложно. Приходилось годами «гоняться» за любимыми брендами, за которые было не жалко отдать всю зарплату. Дефицитными продуктами была косметика от Dior, Chanel и Lancome. Чтобы ее купить, нужно было проявить смекалку...
2. Законный способ покупки косметики
Советский элитный магазин/ фото: ru.pinterest.com
В обычных советских магазинах купить фирменную косметику было невозможно, но женщины могли ее приобрести вполне законным способом. Единственное, нужно было иметь зарплату в валюте. В Советском Союзе в крупных городах была сеть магазинов «Березка». Это фирменные магазины, которые продавали продукты в розницу в обмен на сертификаты, иностранные деньги или чеки Внешторгбанка (своеобразная банкнота банка, существовавшая почти до 90-х годов). В «Березке» можно было купить зарубежную косметику по высокой стоимости - женщин это не останавливало. Но в таком магазине приобрести товары могли только сотрудники, которые работали за границей в советских организациях, и их члены семьи. Женщины, которые имели допуск в элитный магазин, могли покупать косметику своим родственницам, подругами и коллегам. Также «Березку» могли посещать специалисты, которые получали заработную плату в валюте — переводчицы иностранного языка, инженеры и врачи. Остальные попасть в магазин не могли...
В спецмагазине можно было купить зарубежную косметику, о которой мечтала каждая советская женщина. Самой популярной была французской фирма Lancome, Chanel и Christian Dior. Женщины «гонялись» за тушью, губной помадой и парфюмерией этих фирмы. Если от советской женщины пахло нотками цветущего сада — ландышем, фиалкой, бергамотом, розой и персиком, значит, она стала счастливой обладательницей духов Жерара Гупи Climat Lancome. Французские духи обрели большую популярность в СССР после выхода фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В комедии Ипполит подарил Наде черно-белую коробочку, в которой находились именно эти французские духи. С тех пор Climat Lancome стал желанным подарком и настоящим символом 70-х годов. К сожалению, сейчас духи с первоначальным составом больше не выпускают. Но продукт можно купить с приближенным к оригиналу ароматом. Как объяснили производители, повторить «винтажный» запах сложно.
Духи Miss Dior/ фото: zelengarden.ru
Еще одним легендарным ароматом СССР стали духи Poison Christian Dior, а также Miss Dior. Множество женщин полюбили вошедший в моду этот цветочный аромат. Но купить его могли лишь единицы. Женщины годами искали любимый заграничный аромат роскошной жизни, а после бережно использовали и даже экономили. А вот духи Chanel №5 считались классикой. Их часто выбирали на подарок, чтобы не ошибиться с выбором, поскольку любая женщина была им рада. Правда, бытует мнение, что аромат у них точь-в-точь как у советских духов «Красная Москва», которая стоила в 2 раза дешевле. Отличить ароматы было практически невозможно.
3. Незаконный способ покупки косметики
Советская парфюмерия/ фото: forbes.ru
Обычной советской женщине было сложно достать импортную косметику даже при наличии денег. Вскоре в стране стали появляться спекулянты, которые стремились заработать на дефицитных товарах. Они незаконным способом закупали косметику зарубежных брендов, а затем продавали с повышением стоимости в 2 раза. Спекулянтов можно было найти на рынках, базарах, площадях или поездах. Также косметику можно было купить прямо во время рабочего дня — по договоренности спекулянты доставляли продукцию в общественные организации. Таким образом, в косметичках советских модниц появлялась губная помада от Dior или Pupa с выдвижным зеркальцем. Правда, иногда женщинам предлагали контрафакт. Но дам это не останавливало! И такие помады приносили радость...
4. Первый магазин по приглашению
Первый магазин американской компании/ фото: super.ru
В конце 80-х в Москве появился первый магазин американской компании «Эсте Лаудер», который специализировался на продаже парфюмерии, косметике и средств по уходу за волосами. Однако и в этом магазин попасть могли не все граждане. Руководство магазина выдавало специальное приглашение. Счастливые обладательницы заветной открытки могли купить косметику для макияжа. Пудра от Lancome в золотой коробочке стала фаворитом у советских модниц. Женщины носили ее в сумочке, чтобы произвести впечатление при удобном случае. И если пудра заканчивалась, то пустая коробочка не выбрасывалась — она оставалась лежать в косметичке. Спрос на пудру Lancome был настолько велик, что частные торговцы продавали ее за бешеные деньги. В магазине пудра стоила 25 рублей (при зарплате 180 рублей), у фарцовщиков — 50 рублей.
5. Новинки в московских магазинах
Косметика Pollena/ фото: Pinterest.com
В советской Москве также открывались магазины стран участников Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В стране был открыт венгерский магазин «Будапешт», польский магазин «Ванда» и магазин ГДР «Лейпциг». Лидерами по продажам стала польская косметика Pollena. Она выпускала 49 наименований: средства по уходу за кожей, волосами и декоративную косметику для макияжа.
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